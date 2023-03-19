Курганский депутат ГД будет сотрудничать с коллегами из Африки. Фото

20 марта 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Александр Ильтяков рассказал о сотрудничестве с парламентариями из Африки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков поделился планами сотрудничества между Россией и странами Африки — парламентарии будут делиться законодательным опытом. Сейчас политик находится в Москве на пленарном заседании II международной конференции «Россия-Африка». Мероприятие проходит на площадке Государственной думы. Соответствующий пост Ильтяков выложил в совем telegram-канале. «Россия выступает и всегда стояла на деколонизации Африки и в своей политике движется на равных со всеми странами не возвышаясь, но объединяя вокруг себя многие страны для многополярного мира......Депутаты Госдумы со своей стороны готовы взаимодействовать с коллегами-парламентариями из африканских стран, поделиться законодательным опытом и наработками», — написал политик. Конференция открылась накануне. Ильтяков уже успел прогуляться с коллегами из Бурунди по Красной площади и посетить Храм Василия Блаженного. Ранее URA.RU писало, что Александр Ильтяков рассказал о встрече с африканской делегацией. Главная тема конференции — международные отношения. Александр Ильтяков на пленарном заседании II международной парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве страница «Вконтакте» Александра Ильтякова Выступление на пленарном заседании II международной парламентской конференции «Россия — Африка» страница «Вконтакте» Александра Ильтякова

Депутат ГД от Курганской области Александр Ильтяков поделился планами сотрудничества между Россией и странами Африки — парламентарии будут делиться законодательным опытом. Сейчас политик находится в Москве на пленарном заседании II международной конференции «Россия-Африка». Мероприятие проходит на площадке Государственной думы. Соответствующий пост Ильтяков выложил в совем telegram-канале. «Россия выступает и всегда стояла на деколонизации Африки и в своей политике движется на равных со всеми странами не возвышаясь, но объединяя вокруг себя многие страны для многополярного мира......Депутаты Госдумы со своей стороны готовы взаимодействовать с коллегами-парламентариями из африканских стран, поделиться законодательным опытом и наработками», — написал политик. Конференция открылась накануне. Ильтяков уже успел прогуляться с коллегами из Бурунди по Красной площади и посетить Храм Василия Блаженного. Ранее URA.RU писало, что Александр Ильтяков рассказал о встрече с африканской делегацией. Главная тема конференции — международные отношения.