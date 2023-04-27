Донбасс сделают примером развития для Украины

Мишустин ответил Зеленскому на слова о границах 91-го года

28 апреля 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

К восстановлению Донбасса подключились регионы России Фото: Таисия Воронцова © URA.RU статья из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область получили четкое видение своего будущего. На заседании правительства 27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. Эксперты объяснили URA.RU, что Россия подтверждает свою территориальную целостность и указывает на это и Западу, и Киеву, которые заявляют о намерениях вернуть контроль над этими регионами. По их словам, развитие Донбасса заставит задуматься украинцев. Мишустин начал заседание с темы развития четырех новых регионов РФ. «Президент поставил задачу сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать их в экономическое, правовое и образовательное пространство нашей страны, а также вывести в ближайшие восемь лет новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям. Чтобы обеспечить достижение этой цели правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития новых территорий», — сообщил глава правительства. Правительство создает условия для интеграции новых регионов в экономическое, правовое и образовательное пространства РФ, уточнил Михаил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Планируется перезапустить ключевые отрасли и предприятия, восстановить производственные площадки, создать условия для дальнейшего роста, а главное — для повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав, подчеркнул Мишустин. «Предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта. Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь надо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целым со всей страной», — резюмировал премьер. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. В начале этого года Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Во время отчета перед Госдумой РФ Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. Принято решение создать в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях свободную экономическую зону. Российские власти будут системно решать все проблемы, накопившиеся в Донбассе, отмечают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Россия будет последовательно и системно решать проблемы, которые накопились в регионах за время, когда они были вне России, уверен старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Речь идет о новых территориях России, которые раньше были частью другого государства. Они находились по большей части в упадке. В этих регионах осуществлялась дискриминация русских. После вхождения в состав РФ там будут ликвидированы наиболее болезненные и актуальные проблемы. В этом поможет интеграция в российскую экономику, в российское правое и административное пространство, повышение уровня и качества жизни жителей», — считает эксперт. Новые территории РФ сделают привлекательным примером для регионов Украины, считают эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Долгое время утверждалось, и это был важный пункт украинской и зарубежной пропаганды, что лучшее будущее Украины — в интеграции с Западом, обратил внимание Зудин. «В качестве примера иногда приводили резкую разницу между уровнем и качеством жизни Южной Кореи, которая в политическом и военном смысле является западной страной, и Северной Кореи. Задача российского государства в том, чтобы этот пример стал обратным. Чтобы новые субъекты РФ отличались от украинских регионов в лучшую сторону — положением людей, уровнем их защищенности и перспективами. Новые территории призваны стать позитивным и притягательным примером для областей Украины, где русские представлены в значительном количестве, — это прежде всего регионы Южной Украины», — добавил эксперт. Участие регионов России в восстановлении Донбасса станет драйвером для их экономического развития, уточняют эксперты Фото: Сергей Венявский © URA.RU Восстанавливая новые территории Россия, дает четкий сигнал Западу, что она не откажется от них, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. И недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского с требованием вернуть границы Украины к границам 1991 года несбыточны. Как и заявления Запада на этот счет — они тоже не имеют под собой никаких оснований. «К этому относится и организация там выборов, и создание подразделений федеральных ведомств, то есть не каких-то оккупационных временных учреждений, а нормальных органов власти, имеющих полномочия, как в других регионах РФ. С точки зрения развития экономики необходимо восстановление, необходимы определенные чрезвычайные экономические меры, потому что ущерб, нанесенный этим территориям, весьма обширен», — уточнил эксперт. Статья по теме Власти РФ выбрали, кто станет гарантом порядка в новых регионах Строительство новой инфраструктуры в Донбассе, Запорожье и Херсонской области объединяет всю Россию и является стимулом для развития областей, участвующих в этом процессе, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Консолидация общества очень важна, как и то, что целый ряд регионов, который занимается восстановлением экономики в новых субъектах федерации получает возможность расширить и рынки сбыта, и собственные производства», — уточнил собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область получили четкое видение своего будущего. На заседании правительства 27 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что принята долгосрочная программа социально-экономического развития этих субъектов. Эксперты объяснили URA.RU, что Россия подтверждает свою территориальную целостность и указывает на это и Западу, и Киеву, которые заявляют о намерениях вернуть контроль над этими регионами. По их словам, развитие Донбасса заставит задуматься украинцев. Мишустин начал заседание с темы развития четырех новых регионов РФ. «Президент поставил задачу сделать все, чтобы как можно быстрее интегрировать их в экономическое, правовое и образовательное пространство нашей страны, а также вывести в ближайшие восемь лет новые регионы на общероссийский уровень по всем показателям. Чтобы обеспечить достижение этой цели правительством подготовлена и принята долгосрочная программа социально-экономического развития новых территорий», — сообщил глава правительства. Планируется перезапустить ключевые отрасли и предприятия, восстановить производственные площадки, создать условия для дальнейшего роста, а главное — для повышения уровня благосостояния граждан и защиты их прав, подчеркнул Мишустин. «Предстоит практически заново выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта. Ряд важных законодательных актов уже принят. Теперь надо последовательно выполнять запланированные мероприятия, чтобы новые регионы стали единым целым со всей страной», — резюмировал премьер. В сентябре 2022 года жители Донбасса, Запорожья и Херсонской области проголосовали за вхождение в состав РФ. В конце ноября Мишустин оценил первые результаты интеграции регионов: там успели подготовить к сезону ключевые объекты ЖКХ. В начале этого года Мишустин поручил ФОМС ускорить запуск системы бесплатного медобслуживания. Во время отчета перед Госдумой РФ Мишустин заявил о планах перезапустить экономики новых регионов. Принято решение создать в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях свободную экономическую зону. Россия будет последовательно и системно решать проблемы, которые накопились в регионах за время, когда они были вне России, уверен старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. «Речь идет о новых территориях России, которые раньше были частью другого государства. Они находились по большей части в упадке. В этих регионах осуществлялась дискриминация русских. После вхождения в состав РФ там будут ликвидированы наиболее болезненные и актуальные проблемы. В этом поможет интеграция в российскую экономику, в российское правое и административное пространство, повышение уровня и качества жизни жителей», — считает эксперт. Долгое время утверждалось, и это был важный пункт украинской и зарубежной пропаганды, что лучшее будущее Украины — в интеграции с Западом, обратил внимание Зудин. «В качестве примера иногда приводили резкую разницу между уровнем и качеством жизни Южной Кореи, которая в политическом и военном смысле является западной страной, и Северной Кореи. Задача российского государства в том, чтобы этот пример стал обратным. Чтобы новые субъекты РФ отличались от украинских регионов в лучшую сторону — положением людей, уровнем их защищенности и перспективами. Восстанавливая новые территории Россия, дает четкий сигнал Западу, что она не откажется от них, полагает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов. И недавние заявления украинского президента Владимира Зеленского с требованием вернуть границы Украины к границам 1991 года несбыточны. Как и заявления Запада на этот счет — они тоже не имеют под собой никаких оснований. «К этому относится и организация там выборов, и создание подразделений федеральных ведомств, то есть не каких-то оккупационных временных учреждений, а нормальных органов власти, имеющих полномочия, как в других регионах РФ. С точки зрения развития экономики необходимо восстановление, необходимы определенные чрезвычайные экономические меры, потому что ущерб, нанесенный этим территориям, весьма обширен», — уточнил эксперт. Строительство новой инфраструктуры в Донбассе, Запорожье и Херсонской области объединяет всю Россию и является стимулом для развития областей, участвующих в этом процессе, отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Консолидация общества очень важна, как и то, что целый ряд регионов, который занимается восстановлением экономики в новых субъектах федерации получает возможность расширить и рынки сбыта, и собственные производства», — уточнил собеседник.