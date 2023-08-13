Ответственный за стройку чиновник рассказал, как изменится Тюмень

В регионе построят жилье для полумиллиона человек

14 августа 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Павел Перевалов рассказал, что ждет тюменцев в ближайшем будущем Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области за несколько лет планируют построить жилье для полумиллиона человек. При этом регион продолжает испытывать дефицит кадров в строительной сфере, а губернатор Моор бросил силы на борьбу с аварийностью на дорогах, чтобы выполнить свое обещание президенту Путину. Об этом и не только информагентству URA.RU рассказал начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Павел Перевалов рассказал о том, какие изменения ждут Тюмень в ближайшие годы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область регулярно входит в топ регионов по вводу жилья. По 25-30% у нас вводится ежегодно. При этом поступает все больше жалоб на качество квартир в новостройках. Фиксирует ли ГУС эти нарушение или снижение качества? Тюменская область вводит в эксплуатацию по 25-30% нового жилья ежегодно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Нужно сказать, что количество жалоб на те или иные проблемы с качеством жилья прямо пропорционально количеству строящегося жилья. Чем больше объемы ввода, тем больше обращений или сигналов. Это нормально, какой-то процент в новых домах всегда присутствует. Единственное, вы связи с чем мы можем фиксировать рост количества этих жалоб или обращений — это рост объема ввода. Сказать, что именно процент жалоб увеличивается —нельзя. Вы анонсировали введение 18 млн кв. м. жилья к 2030 году в Тюменской области. На какое количество человек рассчитаны все эти площади? Население ежегодно как минимум на 20 тысяч человек прибывает, не считая внутренней миграции, когда кто-то переезжает в другую квартиру площадью побольше. Достаточно большие объемы жилья приобретаются нашими земляками. Если мы говорим о достаточно отдаленной перспективе, то, конечно, можно спрогнозировать исходя из градостроительных норм. Это порядка 500 тысяч человек, расчетно. В Тюменскую область переедет еще 500 тысяч человек к 2030 году? Впрямую эту цифру использовать нельзя. Потому что эта цифра — она общая. Нужно учитывать и внутреннее перемещение (внутри населенного пункта), и внутрирегиональную миграцию. Мы, естественно, не можем сказать, что 500 тысяч человек откуда-то приедут и заселят это жилье. В Тюменской области появится жилье для полумиллиона человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мы в топе УрФО по количеству ввода жилья? Мы всегда входим в топ-3, в топ-5 регионов по стране в целом. По динамике жилищного строительства, по динамике исполнения нацпроекта. Поэтому мы всегда по этому показателю в лидерах, и это обязывает нас ко многому. В первую очередь к тому, чтобы оперативно решать все вопросы, связанные со всей сопутствующей инфраструктурой для жилищного строительства. В Тюмени количество сделок по ИЖС превысило количество сделок по многоквартирному жилью. Возможна ли тенденция, когда начет развиваться «одноэтажная» Тюмень, а не высотные микрорайоны? Лично мое экспертное мнение: город должен оставаться городом. Город — это, в первую очередь, многоэтажная застройка, это место для жизни людей, которые выбирают именно такой стиль своей жизни, которые привыкли жить в квартире. Если говорить о Тюмени —лишь каждый пятый вводимый кв. м —это ИЖС. В Тюменском районе совсем другая ситуация. Там 70% вводимого жилья в эксплуатацию —это ИЖС, все остальное — многоквартирные дома. Стоимость индивидуального дома, обеспеченного коммуникациями, комфортабельного, с учетом земли, сравнялась со стоимостью квартиры в многоквартирном доме. Возникает конкуренция. В каких-то моментах многоквартирное жилье отступает, но не всегда. Это абсолютно разные стили жизни. Не так давно губернатор Моор встречался с президентом Путиным. Речь зашла о том, что в Тюменской области высокая аварийность на дорогах. Президент заострил на этом внимание. Есть ли вероятность, что, в связи с этим, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» будет исполнен с опережением темпов? Губернатор Моор поручил найти способы выполнить обещание Путину Фото: официальный сайт Кремля В Тюменской области ежегодно ремонтируется порядка 600 км дорог. В том числе с помощью тех ресурсов, которые нам дает нацпроект. Но не только. Тюменская область тоже вкладывает средства. К сожалению, когда мы говорим об увеличении скорости передвижения, появляется другая проблема: проблема повышения аварийности на тех автомобильных дорогах, которые находятся в хорошем состоянии. В Тюменской области работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Эта комиссия вырабатывает дополнительные решения, когда они требуются. Не так давно был выработан ряд дополнительных мер: это и установка систем фотовидеофиксации, это и установка дополнительных систем психологического воздействия, например «шериф-балки» — устройства, имитирующие люстру на патрульной машине ГИБДД. Это все дополнительные меры, принимаемые на региональном уровне. Эти мероприятия — личная инициатива губернатора Тюменской области. Уже в самые ближайшие дни они начнут реализовываться. В регионе наблюдается сильный дефицит кадров. Учитывая наши темпы строительства, нам нужны тысячи человек, которые будут этим заниматься. Как Тюменская область с этим справляется? Могу сказать о статистике. За прошлый год, рекордный по вводу жилья в Тюменской области, в зависимости от сезона дополнительная потребность в кадрах варьировалась от 2 до 4 тысяч человек. Заработная плата в этой отрасли в Тюменской области сегодня не просто конкурентна, она выигрывает эту конкуренцию. Например, зарплата крановщика на сегодняшний день, около 100 тысяч рублей. Зарплата инженерно-технического работника в среднем в районе 150 тысяч рублей. Зарплаты более, чем достойные. Я уверен, что за счет этого уже в текущем году дефицит тот, который есть, будет сокращаться. Вы бы посоветовали тюменцам, которые сейчас выпускаются из школ, поступать учиться именно на эти сферы? Я всем советую учиться на инженерно-технические специальности. Это моя личная точка зрения, кто-то может с ней согласиться, кто-то нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области за несколько лет планируют построить жилье для полумиллиона человек. При этом регион продолжает испытывать дефицит кадров в строительной сфере, а губернатор Моор бросил силы на борьбу с аварийностью на дорогах, чтобы выполнить свое обещание президенту Путину. Об этом и не только информагентству URA.RU рассказал начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов. Тюменская область регулярно входит в топ регионов по вводу жилья. По 25-30% у нас вводится ежегодно. При этом поступает все больше жалоб на качество квартир в новостройках. Фиксирует ли ГУС эти нарушение или снижение качества? Нужно сказать, что количество жалоб на те или иные проблемы с качеством жилья прямо пропорционально количеству строящегося жилья. Чем больше объемы ввода, тем больше обращений или сигналов. Это нормально, какой-то процент в новых домах всегда присутствует. Единственное, вы связи с чем мы можем фиксировать рост количества этих жалоб или обращений — это рост объема ввода. Сказать, что именно процент жалоб увеличивается —нельзя. Вы анонсировали введение 18 млн кв. м. жилья к 2030 году в Тюменской области. На какое количество человек рассчитаны все эти площади? Население ежегодно как минимум на 20 тысяч человек прибывает, не считая внутренней миграции, когда кто-то переезжает в другую квартиру площадью побольше. Достаточно большие объемы жилья приобретаются нашими земляками. В Тюменскую область переедет еще 500 тысяч человек к 2030 году? Впрямую эту цифру использовать нельзя. Потому что эта цифра — она общая. Нужно учитывать и внутреннее перемещение (внутри населенного пункта), и внутрирегиональную миграцию. Мы, естественно, не можем сказать, что 500 тысяч человек откуда-то приедут и заселят это жилье. Мы в топе УрФО по количеству ввода жилья? Мы всегда входим в топ-3, в топ-5 регионов по стране в целом. По динамике жилищного строительства, по динамике исполнения нацпроекта. Поэтому мы всегда по этому показателю в лидерах, и это обязывает нас ко многому. В первую очередь к тому, чтобы оперативно решать все вопросы, связанные со всей сопутствующей инфраструктурой для жилищного строительства. В Тюмени количество сделок по ИЖС превысило количество сделок по многоквартирному жилью. Возможна ли тенденция, когда начет развиваться «одноэтажная» Тюмень, а не высотные микрорайоны? Лично мое экспертное мнение: город должен оставаться городом. Город — это, в первую очередь, многоэтажная застройка, это место для жизни людей, которые выбирают именно такой стиль своей жизни, которые привыкли жить в квартире. Если говорить о Тюмени —лишь каждый пятый вводимый кв. м —это ИЖС. В Тюменском районе совсем другая ситуация. Там 70% вводимого жилья в эксплуатацию —это ИЖС, все остальное — многоквартирные дома. Не так давно губернатор Моор встречался с президентом Путиным. Речь зашла о том, что в Тюменской области высокая аварийность на дорогах. Президент заострил на этом внимание. Есть ли вероятность, что, в связи с этим, нацпроект «Безопасные и качественные дороги» будет исполнен с опережением темпов? В Тюменской области ежегодно ремонтируется порядка 600 км дорог. В том числе с помощью тех ресурсов, которые нам дает нацпроект. Но не только. Тюменская область тоже вкладывает средства. К сожалению, когда мы говорим об увеличении скорости передвижения, появляется другая проблема: проблема повышения аварийности на тех автомобильных дорогах, которые находятся в хорошем состоянии. В Тюменской области работает комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Эта комиссия вырабатывает дополнительные решения, когда они требуются. Не так давно был выработан ряд дополнительных мер: это и установка систем фотовидеофиксации, это и установка дополнительных систем психологического воздействия, например «шериф-балки» — устройства, имитирующие люстру на патрульной машине ГИБДД. Это все дополнительные меры, принимаемые на региональном уровне. В регионе наблюдается сильный дефицит кадров. Учитывая наши темпы строительства, нам нужны тысячи человек, которые будут этим заниматься. Как Тюменская область с этим справляется? Могу сказать о статистике. За прошлый год, рекордный по вводу жилья в Тюменской области, в зависимости от сезона дополнительная потребность в кадрах варьировалась от 2 до 4 тысяч человек. Заработная плата в этой отрасли в Тюменской области сегодня не просто конкурентна, она выигрывает эту конкуренцию. Например, зарплата крановщика на сегодняшний день, около 100 тысяч рублей. Вы бы посоветовали тюменцам, которые сейчас выпускаются из школ, поступать учиться именно на эти сферы? Я всем советую учиться на инженерно-технические специальности. Это моя личная точка зрения, кто-то может с ней согласиться, кто-то нет.