Власти ускорят интеграцию Донбасса

Мишустин определил точные сроки

30 мая 2023 в 20:01 Размер текста - 17 +

Власти РФ определили точные механизмы интеграции новых регионов Фото: Сергей Венявский © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Власти РФ ускорят интеграцию Донбасса, Запорожья и Херсонской области в социальную, экономическую, правовую и политическую системы РФ. Вопрос требует особого внимания, так как у граждан в новых регионах много родственников на Украине, и они живут в двойной реальности. На стратсессии «Интеграция новых регионов» 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что территории встроят в российские структуры за 8 лет. Как объяснили эксперты URA.RU, переходный период определен исходя из опыта Крыма. Донбасс, Запорожье и Херсонская область стали неотъемлемой частью России в октябре 2022 года, напомнил премьер в начале стратсессии. «Глава государства поручил интегрировать их в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство нашей страны и в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень. Это основной ориентир нашей работы. Он отражает приоритеты по текущим задачам и закладывает стратегию наших действий в дальнейшем», — подчеркнул Мишустин. В новых регионах надо перезапускать предприятия и открывать новые, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Программа социально-экономического развития новых территорий предусматривает масштабный комплекс мероприятий, который затрагивает все отрасли, акцентировал внимание глава правительства РФ. По его словам, надо в первую очередь обеспечить жителей зарплатами, пособиями и пенсиями, соответствующими российским стандартам. «Предстоит привести в порядок инфраструктуру. У людей должно быть жилье, больницы, поликлиники, школы, детсады и дороги, спортплощадки. Надо также перезапустить предприятия и открыть новые», — уточнил Мишустин. Михаил Мишустин поручил разъяснять жителям Донбасса направления интеграции Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Нововведения чувствительны для жителей, особенно старшего возраста, обратил внимание участников стратсессии Мишустин. «Нужно активнее работать с населением. Объяснять, как устроена наша система соцзащиты. Что надо сделать, чтобы получить выплаты. Очень важно доходчиво это рассказывать людям», — добавил премьер. Сельское хозяйство может стать драйвером развития экономики Донбасса, считает Михаил Мишустин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Мишустин подчеркнул необходимость модернизации экономики территорий для сохранения производств, рабочих мест, запуска дополнительных мощностей. Потребуется поддержка отдельных секторов экономики, отметил Мишустин, приведя в пример сельское хозяйство. «В перспективе, кстати, аграрный сектор способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, прежде всего, в Херсонской и Запорожской областях», — сказал глава правительства РФ. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. В начале этого года Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Во время отчета перед Госдумой РФ Мишустин заявил о планах перезапустить экономику новых регионов. Власти должны регулярно уделять внимание интеграции новых регионов, чтобы их жители чувствовали, что они в России, отмечают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Мишустин демонстрирует, что новые регионы с нами, объясняет суть их интеграции в социальную, политическую, правовую системы России, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Нужно показывать и уделять внимание интеграции, иначе у сограждан в новых регионах могут появиться вопросы, потому что они находятся в раздвоенной повседневной реальности. С одной стороны они чувствуют себя интегрированными в российскую социально-экономическую, политическую конструкцию, а с другой — у них много прямых родственников, которые находятся на территории Украины и не собираются интегрироваться. Мишустину надо регулярно давать сигнал, что новые регионы с нами и постоянно показывать по каким линиям идет объединение. На стратсессии вырабатывают более точные механики — экономические, социальные и управленческие, которые будут транслироваться новым регионам», — полагает политолог. Интеграция новых территорий в состав РФ будет проходить на основе опыта Крыма и в те же сроки, добавляют эксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Восьмилетний переходный период, на котором сделал акцент Мишустин, основан на практическом опыте интеграции Крыма, отмечает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Сегодня практически исполнены все вопросы, связанные с различными выплатами, льготами, переводом их в русло российского законодательства. По некоторым вопросам переходный период составит несколько лет с учетом изменений и в законодательстве, и процессов, которые должны идти на местах в сфере переориентирования экономики. Конечно, самым тяжелым будет восстановление инфраструктуры, и даже не той, которая разрушена в ходе спецоперации, а инфраструктуры, в которую на протяжении десятков лет никто не вкладывался, например, в ЖКХ. Это одна из тяжелых задач, с которой начали работать коллеги из стройкомплекса России», — пояснил депутат. Статья по теме Донбасс сделают примером развития для Украины Правительство показывает, что у России есть ресурсы на слияние новых регионов с РФ, уточняет вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «Сначала надо восстановить жилую, социальную инфраструктуру, наладить производство, определить бюджетную специфику каждой территории — зарплаты, налоги. Нормализация потребует времени. Так или иначе нужны будут определенные гарантии Запада, и, по всей видимости, компенсации за разрушения, которые нанесло их оружие», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ ускорят интеграцию Донбасса, Запорожья и Херсонской области в социальную, экономическую, правовую и политическую системы РФ. Вопрос требует особого внимания, так как у граждан в новых регионах много родственников на Украине, и они живут в двойной реальности. На стратсессии «Интеграция новых регионов» 30 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что территории встроят в российские структуры за 8 лет. Как объяснили эксперты URA.RU, переходный период определен исходя из опыта Крыма. Донбасс, Запорожье и Херсонская область стали неотъемлемой частью России в октябре 2022 года, напомнил премьер в начале стратсессии. «Глава государства поручил интегрировать их в единое экономическое, правовое, образовательное и культурное пространство нашей страны и в ближайшие восемь лет вывести их на общероссийский уровень. Это основной ориентир нашей работы. Он отражает приоритеты по текущим задачам и закладывает стратегию наших действий в дальнейшем», — подчеркнул Мишустин. Программа социально-экономического развития новых территорий предусматривает масштабный комплекс мероприятий, который затрагивает все отрасли, акцентировал внимание глава правительства РФ. По его словам, надо в первую очередь обеспечить жителей зарплатами, пособиями и пенсиями, соответствующими российским стандартам. «Предстоит привести в порядок инфраструктуру. У людей должно быть жилье, больницы, поликлиники, школы, детсады и дороги, спортплощадки. Надо также перезапустить предприятия и открыть новые», — уточнил Мишустин. Нововведения чувствительны для жителей, особенно старшего возраста, обратил внимание участников стратсессии Мишустин. «Нужно активнее работать с населением. Объяснять, как устроена наша система соцзащиты. Что надо сделать, чтобы получить выплаты. Очень важно доходчиво это рассказывать людям», — добавил премьер. Мишустин подчеркнул необходимость модернизации экономики территорий для сохранения производств, рабочих мест, запуска дополнительных мощностей. Потребуется поддержка отдельных секторов экономики, отметил Мишустин, приведя в пример сельское хозяйство. «В перспективе, кстати, аграрный сектор способен стать одним из основных драйверов развития и обеспечения занятости, прежде всего, в Херсонской и Запорожской областях», — сказал глава правительства РФ. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. В начале этого года Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Во время отчета перед Госдумой РФ Мишустин заявил о планах перезапустить экономику новых регионов. Мишустин демонстрирует, что новые регионы с нами, объясняет суть их интеграции в социальную, политическую, правовую системы России, считает глава компании «МаркКом», политтехнолог Сергей Маркелов. «Нужно показывать и уделять внимание интеграции, иначе у сограждан в новых регионах могут появиться вопросы, потому что они находятся в раздвоенной повседневной реальности. С одной стороны они чувствуют себя интегрированными в российскую социально-экономическую, политическую конструкцию, а с другой — у них много прямых родственников, которые находятся на территории Украины и не собираются интегрироваться. Восьмилетний переходный период, на котором сделал акцент Мишустин, основан на практическом опыте интеграции Крыма, отмечает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Сегодня практически исполнены все вопросы, связанные с различными выплатами, льготами, переводом их в русло российского законодательства. По некоторым вопросам переходный период составит несколько лет с учетом изменений и в законодательстве, и процессов, которые должны идти на местах в сфере переориентирования экономики. Конечно, самым тяжелым будет восстановление инфраструктуры, и даже не той, которая разрушена в ходе спецоперации, а инфраструктуры, в которую на протяжении десятков лет никто не вкладывался, например, в ЖКХ. Это одна из тяжелых задач, с которой начали работать коллеги из стройкомплекса России», — пояснил депутат. Правительство показывает, что у России есть ресурсы на слияние новых регионов с РФ, уточняет вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. «Сначала надо восстановить жилую, социальную инфраструктуру, наладить производство, определить бюджетную специфику каждой территории — зарплаты, налоги. Нормализация потребует времени. Так или иначе нужны будут определенные гарантии Запада, и, по всей видимости, компенсации за разрушения, которые нанесло их оружие», — резюмировал эксперт.