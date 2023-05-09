Путин дал понять, что СВО для России стала третьей Отечественной

Президент РФ учел ошибки СССР времен Холодной войны

09 мая 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что народ России вновь сплотился перед угрозой нацизма Фото: kremlin.ru статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин дал понять, что спецоперация на Украине для России стала третьей Отечественной. Народ вновь объединился в борьбе против общего врага, как и в 1812, и в 1941—1945 годах, объяснили политологи смыслы выступления Путина на параде Победы 9 мая. По их словам, президент дал понять, что учел ошибки советского руководства, допущенные после уничтожения фашизма в ходе Великой Отечественной — в период Холодной войны. На парад Победы в Москву по приглашению президента Путина приехали лидеры бывших советских республик, жители которых в составе одной большой страны победили фашизм в 1945 году. Никол Пашинян (Армения), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан) вместе с Путиным находились на центральной трибуне, рядом с ветеранами Великой Отечественной. Знаменная группа пронесла Флаг России и Знамя Победы — общий символ гордости и памяти для всех народов Советского Союза. Парад Победы принимал министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU После доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовности парадных расчетов Путин подошел к трибуне. Его речь оказалась не самой продолжительной. Если год назад в выступлении было 957 слова, на этот раз — 774. Но в них Путин вложил смыслы всех своих предыдущих обращений: об угрозе возрождения неонацизма (2021 год), о борьбе с терроризмом (2002-2005 и 2016 годы) и экстремизмом (2006—2007 годы), о внешнем вмешательстве (2012—2013 годы), о попытках создания однополярного мира (2015 год), о диалоге и глобальной безопасности (2017—2018 годы и 2020 год), об искажении исторической правды (2019 год). С трибуны на парадные расчеты смотрел монах Киприан — в миру ветеран войны в Афганистане, Герой Советского Союза Валерий Бурков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если тогда эти угрозы только зарождались, сейчас Россия вынуждена бороться с ними впрямую, как и в 1940-х. «Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке», — заявил Путин. Российский лидер напомнил Западу, что свой вклад в Победу над гитлеровской Германией вложили участники Сопротивления, союзнические армии США, Великобритании и других государств. Президент при этом упомянул, что сейчас они же приложили руку к новому конфликту. Не забыл Путин и о Китае, который боролся с японским милитаризмом. «Опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой — это наше бесценное наследие», — подчеркнул глава государства. Среди зрителей парада в Москве был и Леша Павличенко из Белгородской области, который стал настоящим символом спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам Путина, решающие битвы «всегда становились отечественными, народными и священными». «Мы гордимся участниками спецоперации. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. В годы Великой Отечественной войны наши героические предки доказали, что нет ничего крепче, мощнее и надежнее нашего единства. Нет в мире ничего сильнее нашей любви к Родине», — заявил президент России. Военный парад на Красной площади по традиции открыла рота юных барабанщиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Как и в 1930-е годы в Германии, так и в современной истории на Украине, нацизм порожден Западом — США и Великобританией, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Но современный нацизм — это зубодробительный институт, который не признает ничего и никого, кроме себя. В этой гибридной войне с Западом Россия не проиграла. Это и показывает Путин: в отличие от начала 1990-х, мы осознаем себя свободным от влияния Запада государством, и это нас спасло. Фактически сегодня Россия вынуждена вести третью Отечественную войну», — отметил Журавлев. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сегодня играет на информационном поле борьбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперт неслучайно упомянул начало 1990-х годов. Ведь между Великой Отечественной и современной спецоперацией было еще одно серьезное цивилизационное столкновение — Холодная война. Но ее СССР проиграл — страна развалилась в конце 1991 года. Как сказал в интервью URA.RU научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, глава СССР Михаил Горбачев «проводил прозападную политику» и «предпочитал не реагировать на конфликты, которые возникали на периферии СССР». «Уступки и поддакивания приводят к тому, что враг приходит в твою страну, и тебя либо выгоняют, либо просто убивают. Путин этот урок выучил назубок», — пояснил Мягков. У российской армии есть резервы, готовые встать на защиту страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В обращении к участникам Парада Победы и всем жителям страны, президенту важно было подчеркнуть, что в этой гибридной войне Россия выстояла. Страна «с честью выдерживает все удары, с которыми сталкивается в рамках санкционного, информационного и военного противостояния», объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Новость по теме Как менялась речь Путина на 9 Мая Как и в 1940-х, на борьбу с неонацистами ушли тысячи добровольцев. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, говоря об этом, Путин показывает Западу, что «россияне готовы по зову сердца защищать Родину с оружием в руках» в зоне спецоперации. А это важно для всей России — это позволит обеспечить ей достойное место в формирующемся многополярном мире, убежден гендиректор Аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. На парад Победы в Москву в этом году приехали лидеры стран-участниц СНГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на трибуне находился рядом со спикером Госдумы Вячеславом Володиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Участники спецоперации шли не только в парадных коробках, но и наблюдали с трибун Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вместе с командующим парадом главкомом Сухопутных войск Олегом Салюковым поприветствовал все расчеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время выступления президента РФ Владимира Путина все, кто находился на Красной площади, замерли Фото: Владимир Андреев © URA.RU Суворовцы — будущее российской армии и ее традиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU На парад в Москву приехали даже нахимовцы из Владивостока Фото: Владимир Андреев © URA.RU Грозное оружие, которое стоит сегодня на вооружении в российской армии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Боевая техника, которая сегодня используется на фронтах спецоперации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что спецоперация на Украине для России стала третьей Отечественной. Народ вновь объединился в борьбе против общего врага, как и в 1812, и в 1941—1945 годах, объяснили политологи смыслы выступления Путина на параде Победы 9 мая. По их словам, президент дал понять, что учел ошибки советского руководства, допущенные после уничтожения фашизма в ходе Великой Отечественной — в период Холодной войны. На парад Победы в Москву по приглашению президента Путина приехали лидеры бывших советских республик, жители которых в составе одной большой страны победили фашизм в 1945 году. Никол Пашинян (Армения), Александр Лукашенко (Белоруссия), Касым-Жомарт Токаев (Казахстан), Садыр Жапаров (Кыргызстан), Эмомали Рахмон (Таджикистан), Сердар Бердымухамедов (Туркменистан), Шавкат Мирзиеев (Узбекистан) вместе с Путиным находились на центральной трибуне, рядом с ветеранами Великой Отечественной. Знаменная группа пронесла Флаг России и Знамя Победы — общий символ гордости и памяти для всех народов Советского Союза. После доклада министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовности парадных расчетов Путин подошел к трибуне. Его речь оказалась не самой продолжительной. Если год назад в выступлении было 957 слова, на этот раз — 774. Но в них Путин вложил смыслы всех своих предыдущих обращений: об угрозе возрождения неонацизма (2021 год), о борьбе с терроризмом (2002-2005 и 2016 годы) и экстремизмом (2006—2007 годы), о внешнем вмешательстве (2012—2013 годы), о попытках создания однополярного мира (2015 год), о диалоге и глобальной безопасности (2017—2018 годы и 2020 год), об искажении исторической правды (2019 год). Если тогда эти угрозы только зарождались, сейчас Россия вынуждена бороться с ними впрямую, как и в 1940-х. «Сегодня цивилизация вновь находится на решающем, переломном рубеже. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Для нас, для России нет недружественных, враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке», — заявил Путин. Российский лидер напомнил Западу, что свой вклад в Победу над гитлеровской Германией вложили участники Сопротивления, союзнические армии США, Великобритании и других государств. Президент при этом упомянул, что сейчас они же приложили руку к новому конфликту. Не забыл Путин и о Китае, который боролся с японским милитаризмом. «Опыт солидарности, партнерства в годы борьбы с общей угрозой — это наше бесценное наследие», — подчеркнул глава государства. По словам Путина, решающие битвы «всегда становились отечественными, народными и священными». «Мы гордимся участниками спецоперации. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Как и в 1930-е годы в Германии, так и в современной истории на Украине, нацизм порожден Западом — США и Великобританией, отметил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Но современный нацизм — это зубодробительный институт, который не признает ничего и никого, кроме себя. Эксперт неслучайно упомянул начало 1990-х годов. Ведь между Великой Отечественной и современной спецоперацией было еще одно серьезное цивилизационное столкновение — Холодная война. Но ее СССР проиграл — страна развалилась в конце 1991 года. Как сказал в интервью URA.RU научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, глава СССР Михаил Горбачев «проводил прозападную политику» и «предпочитал не реагировать на конфликты, которые возникали на периферии СССР». В обращении к участникам Парада Победы и всем жителям страны, президенту важно было подчеркнуть, что в этой гибридной войне Россия выстояла. Страна «с честью выдерживает все удары, с которыми сталкивается в рамках санкционного, информационного и военного противостояния», объяснил URA.RU замдиректора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. Как и в 1940-х, на борьбу с неонацистами ушли тысячи добровольцев. По словам директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова, говоря об этом, Путин показывает Западу, что «россияне готовы по зову сердца защищать Родину с оружием в руках» в зоне спецоперации. А это важно для всей России — это позволит обеспечить ей достойное место в формирующемся многополярном мире, убежден гендиректор Аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский.