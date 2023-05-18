Доцент ВШЭ: «Это последнее продление зерновой сделки»

Почему Россия продлила сделку и как это повлияет на отношения с Турцией

18 мая 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Политолог Андрей Суздальцев считает, что РФ больше не продлит сделку по зерну Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Россия решила поддержать Турцию в сложный период и на время отказаться от резких решений. Так доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ), член экспертного совета комитета Совфеда по делам Содружества Независимых Государств Андрей Суздальцев объяснил URA.RU согласие РФ продлить зерновую сделку. По его мнению, Москва таким образом поддержала не только действующего президента Турции Эрдогана, но и всю республику независимо от того, кто станет ее новым главой. — Андрей Иванович, в министерстве иностранных дел РФ (МИД) подтвердили, что зерновую сделку продлили на два месяца. Почему в итоге Россия пошла на это? Условия продления зерновой сделки пока не ясны Фото: Сергей Венявский © URA.RU — Пока мы не получили четкого ответа о причинах решения и о том, на каких условиях сделка продлевается. При том, что предыдущие недели Россия недвусмысленно говорила о своих требованиях по сделке. По моему мнению, главная причина в том, что у нас хорошие отношения с Анкарой. Турция — это надежный партнер, но при этом сложный, не являющийся нашим союзником. У Турции есть свои цели и задачи. Тем не менее, подводить мы ее не хотим. Подводить — не в традициях российской дипломатии. Однако мы продлили на очень короткий период — на два месяца. Мы даем понять, что мы поддерживаем Турцию, в любом случае, независимо от того, кто станет президентом, но рассчитываем, что до 18 июля будет подвижка и по нашим условиям. Поэтому я считаю, что это последнее продление зерновой сделки. — Получается основная мотивация продления — второй тур президентских выборов в Турции? Можно ли говорить о «подарке Эрдогану»? — Такая точка зрения имеет право на существование. Тем не менее не все замыкается на Эрдогане. Наши отношения с Турцией шире — тут и строительство АЭС, и вопрос российских туристов. Конечно, конкурент Эрдогана не подарок, нам будет сложнее с ним выстроить хорошие отношения. Однако не все так плохо и поэтому в вопросе зерновой сделки мы поддерживаем скорее не Эрдогана, а Турцию. Россия продлила сделку, чтобы страна могла спокойно пройти тяжелый турбулентный период с выборами, высокой инфляцией и прочим. — Играет ли в решении продлить сделку работа МИД РФ с африканскими странами? Ведь сделка в той или иной степени влияет на государства континента. Большую роль в зерновой сделке для РФ играет Турция Фото: Антон Белицкий © URA.RU — Играет незначительную роль. То, что отсутствие сделки приведет к массовому голоду, говорилось в ходе большой информационной кампании против нас в прошлом году. На самом деле, и статистика это подтверждает, зерно идет, в основном в Европу, где им дальше распоряжаются спекулянты или, как их еще называют, дилеры. Цена сейчас высокая, а наше скопившиеся зерно, которое мы не можем продать, их бы снизило. Это тоже учитывается Западом. Впереди российско-африканский форум, на котором продажу или даже передачу зерна для снижения цен мы обсудим, наладим какие-то контакты. Однако самая большая проблема не в этом, а в том, что Запад создает технические препятствия нам для транспортировке судов. Мешает с арендой, страхованием, оплатой, проведением транзакций. — Во время последнего визита в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров активно занимался проблемой зерновой сделки. Встречался с генсеком Антониу Гутерришем, передавал от него письмо президенту Владимиру Путину. Как вы оцениваете работу МИД по зерновой сделке в целом? Статья по теме В России спасают рекордные объемы зерна — В МИД делают все, что могут. Это ведь очень тяжелый, многогранный, я бы даже сказал, судьбоносный вопрос. Зерновая сделка подразумевает определенные гарантии безопасности для украинских портов на Черном море. Продление договора означает, что ближайшие два месяца в порты снаряды все еще лететь не будут. Поэтому МИД старается, но многие решения по сделке принимаются на еще более высоком уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия решила поддержать Турцию в сложный период и на время отказаться от резких решений. Так доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ), член экспертного совета комитета Совфеда по делам Содружества Независимых Государств Андрей Суздальцев объяснил URA.RU согласие РФ продлить зерновую сделку. По его мнению, Москва таким образом поддержала не только действующего президента Турции Эрдогана, но и всю республику независимо от того, кто станет ее новым главой. — Андрей Иванович, в министерстве иностранных дел РФ (МИД) подтвердили, что зерновую сделку продлили на два месяца. Почему в итоге Россия пошла на это? — Пока мы не получили четкого ответа о причинах решения и о том, на каких условиях сделка продлевается. При том, что предыдущие недели Россия недвусмысленно говорила о своих требованиях по сделке. По моему мнению, главная причина в том, что у нас хорошие отношения с Анкарой. Турция — это надежный партнер, но при этом сложный, не являющийся нашим союзником. У Турции есть свои цели и задачи. Тем не менее, подводить мы ее не хотим. Подводить — не в традициях российской дипломатии. Однако мы продлили на очень короткий период — на два месяца. Мы даем понять, что мы поддерживаем Турцию, в любом случае, независимо от того, кто станет президентом, но рассчитываем, что до 18 июля будет подвижка и по нашим условиям. Поэтому я считаю, что это последнее продление зерновой сделки. — Получается основная мотивация продления — второй тур президентских выборов в Турции? Можно ли говорить о «подарке Эрдогану»? — Такая точка зрения имеет право на существование. Тем не менее не все замыкается на Эрдогане. Наши отношения с Турцией шире — тут и строительство АЭС, и вопрос российских туристов. Конечно, конкурент Эрдогана не подарок, нам будет сложнее с ним выстроить хорошие отношения. Однако не все так плохо и поэтому в вопросе зерновой сделки мы поддерживаем скорее не Эрдогана, а Турцию. Россия продлила сделку, чтобы страна могла спокойно пройти тяжелый турбулентный период с выборами, высокой инфляцией и прочим. — Играет ли в решении продлить сделку работа МИД РФ с африканскими странами? Ведь сделка в той или иной степени влияет на государства континента. — Играет незначительную роль. То, что отсутствие сделки приведет к массовому голоду, говорилось в ходе большой информационной кампании против нас в прошлом году. На самом деле, и статистика это подтверждает, зерно идет, в основном в Европу, где им дальше распоряжаются спекулянты или, как их еще называют, дилеры. Цена сейчас высокая, а наше скопившиеся зерно, которое мы не можем продать, их бы снизило. Это тоже учитывается Западом. Впереди российско-африканский форум, на котором продажу или даже передачу зерна для снижения цен мы обсудим, наладим какие-то контакты. Однако самая большая проблема не в этом, а в том, что Запад создает технические препятствия нам для транспортировке судов. Мешает с арендой, страхованием, оплатой, проведением транзакций. — Во время последнего визита в ООН министр иностранных дел РФ Сергей Лавров активно занимался проблемой зерновой сделки. Встречался с генсеком Антониу Гутерришем, передавал от него письмо президенту Владимиру Путину. Как вы оцениваете работу МИД по зерновой сделке в целом? — В МИД делают все, что могут. Это ведь очень тяжелый, многогранный, я бы даже сказал, судьбоносный вопрос. Зерновая сделка подразумевает определенные гарантии безопасности для украинских портов на Черном море. Продление договора означает, что ближайшие два месяца в порты снаряды все еще лететь не будут. Поэтому МИД старается, но многие решения по сделке принимаются на еще более высоком уровне.