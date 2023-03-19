19 марта 2023
18 марта 2023

Курганский депутат ГД будет сотрудничать с коллегами из Африки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков рассказал о сотрудничестве с парламентариями из Африки Фото:

Депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков поделился планами сотрудничества между Россией и странами Африки — парламентарии будут делиться законодательным опытом. Сейчас политик находится в Москве на пленарном заседании II международной конференции «Россия-Африка». Мероприятие проходит на площадке Государственной думы. Соответствующий пост Ильтяков выложил в совем telegram-канале.

«Россия выступает и всегда стояла на деколонизации Африки и в своей политике движется на равных со всеми странами не возвышаясь, но объединяя вокруг себя многие страны для многополярного мира......Депутаты Госдумы со своей стороны готовы взаимодействовать с коллегами-парламентариями из африканских стран, поделиться законодательным опытом и наработками», — написал политик.

Конференция открылась накануне. Ильтяков уже успел прогуляться с коллегами из Бурунди по Красной площади и посетить Храм Василия Блаженного.

Ранее URA.RU писало, что Александр Ильтяков рассказал о встрече с африканской делегацией. Главная тема конференции — международные отношения.

Александр Ильтяков на пленарном заседании II международной парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве
Выступление на пленарном заседании II международной парламентской конференции «Россия — Африка»

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Депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков поделился планами сотрудничества между Россией и странами Африки — парламентарии будут делиться законодательным опытом. Сейчас политик находится в Москве на пленарном заседании II международной конференции «Россия-Африка». Мероприятие проходит на площадке Государственной думы. Соответствующий пост Ильтяков выложил в совем telegram-канале. «Россия выступает и всегда стояла на деколонизации Африки и в своей политике движется на равных со всеми странами не возвышаясь, но объединяя вокруг себя многие страны для многополярного мира......Депутаты Госдумы со своей стороны готовы взаимодействовать с коллегами-парламентариями из африканских стран, поделиться законодательным опытом и наработками», — написал политик. Конференция открылась накануне. Ильтяков уже успел прогуляться с коллегами из Бурунди по Красной площади и посетить Храм Василия Блаженного. Ранее URA.RU писало, что Александр Ильтяков рассказал о встрече с африканской делегацией. Главная тема конференции — международные отношения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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