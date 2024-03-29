Тюменец выжил на СВО после минометных атак и бомбы с фосфором

В 23 года он получил медаль за отвагу, стал ветераном боевых действий и нашел новую любовь

29 марта 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Владимир стал военным, чтобы продолжить семейную династию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Владимиру К. скоро исполнится 25 лет. В 2017 году он ушел в армию, спустя год подписал контракт. Мужчина служил в одних и тех же войсках — противовоздушной обороны. С началом СВО тюменец был в числе первых военных, оказавшихся на территории Украины. Там он получил три ранения. На их колонну сбрасывали фосфорные бомбы и атаковали минами. Но даже получив инвалидность и вернувшись домой, боевого духа тюменец не растерял. Неизвестные убеждали семью военного, что он уже мертв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ехали на учения, а попали на СВО Владимир призывался из Упоровского района. По контракту служил в Бурятии. В феврале 2022 года, в момент объявления начала спецоперации, он был на учениях в Белоруссии. Новость о том, что страна начинает СВО, для тюменца, как и для всех россиян, стала неожиданностью. «Когда мы поедем, куда, на какой срок, когда вернемся домой — было непонятно. Понимание пришло, когда нам выдали боеприпасы, промедол и прочее. На Украину мы отправились из заповедника на территории Белоруссии, который находится вблизи Припяти», — вспоминает Владимир. До СВО он последний раз связывался с родными, уезжая на учения. Затем — полтора месяца страшной тишины. «Телефонов у нас не было, их пеленговали. Поэтому семья не знала, где я, что со мной. Когда в первый раз вышел на связь, они были счастливы и в шоке. Думали, что я мертв, потому что в соцсетях их нашли какие-то люди, начали присылать мои якобы посмертные фото. Как они вышли на семью — не знаю. Наверное, как-то утекли данные», — вспоминает мужчина. Атака минами случилась внезапно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Атака фосфором и радость ВСУ Лес, палатки и товарищи — вот, что окружало тюменца в те дни. Бои начались сразу же. «Атаки стенка на стенку. Первый раз не забуду. Мы были в таком шоке, сначала даже не поняли, что произошло. Командир крикнул: „Всем падать, достаем оружие, огонь по лесопосадке!“ и начали свистеть пули. Где-то секунд 10 была растерянность, но затем рефлексы взяли свое, подготовка даром не прошла: тело вспомнило, что нужно делать», — говорит тюменец. Военных было чуть более 200 человек. Пехота, танки — все вместе. Позицию отбили, враг отступил. «Первое ранение я получил в своем третьем бою. Был привал, разведка доложила, что ближайшие полтора километра „чистые“. Поужинали, начали собираться. Успел накинуть на себя броню, надеть каску. И тут появился „Байрактар“, ударный беспилотник. Ударил дважды, оба раза фосфором. Выжигающая атака. Помню сводящий с ума свист. Такой, как будто фейерверк запускают», — рассказывает Владимир. Так он получил свою первую контузию. Позднее Владимир обнаружил видео этого нападения. Его снимали ВСУ, и радовались за кадром, когда «накрыли» россиян. Ролик завирусился, его опубликовали ряд иностранных СМИ. В частности, украинские и турецкие. В итоге наши военные смогли отбиться, отступили в лесополосу. В кольце противника они провели две недели, ждали подкрепление. «Минометные обстрелы как по расписанию: с пяти утра и до полудня, потом перерыв на час, и все по новой, часов до 18:00. А затем еще всю ночь. Обедали и ужинали они, наверное, в эти перерывы», — невесело усмехается собеседник URA.RU. Из западни удалось вырваться благодаря прилетевшим вертолетам. С воздушной поддержкой осада окончилась, военные двинулись дальше. «К тому моменту пропал страх. Едешь, напарываешься на мины, „лепестки“, по тебе стреляют, преследуют бэтээры, дроны. А воспринимается как обычная обстановка, в которой просто нужно работать», — говорит Владимир. Две контузии не стали поводом покидать поле боя, ведь там оставались товарищи (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Отказ от лечения и решающий бой Второе его ранение случилось 8 марта. Это была еще одна контузия, но уже более серьезная. В машину прилетел артиллерийский снаряд. «Взрыв, осколки, детонировали снаряды. Меня швырнуло об дерево, я отключился. Очнулся — кровь из ушей, а ребята меня бинтуют в окопе», — вспоминает мужчина. Эвакуироваться в госпиталь Владимир отказался. Он не хотел оставлять младших товарищей, которые были в его подчинении. «Там возникает такое чувство сплоченности и ответственности. Эта связь — она крепче, намного крепче, чем семейные узы. Вытаскивали друг друга, и раненых, и мертвых, под пулями. Никого не оставляли, кинуть своих — это позор. И как бы я ребят оставил? Они еще младше меня были, первый год на контракте», — говорит тюменец. Третье ранение, после которого тюменец оставил службу и получил инвалидность, он также получил от мины. Травмы стоили ему четырех операций и месяцев восстановления. «Сели, открыли термос. Утро, лето, жарко. Никаких шумов, никаких дронов. И откуда ни возьмись, просто под ноги, прилетают мины. Меня отшвыривает. Падаю, пытаюсь подняться и не могу, вижу что грудь, бронежилет — все разорвано. Ноги шевелятся, а вот правая рука нет, из левой торчит кость», — вспоминает собеседник URA.RU. Далее был полевой госпиталь, перенаправка в больницу в Валуйки, а затем госпиталь в Москве. Владимир надеялся, что это не конец и он вернется на поле боя. Но вердикт военных врачей был однозначным: не годен ни в мирное, ни в военное время. По словам Владимира на поле боя все держались друг за друга Фото: Денис Моргунов © URA.RU Боевое братство Вспоминая быт во время боевых действий Владимир однозначно говорит — было неплохо. Военные нормально питались, готовили, даже сами себе строили баню. Спали, как водится, по очереди: пока кто-то на посту, другие отдыхают. «Помогали и ребята с ЧВК „Вагнер“. Когда мы пересекались, они с нами делились необходимым. Питанием, боеприпасами. Даже как-то привезли жареного страуса. С ребятами из „Ахмата“ были очень хорошие отношения. Постоянно ехали в одной колоне. Я видел их в действии, и честно скажу, оказаться их противником я бы никогда не хотел», — рассказал Владимир. Были, конечно, и кризисные ситуации. У кого-то сдавал моральный дух. Таких бойцов поддерживали все вместе. Но и за проступки спуску не давали. «Недопустимое поведение пресекали. Хорошо, когда люди понимали на словах. К примеру, были те, кто умудрялся напиться, будучи на посту. Выменивали спиртное у местных. Приходишь на позицию, а он пьяный спит. А должен тебя охранять, пока спишь ты. За такое виновным доставалось, понимали с первого раза», — говорит тюменец. Владимир и его невеста ждут сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Распад семьи и новая любовь Женился Владимир в 21 год. В отпуске дома (в Улан-Удэ, где все годы он служил по контракту) он был буквально за неделю до ранения. Приезжал к жене и маленькому сыну: мальчик родился, когда его отец был на учениях, то есть впервые малыша он увидел, когда ему уже было несколько месяцев. Но быть вместе навсегда паре было не суждено: они расстались спустя неделю после возвращения Владимира с СВО. «На то были причины. После я уехал в Упоровский район. И там начал снова общаться с девушкой, с которой раньше учился в одной школе. Влюбились. В мае у меня появится второй сын, мы уже выбрали имя. Переехали в Заводоуковск, где купили дом», — рассказал тюменец. Когда шесть лет назад Владимир решил подписать контракт, мнения его семьи разделились. Папа был за, мама — против. Но другой судьбы для себя мужчина не видел. Он с детства мечтал быть военным. Воевали его прадед (потерял на войне ногу) и прабабушка, служили дедушка (он перевозил ядерные ракеты) и отец (был летчиком). Сейчас в семье хранятся награды, присвоенные предкам Владимира. У самого мужчины также три награды, одна из них — медаль Суворова, присвоенная за проявленные мужество и отвагу. Страна не оставила По словам Владимира государство выполнило перед ним все обязательства. Он получил все положенные выплаты. А физически и морально его сейчас поддерживают сотрудники фонда «Защитники Отечества». Причем даже в тех моментах, где помощи, вроде бы, и не ожидаешь. «Помогли с оформлением документов, предлагают путевки в санатории, но я не соглашаюсь — уже належался после ранения, не хочу. А недавно я уезжал в Бурятию, чтобы решить дела, а моя беременная невеста попала в больницу. Ее сразу же начали навещать из фонда. Привезли нужные продукты и вещи. Когда я в отъезде звонят и предлагают составить компанию на прогулке, подышать воздухом. Говорят звонить в любое время, если что-то нужно. Приезжают домой, общаемся», — рассказал тюменец. Владимир уверен, что Россия одержит победу Фото: Денис Моргунов © URA.RU Планы на будущее и отголоски прошлого Главная цель Владимира на ближайшее время — это дождаться рождения сына и заниматься его воспитанием. А говоря о том, жалел ли он, что подписал контракт, мужчина однозначно отвечает — нет, никогда. «Если бы была возможность вернуться назад, зная то, что в итоге произойдет, я бы не изменил своего решения. Я этому учился, что мне, дома сидеть? Если бы я не пошел на СВО, я бы себя уважать не смог, смотреть в глаза родным. Я и сейчас хотел бы помогать. Например, быть инструктором. Но не берут из-за состояния здоровья», — говорит мужчина. По его признанию, СВО для него не прошла без последствий. Так, как-то раз на улице дети, балуясь, кинули ему под ноги петарду. «Сработали рефлексы. Нырнул „щучкой“, прикрываясь. На Новый год тяжело слышать звуки салютов. А еще снятся сны. Но в целом, я уже привык. Россия сильная, мы обязательно победим», — убежден герой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимиру К. скоро исполнится 25 лет. В 2017 году он ушел в армию, спустя год подписал контракт. Мужчина служил в одних и тех же войсках — противовоздушной обороны. С началом СВО тюменец был в числе первых военных, оказавшихся на территории Украины. Там он получил три ранения. На их колонну сбрасывали фосфорные бомбы и атаковали минами. Но даже получив инвалидность и вернувшись домой, боевого духа тюменец не растерял. Ехали на учения, а попали на СВО Владимир призывался из Упоровского района. По контракту служил в Бурятии. В феврале 2022 года, в момент объявления начала спецоперации, он был на учениях в Белоруссии. Новость о том, что страна начинает СВО, для тюменца, как и для всех россиян, стала неожиданностью. «Когда мы поедем, куда, на какой срок, когда вернемся домой — было непонятно. Понимание пришло, когда нам выдали боеприпасы, промедол и прочее. На Украину мы отправились из заповедника на территории Белоруссии, который находится вблизи Припяти», — вспоминает Владимир. До СВО он последний раз связывался с родными, уезжая на учения. Затем — полтора месяца страшной тишины. «Телефонов у нас не было, их пеленговали. Поэтому семья не знала, где я, что со мной. Когда в первый раз вышел на связь, они были счастливы и в шоке. Думали, что я мертв, потому что в соцсетях их нашли какие-то люди, начали присылать мои якобы посмертные фото. Как они вышли на семью — не знаю. Наверное, как-то утекли данные», — вспоминает мужчина. Атака фосфором и радость ВСУ Лес, палатки и товарищи — вот, что окружало тюменца в те дни. Бои начались сразу же. «Атаки стенка на стенку. Первый раз не забуду. Мы были в таком шоке, сначала даже не поняли, что произошло. Командир крикнул: „Всем падать, достаем оружие, огонь по лесопосадке!“ и начали свистеть пули. Где-то секунд 10 была растерянность, но затем рефлексы взяли свое, подготовка даром не прошла: тело вспомнило, что нужно делать», — говорит тюменец. Военных было чуть более 200 человек. Пехота, танки — все вместе. Позицию отбили, враг отступил. Так он получил свою первую контузию. Позднее Владимир обнаружил видео этого нападения. Его снимали ВСУ, и радовались за кадром, когда «накрыли» россиян. Ролик завирусился, его опубликовали ряд иностранных СМИ. В частности, украинские и турецкие. В итоге наши военные смогли отбиться, отступили в лесополосу. В кольце противника они провели две недели, ждали подкрепление. Из западни удалось вырваться благодаря прилетевшим вертолетам. С воздушной поддержкой осада окончилась, военные двинулись дальше. «К тому моменту пропал страх. Едешь, напарываешься на мины, „лепестки“, по тебе стреляют, преследуют бэтээры, дроны. А воспринимается как обычная обстановка, в которой просто нужно работать», — говорит Владимир. Отказ от лечения и решающий бой Второе его ранение случилось 8 марта. Это была еще одна контузия, но уже более серьезная. В машину прилетел артиллерийский снаряд. «Взрыв, осколки, детонировали снаряды. Меня швырнуло об дерево, я отключился. Очнулся — кровь из ушей, а ребята меня бинтуют в окопе», — вспоминает мужчина. Эвакуироваться в госпиталь Владимир отказался. Он не хотел оставлять младших товарищей, которые были в его подчинении. Третье ранение, после которого тюменец оставил службу и получил инвалидность, он также получил от мины. Травмы стоили ему четырех операций и месяцев восстановления. Далее был полевой госпиталь, перенаправка в больницу в Валуйки, а затем госпиталь в Москве. Владимир надеялся, что это не конец и он вернется на поле боя. Но вердикт военных врачей был однозначным: не годен ни в мирное, ни в военное время. Боевое братство Вспоминая быт во время боевых действий Владимир однозначно говорит — было неплохо. Военные нормально питались, готовили, даже сами себе строили баню. Спали, как водится, по очереди: пока кто-то на посту, другие отдыхают. «Помогали и ребята с ЧВК „Вагнер“. Когда мы пересекались, они с нами делились необходимым. Питанием, боеприпасами. Даже как-то привезли жареного страуса. С ребятами из „Ахмата“ были очень хорошие отношения. Постоянно ехали в одной колоне. Я видел их в действии, и честно скажу, оказаться их противником я бы никогда не хотел», — рассказал Владимир. Были, конечно, и кризисные ситуации. У кого-то сдавал моральный дух. Таких бойцов поддерживали все вместе. Но и за проступки спуску не давали. «Недопустимое поведение пресекали. Хорошо, когда люди понимали на словах. К примеру, были те, кто умудрялся напиться, будучи на посту. Выменивали спиртное у местных. Приходишь на позицию, а он пьяный спит. А должен тебя охранять, пока спишь ты. За такое виновным доставалось, понимали с первого раза», — говорит тюменец. Распад семьи и новая любовь Женился Владимир в 21 год. В отпуске дома (в Улан-Удэ, где все годы он служил по контракту) он был буквально за неделю до ранения. Приезжал к жене и маленькому сыну: мальчик родился, когда его отец был на учениях, то есть впервые малыша он увидел, когда ему уже было несколько месяцев. Но быть вместе навсегда паре было не суждено: они расстались спустя неделю после возвращения Владимира с СВО. Когда шесть лет назад Владимир решил подписать контракт, мнения его семьи разделились. Папа был за, мама — против. Но другой судьбы для себя мужчина не видел. Он с детства мечтал быть военным. Воевали его прадед (потерял на войне ногу) и прабабушка, служили дедушка (он перевозил ядерные ракеты) и отец (был летчиком). Сейчас в семье хранятся награды, присвоенные предкам Владимира. У самого мужчины также три награды, одна из них — медаль Суворова, присвоенная за проявленные мужество и отвагу. Страна не оставила По словам Владимира государство выполнило перед ним все обязательства. Он получил все положенные выплаты. А физически и морально его сейчас поддерживают сотрудники фонда «Защитники Отечества». Причем даже в тех моментах, где помощи, вроде бы, и не ожидаешь. Планы на будущее и отголоски прошлого Главная цель Владимира на ближайшее время — это дождаться рождения сына и заниматься его воспитанием. А говоря о том, жалел ли он, что подписал контракт, мужчина однозначно отвечает — нет, никогда. «Если бы была возможность вернуться назад, зная то, что в итоге произойдет, я бы не изменил своего решения. Я этому учился, что мне, дома сидеть? Если бы я не пошел на СВО, я бы себя уважать не смог, смотреть в глаза родным. Я и сейчас хотел бы помогать. Например, быть инструктором. Но не берут из-за состояния здоровья», — говорит мужчина. По его признанию, СВО для него не прошла без последствий. Так, как-то раз на улице дети, балуясь, кинули ему под ноги петарду. «Сработали рефлексы. Нырнул „щучкой“, прикрываясь. На Новый год тяжело слышать звуки салютов. А еще снятся сны. Но в целом, я уже привык. Россия сильная, мы обязательно победим», — убежден герой.