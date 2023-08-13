Ответственный за стройку чиновник рассказал, как изменится Тюмень

В Тюменской области за несколько лет планируют построить жилье для полумиллиона человек. При этом регион продолжает испытывать дефицит кадров в строительной сфере, а губернатор Моор бросил силы на борьбу с аварийностью на дорогах, чтобы выполнить свое обещание президенту Путину. Об этом и не только информагентству URA.RU рассказал начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.
Тюменская область регулярно входит в топ регионов по вводу жилья. По 25-30% у нас вводится ежегодно. При этом поступает все больше жалоб на качество квартир в новостройках. Фиксирует ли ГУС эти нарушение или снижение качества?
Нужно сказать, что количество жалоб на те или иные проблемы с качеством жилья прямо пропорционально количеству строящегося жилья. Чем больше объемы ввода, тем больше обращений или сигналов. Это нормально, какой-то процент в новых домах всегда присутствует. Единственное, вы связи с чем мы можем фиксировать рост количества этих жалоб или обращений — это рост объема ввода. Сказать, что именно процент жалоб увеличивается —нельзя.
Вы анонсировали введение 18 млн кв. м. жилья к 2030 году в Тюменской области. На какое количество человек рассчитаны все эти площади?
Население ежегодно как минимум на 20 тысяч человек прибывает, не считая внутренней миграции, когда кто-то переезжает в другую квартиру площадью побольше. Достаточно большие объемы жилья приобретаются нашими земляками.
Если мы говорим о достаточно отдаленной перспективе, то, конечно, можно спрогнозировать исходя из градостроительных норм. Это порядка 500 тысяч человек, расчетно.
В Тюменскую область переедет еще 500 тысяч человек к 2030 году?
Впрямую эту цифру использовать нельзя. Потому что эта цифра — она общая. Нужно учитывать и внутреннее перемещение (внутри населенного пункта), и внутрирегиональную миграцию. Мы, естественно, не можем сказать, что 500 тысяч человек откуда-то приедут и заселят это жилье.
Мы в топе УрФО по количеству ввода жилья?
Мы всегда входим в топ-3, в топ-5 регионов по стране в целом. По динамике жилищного строительства, по динамике исполнения нацпроекта. Поэтому мы всегда по этому показателю в лидерах, и это обязывает нас ко многому. В первую очередь к тому, чтобы оперативно решать все вопросы, связанные со всей сопутствующей инфраструктурой для жилищного строительства.
В Тюмени количество сделок по ИЖС превысило количество сделок по многоквартирному жилью. Возможна ли тенденция, когда начет развиваться «одноэтажная» Тюмень, а не высотные микрорайоны?
Лично мое экспертное мнение: город должен оставаться городом. Город — это, в первую очередь, многоэтажная застройка, это место для жизни людей, которые выбирают именно такой стиль своей жизни, которые привыкли жить в квартире. Если говорить о Тюмени —лишь каждый пятый вводимый кв. м —это ИЖС. В Тюменском районе совсем другая ситуация. Там 70% вводимого жилья в эксплуатацию —это ИЖС, все остальное — многоквартирные дома.
Стоимость индивидуального дома, обеспеченного коммуникациями, комфортабельного, с учетом земли, сравнялась со стоимостью квартиры в многоквартирном доме. Возникает конкуренция. В каких-то моментах многоквартирное жилье отступает, но не всегда. Это абсолютно разные стили жизни.
Не так давно губернатор Моор встречался с президентом Путиным. Речь зашла о том, что в Тюменской области высокая аварийность на дорогах. Президент заострил на этом внимание. Есть ли вероятность, что, в связи с этим, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» будет исполнен с опережением темпов?
В Тюменской области ежегодно ремонтируется порядка 600 км дорог. В том числе с помощью тех ресурсов, которые нам дает нацпроект. Но не только. Тюменская область тоже вкладывает средства. К сожалению, когда мы говорим об увеличении скорости передвижения, появляется другая проблема: проблема повышения аварийности на тех автомобильных дорогах, которые находятся в хорошем состоянии. В Тюменской области работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Эта комиссия вырабатывает дополнительные решения, когда они требуются. Не так давно был выработан ряд дополнительных мер: это и установка систем фотовидеофиксации, это и установка дополнительных систем психологического воздействия, например «шериф-балки» — устройства, имитирующие люстру на патрульной машине ГИБДД. Это все дополнительные меры, принимаемые на региональном уровне.
Эти мероприятия — личная инициатива губернатора Тюменской области. Уже в самые ближайшие дни они начнут реализовываться.
В регионе наблюдается сильный дефицит кадров. Учитывая наши темпы строительства, нам нужны тысячи человек, которые будут этим заниматься. Как Тюменская область с этим справляется?
Могу сказать о статистике. За прошлый год, рекордный по вводу жилья в Тюменской области, в зависимости от сезона дополнительная потребность в кадрах варьировалась от 2 до 4 тысяч человек. Заработная плата в этой отрасли в Тюменской области сегодня не просто конкурентна, она выигрывает эту конкуренцию. Например, зарплата крановщика на сегодняшний день, около 100 тысяч рублей.
Зарплата инженерно-технического работника в среднем в районе 150 тысяч рублей. Зарплаты более, чем достойные. Я уверен, что за счет этого уже в текущем году дефицит тот, который есть, будет сокращаться.
Вы бы посоветовали тюменцам, которые сейчас выпускаются из школ, поступать учиться именно на эти сферы?
Я всем советую учиться на инженерно-технические специальности. Это моя личная точка зрения, кто-то может с ней согласиться, кто-то нет.
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