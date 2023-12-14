Тюменские слухи: из магазинов пропадут яйца

О распоясавшейся Проскуряковой, конфузе Ивановой и завале Зиминой. Выпуск 1053

15 декабря 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пока губернатор вдумчиво решает некий кадровый вопрос, у тюменских политических леди все шиворот-навыворот: одна завалилась на думу в красном наряде, другая оконфузилась с пресс-конференций Путина, а третья вынуждена пахать за себя и еще пару-тройку недостающих сотрудников. Доставщики еды и автосервисы на колесах тем временем подсчитывают прибыль, а родители школьников негодуют из-за замерзающих детей. Об этом и многом другом — в новом выпуске слухов. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор не может решить, кого назначить директором важного департамента Губернатор Моор задумался о новом главе департамента образования Фото: Денис Моргунов © URA.RU В правительственных курилках поговаривают, что губернатор Александр Моор никак не может определиться с кандидатурой директора департамента образования, который пару месяцев назад оставила Дина Горковец. «Наиболее вероятный претендент — ректор ТИУ Вероника Ефремова. Но есть и другие кандидаты. Учитывая то, как тяжело и взвешенно Моор принимает такие кадровые решения, новый директор департамента появится не раньше, чем через полгода», — рассказывают сплетники. Тюменскому губернатору разрешили не сдавать тест на ковид Слухачи из тюменской политтусовки сплетничают, будто бы губернатору Александру Моору разрешили не сдавать тест на ковид на ближайшем съезде «Единой России», который пройдет 17 декабря. При этом всех других высокопоставленных приглашенных сдать мазок обязали. «Сдавать тест будут и спикер облдумы Фуат Сайфитдинов, и мэр Тюмени Руслан Кухарук, и топ-единороссы Андрей Артюхов с Ольгой Швецовой. Моора в списке сдающих нет. Либо губернатор, в силу статуса, будет сдавать отдельно, либо его просто освободили от этой процедуры», — гадают инсайдеры В ЛДПР обеспокоены поведением Трубина Депутат областной думы Глеб Трубин пошел в разнос. Он выпустил интервью, в котором называет главными авторитетами ЛДПР депутатов Владимира Сысоева и Евгения Маркова. «Он так говорит, будто остальные у него доверия не вызывают. Пожаловался, что хочет зарплату получать выше. Это при том, что он после университета почти сразу попал в депутаты облдумы», — рассказывают слухачи. Судачат, что интервью специально было выпущено после визита в Тюмень лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, чтобы не раздражать его. Экс-мэр Тюмени устал отбиваться от депутатов-новичков Сплетники утверждают, будто бы экс-мэра Тюмени и бывшего сенатора Степана Киричука начало раздражать обилие обращений к нему со стороны неопытных депутатов. Теперь подойти к Киричуку сможет не каждый. «Еще в начале созыва к Киричуку ринулись почти все новички. Обращались по любому, даже мелкому вопросу. Киричук же, хоть и не прочь быть наставником, просто перестал справляться с таким потоком вопросов и просьб о помощи. Теперь подойти к нему стало сложнее, как и дозвониться. Конечно, ведь и своих дел хватает!» — ухмыляются слухачи. В думе Тюмени шепчутся о поведении Проскуряковой Слухачи болтают, что депутат гордумы Тюмени Наталья Проскурякова позволила себе слишком фривольные слайды перед школьниками. На одном из них она позирует в откровенном платье в египетском стиле и с открытым декольте. Все бы ничего, если не надпись «С чего начинается родина?» Слухачи говорят, что за подобные фото недавно заставили уволиться молодого педагога из Ишима. «Наталья Проскурякова так стала вести себя после прихода Светланы Ивановой на место спикера. Проскурякова позволяет себе нарушать и дресс-код — недавно она пришла в красном костюме на заседание, несмотря на негласный запрет для работников думы ходить в красном», — отмечают слухачи. На фривольную презентацию Проскуряковой обратили внимание и депутаты Тюменской областной думы. Слухачи говорят, что Наталье Проскуряковой предстоит серьезный разговор с руководством фракции «Единой России», которую она представляет в школах. Светлана Иванова просчиталась с пресс-конференцией Путина Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Спикер думы Тюмени оконфузилась перед подчиненными Слухачи передают, что Светлане Ивановой пришлось переносить заседание совета думы в день проведения прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина на более позднее время. Ранее Иванова согласовала проведение совета думы спустя полтора часа после начала пресс-конференции президента. «Депутаты, проработавшие в думе несколько сроков, намекнули Ивановой, что обычно такие мероприятия идут несколько часов, и нужно перенести совет думы. Она не подала виду, что просчиталась, но заседание было перенесено», — рассказывают слухачи. Главу Тюменского района ждет проверка силовиков Говорят, что главу Тюменского района Ольгу Зимину вот-вот прощупают силовики на тему исполнения многомиллиардного концессионного соглашения. Речь о прокладке водопровода в нескольких населенных пунктах. Слухачи говорят, что соглашение это не исполняется, дескать работы по снабжению нескольких сел водой выполнены некачественно, либо не выполнены вовсе. «В одних селах открыты так называемые умные колонки, но вода там не соответствует нормам — высокое содержание примесей, металлов. В других селах водоснабжения нет спустя 5 лет после принятия решения о начале работ», — рассказывают слухачи. Также они уточняют, что ждать ревизоров в гости стоит сразу после окончания проверок по отключению электричества. А помогать им в сборе доказательных материалов будут те же многодетные семьи и жители сел, которые пострадали от отключений электроэнергии и отсутствия дорог. …, а ей приходится работать в одиночку Глава Тюменского района Ольга Зимина, назначенная на должность после ухода в гордуму экс-начальницы Светланы Ивановой, вынуждена в одиночку выполнять большое количество задач. Все потому, что она не успела сформировать команду и пришла на должность, фактически, одна. «Доходит до того, что Зиминой приходится самостоятельно заниматься мелкими бюрократическими делами. Выполнить нужно хорошо, доверить кому попало нельзя, а положиться не на кого. Теперь активно подбирает себе команду, чтобы хоть немного разгрузиться», —рассказывают слухачи. Новый начальник тюменской полиции будет работать без выходных Ходят слухи, что новый начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов первое время будет работать практически без выходных. По мнению инсайдеров, это связано с тем, что ему необходимо в короткий срок принять вверенное ему управление, а также провести анализ сильных и слабых сторон подразделения. «Это очень большой объем работы. Поэтому, да, первое время Смирнову где-то придется жертвовать личным временем. Но так, в принципе, происходит после каждого крупного назначения», — отмечают слухачи. Генералу, похоже, никто не пишет Фото: Официальный сайт Совета Федерации В тюменском СК не знают, как отвечать на вопросы Бастрыкина Ходят слухи, что в тюменском СК не совсем понимают, что писать в докладах о происшествиях на территории региона, которые запросил глава ведомства Александр Бастрыкин. Мол, по тем же отключениям электроэнергии в деле до сих пор нет подозреваемых — только «неопределенный круг лиц». А такой ответ, по мнению слухачей, главу СК точно не устроит. «В последнее время Александр Бастрыкин стал чаще упоминать в своих отчетах Тюменскую область. Для местных жителей это хорошо — их проблемы будут решаться. А вот для местного СК — не очень. Судя по всему, проблемы тюменских следователей только начинаются», — резюмируют слухмейкеры. Среди тюменских школьников резко вырос спрос на игрушку из 90-х Говорят, что среди учеников младших классов тюменских школ резко вырос интерес к знаковой игрушке из 90-х «Тамагочи». Мол, школьники сначала выпрашивают электронного питомца у родителей, а затем не выпускают его из рук. Иногда — в ущерб школьной дисциплине. «На маркетплейсах „Тамагочи“ стоят относительно недорого — от 200 рублей. Проблема в том, что дети везде таскают их с собой. В том числе, на уроки. А это — очень сильный отвлекающий фактор», — отметил инсайдер агентства. Тюменцы скупают консервы и «Доширак» Знающие люди поговаривают, что в тюменских супермаркетах резко выросли продажи консервов, лапши быстрого приготовления «Доширак» и других продуктов длительного хранения. По словам инсайдеров, раскупают это все пенсионеры, которые вывозят товар из магазинов целыми тележками. «Спрос на эти продукты резко вырос после того, как подорожали куриные яйца. Видимо, у людей появилось какое-то состояние неопределенности, и они подумали, что все остальное тоже может подорожать. Вот и запасаются впрок», — отметил источник агентства. После аномальных морозов тюменцы начали скупать аккумуляторы Говорят, что после аномальных морозов, которые в Тюменской области продлились с 6 по 12 декабря, местные автовладельцы стали массово скупать аккумуляторы. По мнению инсайдеров, так тюменцы хотят подготовить машины ко второй волне морозов, которая, по прогнозам синоптиков, накроет регион уже в начале января. «Отогревать замерзшее авто в морозы с помощью специальных служб дорого. На такси ездить — тоже. Поэтому многие автовладельцы решили, что лучше один раз потратиться на покупку хорошего аккумулятора, чем каждый раз гадать — заведется машина в стужу или нет. Тем более, что магазины пока не успели поднять на них цены», — рассказывают слухачи. Год у бизнеса выдался непростой Фото: Марина Молдавская © URA.RU Тюменский бизнес устал от поездок за рубеж Ходит слух, что тюменские предприниматели пытаются найти альтернативу постоянным бизнес-миссиям в другие страны. Дело в том, предполагают источники URA.RU, что из-за частых разъездов руководству компаний не хватает времени заниматься другими задачами. «Есть много вопросов, которые необходимо решать на месте. В бизнес-миссию ехать, конечно, никто не заставляет, но это пока единственный способ найти новых партнеров. Хотя в век цифровых технологий наверняка можно найти решение для удаленного общения, а личные встречи устраивать исключительно по необходимости», — рассуждают в бизнес-среде. Аграрии рады запрету на экспорт пшеницы В среде тюменских фермеров шепчутся, что решение правительства о временном запрете на экспорт твердой пшеницы фактически спасает Тюменскую область от истощения внутренних запасов зерна. В последние годы, обсуждают аграрии, объемы экспорта были слишком уж велики. «Публично все, конечно же, будут расстраиваться, что снизится прибыль. Но на деле понимают, что урожайность в этом году ниже, чем в прошлом. Все, что не вывезут, останется в местных „кубышках“. А для прибыли всегда есть внутренний российский рынок», — судачат слухачи В тюменских СНТ назревает волна «импичментов» Поговаривают, что тюменские садоводы, не дожидаясь нового дачного сезона, устроят вынужденные отставки председателям своих СНТ. Причина якобы в том, что люди недовольны, как правление садовых товариществ обращается с финансами. «Сейчас энергетики через арбитраж взыскивают долги с нескольких тюменских СНТ. Среди должников, например — „Природа“, „Заречное“, „Виктория-3“. При этом люди исправно платят членские взносы в кассы СНТ. Возникает логичный вопрос к председателям — где деньги?» — делятся знакомые с ситуацией источники агентства. После пресс-конференции Путина на птицефабриках ждут проверок Поговаривают, что руководители тюменских птицефабрик сильно напряглись после прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Слухмейкеры предполагают, что в ближайшее время местных производителей куриного мяса и яиц ждет череда жестких проверок, в том числе, и со стороны ФАС. «Никто точно ничего не знает, нет представления как отреагируют местные контрольные органы на призыв президента и Минсельхоза выровнять ситуацию. Отсюда и паника. Но морально подготовились и ждут любых реакций. И даже уже прикидывают, как можно увеличить производство, хотя прямой команды пока не было», — говорят слухачи. К слову, для такой работы и диплом не нужен Фото: Размик Закарян © URA.RU Холода сделали курьеров богаче и хитрее Сплетники докладывают, что прошедшие недавно лютые морозы принесли большой профит курьерам служб доставки. Те, кто в любую погоду выходил на улицы, чтобы принести горожанам продукты, придумали способ зарабатывать больше и успешно его реализовали. «Не секрет, что в приложениях доставок можно оставить курьеру чаевые. Но доставщики пошли дальше: они стали подкладывать в пакеты с продуктами визитки с QR-кодами для перевода денежной благодарности со своими именами. Ведь в приложении клиент может и забыть нажать кнопку, а наткнувшись на карточку точно задумается. Да и как не отблагодарить человека, который позволил тебе в дикий холод не только не выходить из дома, но и не умереть с голоду? Поговаривают, что за несколько самых морозных дней курьеры на этой хитрости прилично заработали», — отмечают инсайдеры. Автомобилистов на элитных авто заставили платить больше Сплетники докладывают, что в морозы смекалку проявили не только курьеры, но и те, кто оказывает услуги по отогреву машин. Они разработали свой прайс, в котором цена отталкивается не от объема работ или, к примеру, района выезда, а от того, какой марки машина, которую предстоит спасти. «Тем, у кого авто отечественные или недорогие иномарки, как правило, называли сумму в 1500-2000 рублей за отогрев. А вот тем, у кого машины элитных марок, прайс взвинчивали в 2-2,5 раза. И неважно, легковая машина или внедорожник. Есть деньги купить тачку за несколько лямов — плати соответственно», — злословят слухачи. Рыбаки хотят обратиться к Путину Поговаривают, что тюменские рыбаки планируют создать петицию из-за запрета рыбачить на купленных озерах. «Почему человек может купить рыбное озеро и запретить нам рыбачить? Не он ведь карасей разводил. Вот если бы сам выкопали или арендовал и развел рыб — это уже другое дело. По этому поводу хотим петицию адресовать президенту, все-таки рыбаков у нас много, большая часть точно с нами согласна», — делятся инсайдеры. Тюменки придумали, как заработать перед праздниками на бьюти-мастерах Поговаривают, что жительницы Тюмени начали продавать места к бьюти-специалистам. «Перед Новым годом у многих салонов красоты свободных мест уже не осталось. А ведь некоторые женщины чуть ли не драться готовы за праздничную укладку и макияж. Поэтому те, кто по каким-либо причинам отказываются от уже забронированных мест, решили их перепродавать. Цена небольшая — 200-300 рублей, но это все равно своеобразный способ заработать», — шепчутся сплетники. Что за вирус гуляет по Тюмени, неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцев атаковал странный вирус Ходят слухи, что тюменцы массово заболевают странным вирусом, похожим сразу на грипп, ОРВИ и коронавирус. «Пару дней температура выше 38 градусов, насморк и слабость, а через два дня уже нет никаких симптомов болезни. И никто не понимает, что это, но болеет каждый третий», — делятся сплетники. Власти завалили жалобами на автобусы Поговаривают, что тюменцы настолько часто начали жаловаться на общественный транспорт, что власти с трудом успевают реагировать на такое количество сообщений. «В соцсетях каждый день появляются минимум пять сообщений с претензиями в адрес автобусов. То рейсы срывают, то переполненные едут, то гоняют по трассам. Раньше под каждой такой жалобой администрация сразу оставляла комментарий с пояснениями, теперь, похоже, не успевают все быстро отследить», — шепчутся инсайдеры. Тюменцы раскрыли секрет новой карусели Оказывается, новая карусель, появившаяся на Цветном бульваре в Тюмени в канун Нового года, не такая уж и новая. По слухам, на аттракцион, на который руководство парка потратило больше 100 миллионов рублей, перенесли лошадей со старой карусели, которая стояла там же неподалеку. За что такие деньги и почему нельзя было купить развлечение поинтересней — непонятно, пожимают печами сплетники. Думали, что никто не заметит, но тюменцев нельзя недооценивать. Тюменские турфирмы прогорели на новогодних туристах Любители слухов утверждают, что местные турфирмы прогорели на новогоднем сезоне. Якобы в этом году люди основательно подбили свои статьи расходов и посчитали, что можно вполне себе неплохо отдохнуть и на местных источниках. Тоже тепло и ехать никуда не надо. Отдавать по 300 тысяч за 10 дней, а потом весь год сосать лапу — сомнительное удовольствие. «Скажите это расстроенным турагентам», — злорадствуют сплетники. Дети мерзнут, а школы уверяют, что все нормально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родители тюменских школьников замучили директоров школ Поговаривают, родители школьников так часто жаловались директорам школ, что те перестали отвечать на звонки и вести часы приема. Поводом раздора стали холодные кабинеты, в которых ученики вынуждены часами сидеть на уроках. Родители требуют отправить детей на дистант и ввести онлайн-обучение до тех пор, пока не решиться вопрос с отоплением. Сплетники утверждают, что дело замерзающих школьников взято на контроль, но пока заключений никаких нет. Из магазинов скоро пропадут перепелиные яйца Прошел слух, что с прилавков тюменских магазинов скоро исчезнут перепелиные яйца. Якобы горожане устали разыскивать по всему городу дешевые куриные и массово переходят на яйца поменьше. Нехватку заметили сразу в нескольких сетевых магазинах. Совпадение или нет — вопрос открытый. Кажется, скоро случится новый яичный коллапс. Пора запускать сериал, смеются сплетники. В тюменском ЛГБТ*-сообществе придумали свой способ обхода запретов В ЛГБТ*-комьюнити придумали, как не попасть под санкции за проведение шоу, в которых мужчины переодеваются в женщин. «Мы придерживаемся позиции, что наши выступления — это представление, постановка, театрализованное действие. Большинство из тех, кто выходит на сцену в этих образах, имеют профильное образование: режиссеров, постановщиков, организаторов культурных мероприятий. Так что мы просто делаем свою работу и наказывать нас за нее нет причин», — отмечают источники. *ЛГБТ признано в России экстремистским движением. Запрещено на территории страны. Новый шеф так и не стал своим в коллективе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор филармонии не стал своим на новом месте Сплетники от культуры активно обсуждают слухи о том, что с нового года директор Тюменской филармонии Владимир Фризен покинет свою должность. «Мы не удивлены такому исходу. С первого дня стало понятно, что с Владимиром Петровичем не сработаться. Ну не влился человек в коллектив, не наш он! Видимо, в ХМАО у них принято строить работу одним образом (ранее Фризен занимал должность первого заместителя директора департамента культуры Югры — прим. ред.), а у нас в Тюмени такое не приживается. С людьми, относящимися к культуре, нужно быть мягче, а не вести себя, как чиновник на должности. Подход нужно искать и уважать тонкую душевную организацию», — размышляют инсайдеры. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока губернатор вдумчиво решает некий кадровый вопрос, у тюменских политических леди все шиворот-навыворот: одна завалилась на думу в красном наряде, другая оконфузилась с пресс-конференций Путина, а третья вынуждена пахать за себя и еще пару-тройку недостающих сотрудников. Доставщики еды и автосервисы на колесах тем временем подсчитывают прибыль, а родители школьников негодуют из-за замерзающих детей. Об этом и многом другом — в новом выпуске слухов. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор не может решить, кого назначить директором важного департамента В правительственных курилках поговаривают, что губернатор Александр Моор никак не может определиться с кандидатурой директора департамента образования, который пару месяцев назад оставила Дина Горковец. «Наиболее вероятный претендент — ректор ТИУ Вероника Ефремова. Но есть и другие кандидаты. Учитывая то, как тяжело и взвешенно Моор принимает такие кадровые решения, новый директор департамента появится не раньше, чем через полгода», — рассказывают сплетники. Тюменскому губернатору разрешили не сдавать тест на ковид Слухачи из тюменской политтусовки сплетничают, будто бы губернатору Александру Моору разрешили не сдавать тест на ковид на ближайшем съезде «Единой России», который пройдет 17 декабря. При этом всех других высокопоставленных приглашенных сдать мазок обязали. «Сдавать тест будут и спикер облдумы Фуат Сайфитдинов, и мэр Тюмени Руслан Кухарук, и топ-единороссы Андрей Артюхов с Ольгой Швецовой. Моора в списке сдающих нет. Либо губернатор, в силу статуса, будет сдавать отдельно, либо его просто освободили от этой процедуры», — гадают инсайдеры В ЛДПР обеспокоены поведением Трубина Депутат областной думы Глеб Трубин пошел в разнос. Он выпустил интервью, в котором называет главными авторитетами ЛДПР депутатов Владимира Сысоева и Евгения Маркова. «Он так говорит, будто остальные у него доверия не вызывают. Пожаловался, что хочет зарплату получать выше. Это при том, что он после университета почти сразу попал в депутаты облдумы», — рассказывают слухачи. Судачат, что интервью специально было выпущено после визита в Тюмень лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, чтобы не раздражать его. Экс-мэр Тюмени устал отбиваться от депутатов-новичков Сплетники утверждают, будто бы экс-мэра Тюмени и бывшего сенатора Степана Киричука начало раздражать обилие обращений к нему со стороны неопытных депутатов. Теперь подойти к Киричуку сможет не каждый. «Еще в начале созыва к Киричуку ринулись почти все новички. Обращались по любому, даже мелкому вопросу. Киричук же, хоть и не прочь быть наставником, просто перестал справляться с таким потоком вопросов и просьб о помощи. Теперь подойти к нему стало сложнее, как и дозвониться. Конечно, ведь и своих дел хватает!» — ухмыляются слухачи. В думе Тюмени шепчутся о поведении Проскуряковой Слухачи болтают, что депутат гордумы Тюмени Наталья Проскурякова позволила себе слишком фривольные слайды перед школьниками. На одном из них она позирует в откровенном платье в египетском стиле и с открытым декольте. Все бы ничего, если не надпись «С чего начинается родина?» Слухачи говорят, что за подобные фото недавно заставили уволиться молодого педагога из Ишима. «Наталья Проскурякова так стала вести себя после прихода Светланы Ивановой на место спикера. Проскурякова позволяет себе нарушать и дресс-код — недавно она пришла в красном костюме на заседание, несмотря на негласный запрет для работников думы ходить в красном», — отмечают слухачи. На фривольную презентацию Проскуряковой обратили внимание и депутаты Тюменской областной думы. Слухачи говорят, что Наталье Проскуряковой предстоит серьезный разговор с руководством фракции «Единой России», которую она представляет в школах. Спикер думы Тюмени оконфузилась перед подчиненными Слухачи передают, что Светлане Ивановой пришлось переносить заседание совета думы в день проведения прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина на более позднее время. Ранее Иванова согласовала проведение совета думы спустя полтора часа после начала пресс-конференции президента. «Депутаты, проработавшие в думе несколько сроков, намекнули Ивановой, что обычно такие мероприятия идут несколько часов, и нужно перенести совет думы. Она не подала виду, что просчиталась, но заседание было перенесено», — рассказывают слухачи. Главу Тюменского района ждет проверка силовиков Говорят, что главу Тюменского района Ольгу Зимину вот-вот прощупают силовики на тему исполнения многомиллиардного концессионного соглашения. Речь о прокладке водопровода в нескольких населенных пунктах. Слухачи говорят, что соглашение это не исполняется, дескать работы по снабжению нескольких сел водой выполнены некачественно, либо не выполнены вовсе. «В одних селах открыты так называемые умные колонки, но вода там не соответствует нормам — высокое содержание примесей, металлов. В других селах водоснабжения нет спустя 5 лет после принятия решения о начале работ», — рассказывают слухачи. Также они уточняют, что ждать ревизоров в гости стоит сразу после окончания проверок по отключению электричества. А помогать им в сборе доказательных материалов будут те же многодетные семьи и жители сел, которые пострадали от отключений электроэнергии и отсутствия дорог. …, а ей приходится работать в одиночку Глава Тюменского района Ольга Зимина, назначенная на должность после ухода в гордуму экс-начальницы Светланы Ивановой, вынуждена в одиночку выполнять большое количество задач. Все потому, что она не успела сформировать команду и пришла на должность, фактически, одна. «Доходит до того, что Зиминой приходится самостоятельно заниматься мелкими бюрократическими делами. Выполнить нужно хорошо, доверить кому попало нельзя, а положиться не на кого. Теперь активно подбирает себе команду, чтобы хоть немного разгрузиться», —рассказывают слухачи. Новый начальник тюменской полиции будет работать без выходных Ходят слухи, что новый начальник УМВД по Тюменской области Александр Смирнов первое время будет работать практически без выходных. По мнению инсайдеров, это связано с тем, что ему необходимо в короткий срок принять вверенное ему управление, а также провести анализ сильных и слабых сторон подразделения. «Это очень большой объем работы. Поэтому, да, первое время Смирнову где-то придется жертвовать личным временем. Но так, в принципе, происходит после каждого крупного назначения», — отмечают слухачи. В тюменском СК не знают, как отвечать на вопросы Бастрыкина Ходят слухи, что в тюменском СК не совсем понимают, что писать в докладах о происшествиях на территории региона, которые запросил глава ведомства Александр Бастрыкин. Мол, по тем же отключениям электроэнергии в деле до сих пор нет подозреваемых — только «неопределенный круг лиц». А такой ответ, по мнению слухачей, главу СК точно не устроит. «В последнее время Александр Бастрыкин стал чаще упоминать в своих отчетах Тюменскую область. Для местных жителей это хорошо — их проблемы будут решаться. А вот для местного СК — не очень. Судя по всему, проблемы тюменских следователей только начинаются», — резюмируют слухмейкеры. Среди тюменских школьников резко вырос спрос на игрушку из 90-х Говорят, что среди учеников младших классов тюменских школ резко вырос интерес к знаковой игрушке из 90-х «Тамагочи». Мол, школьники сначала выпрашивают электронного питомца у родителей, а затем не выпускают его из рук. Иногда — в ущерб школьной дисциплине. «На маркетплейсах „Тамагочи“ стоят относительно недорого — от 200 рублей. Проблема в том, что дети везде таскают их с собой. В том числе, на уроки. А это — очень сильный отвлекающий фактор», — отметил инсайдер агентства. Тюменцы скупают консервы и «Доширак» Знающие люди поговаривают, что в тюменских супермаркетах резко выросли продажи консервов, лапши быстрого приготовления «Доширак» и других продуктов длительного хранения. По словам инсайдеров, раскупают это все пенсионеры, которые вывозят товар из магазинов целыми тележками. «Спрос на эти продукты резко вырос после того, как подорожали куриные яйца. Видимо, у людей появилось какое-то состояние неопределенности, и они подумали, что все остальное тоже может подорожать. Вот и запасаются впрок», — отметил источник агентства. После аномальных морозов тюменцы начали скупать аккумуляторы Говорят, что после аномальных морозов, которые в Тюменской области продлились с 6 по 12 декабря, местные автовладельцы стали массово скупать аккумуляторы. По мнению инсайдеров, так тюменцы хотят подготовить машины ко второй волне морозов, которая, по прогнозам синоптиков, накроет регион уже в начале января. «Отогревать замерзшее авто в морозы с помощью специальных служб дорого. На такси ездить — тоже. Поэтому многие автовладельцы решили, что лучше один раз потратиться на покупку хорошего аккумулятора, чем каждый раз гадать — заведется машина в стужу или нет. Тем более, что магазины пока не успели поднять на них цены», — рассказывают слухачи. Тюменский бизнес устал от поездок за рубеж Ходит слух, что тюменские предприниматели пытаются найти альтернативу постоянным бизнес-миссиям в другие страны. Дело в том, предполагают источники URA.RU, что из-за частых разъездов руководству компаний не хватает времени заниматься другими задачами. «Есть много вопросов, которые необходимо решать на месте. В бизнес-миссию ехать, конечно, никто не заставляет, но это пока единственный способ найти новых партнеров. Хотя в век цифровых технологий наверняка можно найти решение для удаленного общения, а личные встречи устраивать исключительно по необходимости», — рассуждают в бизнес-среде. Аграрии рады запрету на экспорт пшеницы В среде тюменских фермеров шепчутся, что решение правительства о временном запрете на экспорт твердой пшеницы фактически спасает Тюменскую область от истощения внутренних запасов зерна. В последние годы, обсуждают аграрии, объемы экспорта были слишком уж велики. «Публично все, конечно же, будут расстраиваться, что снизится прибыль. Но на деле понимают, что урожайность в этом году ниже, чем в прошлом. Все, что не вывезут, останется в местных „кубышках“. А для прибыли всегда есть внутренний российский рынок», — судачат слухачи В тюменских СНТ назревает волна «импичментов» Поговаривают, что тюменские садоводы, не дожидаясь нового дачного сезона, устроят вынужденные отставки председателям своих СНТ. Причина якобы в том, что люди недовольны, как правление садовых товариществ обращается с финансами. «Сейчас энергетики через арбитраж взыскивают долги с нескольких тюменских СНТ. Среди должников, например — „Природа“, „Заречное“, „Виктория-3“. При этом люди исправно платят членские взносы в кассы СНТ. Возникает логичный вопрос к председателям — где деньги?» — делятся знакомые с ситуацией источники агентства. После пресс-конференции Путина на птицефабриках ждут проверок Поговаривают, что руководители тюменских птицефабрик сильно напряглись после прямой линии и пресс-конференции Владимира Путина. Слухмейкеры предполагают, что в ближайшее время местных производителей куриного мяса и яиц ждет череда жестких проверок, в том числе, и со стороны ФАС. «Никто точно ничего не знает, нет представления как отреагируют местные контрольные органы на призыв президента и Минсельхоза выровнять ситуацию. Отсюда и паника. Но морально подготовились и ждут любых реакций. И даже уже прикидывают, как можно увеличить производство, хотя прямой команды пока не было», — говорят слухачи. Холода сделали курьеров богаче и хитрее Сплетники докладывают, что прошедшие недавно лютые морозы принесли большой профит курьерам служб доставки. Те, кто в любую погоду выходил на улицы, чтобы принести горожанам продукты, придумали способ зарабатывать больше и успешно его реализовали. «Не секрет, что в приложениях доставок можно оставить курьеру чаевые. Но доставщики пошли дальше: они стали подкладывать в пакеты с продуктами визитки с QR-кодами для перевода денежной благодарности со своими именами. Ведь в приложении клиент может и забыть нажать кнопку, а наткнувшись на карточку точно задумается. Да и как не отблагодарить человека, который позволил тебе в дикий холод не только не выходить из дома, но и не умереть с голоду? Поговаривают, что за несколько самых морозных дней курьеры на этой хитрости прилично заработали», — отмечают инсайдеры. Автомобилистов на элитных авто заставили платить больше Сплетники докладывают, что в морозы смекалку проявили не только курьеры, но и те, кто оказывает услуги по отогреву машин. Они разработали свой прайс, в котором цена отталкивается не от объема работ или, к примеру, района выезда, а от того, какой марки машина, которую предстоит спасти. «Тем, у кого авто отечественные или недорогие иномарки, как правило, называли сумму в 1500-2000 рублей за отогрев. А вот тем, у кого машины элитных марок, прайс взвинчивали в 2-2,5 раза. И неважно, легковая машина или внедорожник. Есть деньги купить тачку за несколько лямов — плати соответственно», — злословят слухачи. Рыбаки хотят обратиться к Путину Поговаривают, что тюменские рыбаки планируют создать петицию из-за запрета рыбачить на купленных озерах. «Почему человек может купить рыбное озеро и запретить нам рыбачить? Не он ведь карасей разводил. Вот если бы сам выкопали или арендовал и развел рыб — это уже другое дело. По этому поводу хотим петицию адресовать президенту, все-таки рыбаков у нас много, большая часть точно с нами согласна», — делятся инсайдеры. Тюменки придумали, как заработать перед праздниками на бьюти-мастерах Поговаривают, что жительницы Тюмени начали продавать места к бьюти-специалистам. «Перед Новым годом у многих салонов красоты свободных мест уже не осталось. А ведь некоторые женщины чуть ли не драться готовы за праздничную укладку и макияж. Поэтому те, кто по каким-либо причинам отказываются от уже забронированных мест, решили их перепродавать. Цена небольшая — 200-300 рублей, но это все равно своеобразный способ заработать», — шепчутся сплетники. Тюменцев атаковал странный вирус Ходят слухи, что тюменцы массово заболевают странным вирусом, похожим сразу на грипп, ОРВИ и коронавирус. «Пару дней температура выше 38 градусов, насморк и слабость, а через два дня уже нет никаких симптомов болезни. И никто не понимает, что это, но болеет каждый третий», — делятся сплетники. Власти завалили жалобами на автобусы Поговаривают, что тюменцы настолько часто начали жаловаться на общественный транспорт, что власти с трудом успевают реагировать на такое количество сообщений. «В соцсетях каждый день появляются минимум пять сообщений с претензиями в адрес автобусов. То рейсы срывают, то переполненные едут, то гоняют по трассам. Раньше под каждой такой жалобой администрация сразу оставляла комментарий с пояснениями, теперь, похоже, не успевают все быстро отследить», — шепчутся инсайдеры. Тюменцы раскрыли секрет новой карусели Оказывается, новая карусель, появившаяся на Цветном бульваре в Тюмени в канун Нового года, не такая уж и новая. По слухам, на аттракцион, на который руководство парка потратило больше 100 миллионов рублей, перенесли лошадей со старой карусели, которая стояла там же неподалеку. За что такие деньги и почему нельзя было купить развлечение поинтересней — непонятно, пожимают печами сплетники. Думали, что никто не заметит, но тюменцев нельзя недооценивать. Тюменские турфирмы прогорели на новогодних туристах Любители слухов утверждают, что местные турфирмы прогорели на новогоднем сезоне. Якобы в этом году люди основательно подбили свои статьи расходов и посчитали, что можно вполне себе неплохо отдохнуть и на местных источниках. Тоже тепло и ехать никуда не надо. Отдавать по 300 тысяч за 10 дней, а потом весь год сосать лапу — сомнительное удовольствие. «Скажите это расстроенным турагентам», — злорадствуют сплетники. Родители тюменских школьников замучили директоров школ Поговаривают, родители школьников так часто жаловались директорам школ, что те перестали отвечать на звонки и вести часы приема. Поводом раздора стали холодные кабинеты, в которых ученики вынуждены часами сидеть на уроках. Родители требуют отправить детей на дистант и ввести онлайн-обучение до тех пор, пока не решиться вопрос с отоплением. Сплетники утверждают, что дело замерзающих школьников взято на контроль, но пока заключений никаких нет. Из магазинов скоро пропадут перепелиные яйца Прошел слух, что с прилавков тюменских магазинов скоро исчезнут перепелиные яйца. Якобы горожане устали разыскивать по всему городу дешевые куриные и массово переходят на яйца поменьше. Нехватку заметили сразу в нескольких сетевых магазинах. Совпадение или нет — вопрос открытый. Кажется, скоро случится новый яичный коллапс. Пора запускать сериал, смеются сплетники. В тюменском ЛГБТ*-сообществе придумали свой способ обхода запретов В ЛГБТ*-комьюнити придумали, как не попасть под санкции за проведение шоу, в которых мужчины переодеваются в женщин. «Мы придерживаемся позиции, что наши выступления — это представление, постановка, театрализованное действие. Большинство из тех, кто выходит на сцену в этих образах, имеют профильное образование: режиссеров, постановщиков, организаторов культурных мероприятий. Так что мы просто делаем свою работу и наказывать нас за нее нет причин», — отмечают источники. *ЛГБТ признано в России экстремистским движением. Запрещено на территории страны. Директор филармонии не стал своим на новом месте Сплетники от культуры активно обсуждают слухи о том, что с нового года директор Тюменской филармонии Владимир Фризен покинет свою должность. «Мы не удивлены такому исходу. С первого дня стало понятно, что с Владимиром Петровичем не сработаться. Ну не влился человек в коллектив, не наш он! Видимо, в ХМАО у них принято строить работу одним образом (ранее Фризен занимал должность первого заместителя директора департамента культуры Югры — прим. ред.), а у нас в Тюмени такое не приживается. С людьми, относящимися к культуре, нужно быть мягче, а не вести себя, как чиновник на должности. Подход нужно искать и уважать тонкую душевную организацию», — размышляют инсайдеры. 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