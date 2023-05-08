Денацификация Украины продлится и после спецоперации

Российское военно-историческое общество: Россия предотвратит начало Третьей мировой

08 мая 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Историк Михаил Мягков уверен, что процесс денацификации Украины продлится десятки лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Завершение спецоперации станет лишь отправной точкой в процессе денацификации Украины, которая продлится десятки лет. Об этом в интервью URA.RU рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, победа России в СВО предотвратит начало Третьей мировой войны. — Михаил Юрьевич, в преддверии Дня Победы особенно актуален вопрос о защите исторической правды. Сегодня в регионах, которые в годы Великой Отечественной войны находились под фашистской оккупацией, проходят масштабные расследования преступлений нацистов. Как Вы считаете, почему эта работа проводится спустя столько лет? Россия должна настаивать на признании геноцида советского народа, уверен историк Михаил Мягков Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Расследование зверств гитлеровцев началось еще в 1943 году, когда прошли процессы в 21 городе СССР. В основу обвинительных заключений легли документы Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Многие документы не были исследованы из-за их большого массива. Сегодня Следственный комитет (СК) проводит дополнительные расследования — Жестяная Горка в Новгородской области, факты в Ростовской и Брянской областях. Смысл в том, чтобы ни одно преступление не осталось без возмездия. Вина каждого должна быть доказана, предъявлена и осуждена. Второй важный аспект — это историческая память. Мы должны выявлять имена как жертв, так и военных преступников, чтобы правда восторжествовала, чтобы кому-то вновь не захотелось вернуться к фашизму. — Почему для Путина важно признание геноцида советского народа? Чего мы хотим добиться в мировом масштабе? Путин хочет напомнить миру, к чему приводит нацизм — насилию, террору, геноциду Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Геноцид — именно тот термин, которого мы должны придерживаться. Германия разработала генеральный план, по которому в западной части Советского Союза должно было остаться в лучшем случае несколько миллионов человек. Остальных планировалось выслать в Сибирь медленно умирать, а евреев, цыган, коммунистов — сразу расстреливать. То есть немцы с помощью искусственного голода хотели уничтожить русских. Путину сегодня это важно в моральном плане. Европа об этом забывает, да и мы сами забываем. Мы должны помнить, к чему приводит нацизм. Нацизм европейский, неонацизм украинский, в Прибалтике — это всегда приводит к террору, насилию, и в конечном итоге к геноциду. Статья по теме Путин объяснил россиянам, почему не надо бояться спецоперации на Украине — Путин 24 февраля прошлого года назвал геноцидом происходившее в Донбассе. Почему? — Об этом говорят факты последних восьми лет. Мы слышали об обстрелах, где гибли мирные жители, дети. Меньше было информации о том, что делают с военнопленными из ЛНР и ДНР, с женщинами, стариками. А Путин знал об этом всем и поставил все на свои места. Сказал: «То, что делалось в Донбассе, это военное преступление, это — геноцид». Такое терпеть дальше было нельзя. Речь шла о зачистке Донбасса и всей Новороссии — Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей. И мы должны были спокойно на это смотреть? — С чего начинается геноцид? Запрет на язык и культуру можно считать первыми его проявлениями? Денацификация Украины не закончится с победой России в СВО — это длительный процесс, считает историк Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, а через два года вышли первые законы, запрещающие евреям занимать госдолжности, затем были ограничены их перемещения, и дошли до запрета смешанных браков. То же происходило на Украине: запрет на работу в органах госвласти, если ты поддерживаешь Россию; семьи разделяли, если они многонациональные. В 1933—1934 годах в Германии начали жечь книги. На Украине сначала русскую литературу из библиотек изымали, потом и до символического сожжения дошли. Это же калька. Геноцид начинается постепенно маленькими шагами, которые увеличиваются. Сначала на бытовом уровне, потом экономическом, политическом, а когда человек становится совсем бесправным, его можно кинуть в тюрьму, как в Германии, или в подвал, как это происходило на Украине. На аэродроме в Мариуполе страшные вещи творились: над людьми издевались, избивали, насиловали. — Какие риски существовали в случае, если бы Россия не начала СВО? Советский Союз накопил богатый опыт в расследовании преступлений нацистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Вспомним уроки истории. Горбачев проводил политику, которую сейчас можно назвать прозападной. Когда возникали конфликты на периферии Советского Союза, он предпочитал не реагировать. Отпустить Прибалтику, отпустить Грузию. Поддавался давлению, соглашался со всем, что говорил Запад. К чему это привело? К развалу Советского Союза, множеству национальных и межнациональных конфликтов по периферии. В конце концов — к сегодняшней ситуации на Украине. Уступки, поддакивания, «страусиная» позиция — все это приводит к тому, что враг приходит в твою страну. Тебя либо выгоняют, либо просто убивают. Путин этот урок выучил назубок, поэтому мы сегодня другие и живем в другой стране. — Какие параллели можно провести между действиями нацистов времен Второй мировой и неонацистов на Украине? К выходу в свет готовится «Черная книга-2», в которой будут собраны зверства современных «бандеровцев» Фото: Владимир Андреев © URA.RU — На Украине с 1990-х годов пошли лозунги о превосходстве страны. А что это? Это калька с германских нацистских лозунгов. Дошло до того, что там чествуют бандеровцев и членов украинской повстанческой армии (запрещенная на территории Российской Федерации организация). Наш президент правильно говорил, что у нас такие проявления тоже были, но у нас на государственном уровне их не поддерживали, их в зародыше искореняли. РВИО выпустило «Черную книгу о зверствах бандеровцев». В ней перечислены 135 способов умерщвления людей, которыми они пользовались. Это страшно читать. Сами гитлеровцы изумлялись, настолько жестокими они были. Украинские боевики, которые сегодня в зоне СВО, также проводят политику геноцида. Мы видим, как укронацисты издеваются над пленными, над мирными жителями. Сейчас готовится к выходу «Черная книга — 2», в которой будет рассказано о зверствах современных бандеровцев. Украинские пленные должны знать, что творили их предшественники, за какой режим они сражаются. — Цель СВО — денацификация Украины. В каком виде окончание СВО может привести к этой цели? — Денацификация включает в себя наказание военных преступников, исключение их из всех органов власти, а также школьное образование и просвещение. Чтобы провести денацификацию Третьего рейха потребовалось минимум 30 лет. В Восточной части Германии (ГДР) она проходила последовательно, а в Западной Германии нет, поэтому мы видим на территории ФРГ ростки нацизма. Денацификация не закончится с нашей победой, это длительный процесс. — Нам есть что предложить взамен идеологии нацизма? Основа денацификации в просвещении и образовании, поэтому разработан единый учебник истории России и мира для старшеклассников Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Смысл денацификации — в просвещении и образовании. Если посмотреть учебники истории, которые были в странах СНГ после 1990-х, то в Прибалтике и Украине уже тогда говорилось, что не было Великой Отечественной, а была советско-нацистская война, Гитлер и Сталин развязали Вторую мировую, что бандеровцы — не звери и убийцы, а национальные герои. Сформировалось несколько поколений украинцев, которые думают, что «москали» — враги. К 1 сентября в школах появится единый учебник. Он включает в себя и последние события. Объясняются причины СВО, какую роль сыграли США в распространении на Украине антироссийских настроений, рассказывается о наших героях СВО. Эти книги поступят в новые регионы, затем, может, будут распространены и дальше. Их нужно переводить на все языки: английский, немецкий, особенно украинский. Нужно активнее работать, чтобы донести правду до всех. — Как денацификация Украины повлияет на решение проблемы нацизма глобально, в мире? То, что происходит, например, в Прибалтике — элемент современного фашизма. И может ли распространение фашизма стать причиной Третьей мировой войны? Предотвратить начало Третьей мировой войны может только победа России в СВО, считает историк Фото: Владимир Андреев © URA.RU — Фашизм всегда ведет к войне. В Германии он привел ко Второй мировой. Неонацизм на Украине привел сначала к гражданской войне, потом этнической, и это все может выплеснуться дальше. Любое вмешательство стран НАТО чревато Третьей мировой. Мир во многом сегодня стоит на грани, мы дошли до черты. Можно ли это предотвратить? Да, главное здесь победа России в СВО. Уверяю, после этого сразу у всех мозги повернутся в нужную сторону. Все поймут, что мы не шутим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Завершение спецоперации станет лишь отправной точкой в процессе денацификации Украины, которая продлится десятки лет. Об этом в интервью URA.RU рассказал научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, победа России в СВО предотвратит начало Третьей мировой войны. — Михаил Юрьевич, в преддверии Дня Победы особенно актуален вопрос о защите исторической правды. Сегодня в регионах, которые в годы Великой Отечественной войны находились под фашистской оккупацией, проходят масштабные расследования преступлений нацистов. Как Вы считаете, почему эта работа проводится спустя столько лет? — Расследование зверств гитлеровцев началось еще в 1943 году, когда прошли процессы в 21 городе СССР. В основу обвинительных заключений легли документы Чрезвычайной госкомиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Многие документы не были исследованы из-за их большого массива. Сегодня Следственный комитет (СК) проводит дополнительные расследования — Жестяная Горка в Новгородской области, факты в Ростовской и Брянской областях. Смысл в том, чтобы ни одно преступление не осталось без возмездия. Вина каждого должна быть доказана, предъявлена и осуждена. Второй важный аспект — это историческая память. Мы должны выявлять имена как жертв, так и военных преступников, чтобы правда восторжествовала, чтобы кому-то вновь не захотелось вернуться к фашизму. — Почему для Путина важно признание геноцида советского народа? Чего мы хотим добиться в мировом масштабе? — Геноцид — именно тот термин, которого мы должны придерживаться. Германия разработала генеральный план, по которому в западной части Советского Союза должно было остаться в лучшем случае несколько миллионов человек. Остальных планировалось выслать в Сибирь медленно умирать, а евреев, цыган, коммунистов — сразу расстреливать. То есть немцы с помощью искусственного голода хотели уничтожить русских. — Путин 24 февраля прошлого года назвал геноцидом происходившее в Донбассе. Почему? — Об этом говорят факты последних восьми лет. Мы слышали об обстрелах, где гибли мирные жители, дети. Меньше было информации о том, что делают с военнопленными из ЛНР и ДНР, с женщинами, стариками. А Путин знал об этом всем и поставил все на свои места. Сказал: «То, что делалось в Донбассе, это военное преступление, это — геноцид». Такое терпеть дальше было нельзя. Речь шла о зачистке Донбасса и всей Новороссии — Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей. И мы должны были спокойно на это смотреть? — С чего начинается геноцид? Запрет на язык и культуру можно считать первыми его проявлениями? — Адольф Гитлер пришел к власти в 1933 году, а через два года вышли первые законы, запрещающие евреям занимать госдолжности, затем были ограничены их перемещения, и дошли до запрета смешанных браков. То же происходило на Украине: запрет на работу в органах госвласти, если ты поддерживаешь Россию; семьи разделяли, если они многонациональные. В 1933—1934 годах в Германии начали жечь книги. На Украине сначала русскую литературу из библиотек изымали, потом и до символического сожжения дошли. Это же калька. Геноцид начинается постепенно маленькими шагами, которые увеличиваются. Сначала на бытовом уровне, потом экономическом, политическом, а когда человек становится совсем бесправным, его можно кинуть в тюрьму, как в Германии, или в подвал, как это происходило на Украине. На аэродроме в Мариуполе страшные вещи творились: над людьми издевались, избивали, насиловали. — Какие риски существовали в случае, если бы Россия не начала СВО? — Вспомним уроки истории. Горбачев проводил политику, которую сейчас можно назвать прозападной. Когда возникали конфликты на периферии Советского Союза, он предпочитал не реагировать. Отпустить Прибалтику, отпустить Грузию. Поддавался давлению, соглашался со всем, что говорил Запад. К чему это привело? К развалу Советского Союза, множеству национальных и межнациональных конфликтов по периферии. В конце концов — к сегодняшней ситуации на Украине. — Какие параллели можно провести между действиями нацистов времен Второй мировой и неонацистов на Украине? — На Украине с 1990-х годов пошли лозунги о превосходстве страны. А что это? Это калька с германских нацистских лозунгов. Дошло до того, что там чествуют бандеровцев и членов украинской повстанческой армии (запрещенная на территории Российской Федерации организация). Наш президент правильно говорил, что у нас такие проявления тоже были, но у нас на государственном уровне их не поддерживали, их в зародыше искореняли. РВИО выпустило «Черную книгу о зверствах бандеровцев». В ней перечислены 135 способов умерщвления людей, которыми они пользовались. Это страшно читать. Сами гитлеровцы изумлялись, настолько жестокими они были. Сейчас готовится к выходу «Черная книга — 2», в которой будет рассказано о зверствах современных бандеровцев. Украинские пленные должны знать, что творили их предшественники, за какой режим они сражаются. — Цель СВО — денацификация Украины. В каком виде окончание СВО может привести к этой цели? — Нам есть что предложить взамен идеологии нацизма? — Смысл денацификации — в просвещении и образовании. Если посмотреть учебники истории, которые были в странах СНГ после 1990-х, то в Прибалтике и Украине уже тогда говорилось, что не было Великой Отечественной, а была советско-нацистская война, Гитлер и Сталин развязали Вторую мировую, что бандеровцы — не звери и убийцы, а национальные герои. Сформировалось несколько поколений украинцев, которые думают, что «москали» — враги. К 1 сентября в школах появится единый учебник. Он включает в себя и последние события. Объясняются причины СВО, какую роль сыграли США в распространении на Украине антироссийских настроений, рассказывается о наших героях СВО. Эти книги поступят в новые регионы, затем, может, будут распространены и дальше. Их нужно переводить на все языки: английский, немецкий, особенно украинский. Нужно активнее работать, чтобы донести правду до всех. — Как денацификация Украины повлияет на решение проблемы нацизма глобально, в мире? То, что происходит, например, в Прибалтике — элемент современного фашизма. И может ли распространение фашизма стать причиной Третьей мировой войны? — Фашизм всегда ведет к войне. В Германии он привел ко Второй мировой. Неонацизм на Украине привел сначала к гражданской войне, потом этнической, и это все может выплеснуться дальше. Любое вмешательство стран НАТО чревато Третьей мировой.