В Тюмени горят дома в зоне КРТ. Фото, видео

Собственники предполагают, что это поджоги

04 июня 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

В доме на двух хозяев живет мама Егора Быкова, он сам и его дети Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 29 мая за один вечер, с разницей в 20 минут, произошло два пожара на улице Заимка-Волга. В одном случае загорелся деревянный бесхоз, огонь от которого чудом не перекинулся на жилой дом. Во втором случае пожар все-таки причинил ущерб: у людей сгорели баня, теплица, сарай с инструментом и материалами. Собственники предполагают, что имели место поджоги, так как территория попала под КРТ, но не все собственники готовы отказаться от своего жилья и земли. На месте сарая и бани осталось пепелище Фото: Денис Моргунов © URA.RU Два пожара с разницей в 20 минут По словам одного из пострадавших — Егора Быкова, первый пожар начался в районе 16:40 29 мая. Мужчина увидел дым вблизи участка соседей и бросился туда. «Загорелась деревянная будка, затем загорелось дерево, огонь пошел дальше. Своими силами от дома пламя отсекли, вызвали пожарных, они все потушили. Это случилось возле участка соседей: они долго мечтали о своем доме, долго его строили, и отдавать все нажитое ради КРТ не хотят», — рассказал собеседник URA.RU. Сначала огонь заполыхал возле соседей Фото: Егор Быков Далее Егор вернулся домой, сделал себе чай, а когда вышел на улицу, то увидел огонь уже возле своих владений. С момента первого пожара прошло 20 минут. «За нашим участком раньше был другой дом, его застройщик снес, но хозпостройки на границе с нами остались. Они и загорелись, а от них — мы. В итоге у нас сгорел сарай со стройматериалами, теплица, баня — недействующая, которую мы почти закончили обустраивать. Хорошо, что пожарные после первого ЧП не успели уехать и смогли быстро нам помочь», — говорит мужчина. По его словам, также огонь зафиксировали и на гараже соседей. Однако люди быстро это заметили и потушили все своими силами. Как отмечает тюменец, случившееся, с большой вероятностью, было поджогом. Огонь вспыхнул мгновенно и сильно, а на месте ЧП ощущался странный запах, как будто бы от горючего. А очевидцы рассказали, что видели, как от места пожара отъезжает какая-то машина. «К нам приехали разные службы: пожарные, МЧС, полиция с кинологами. Взяли угли на анализ. Экспертиза пока не готова, но мы не сомневаемся, что без постороннего воздействия здесь не обошлось. Ни мы, ни соседи, не хотим отдавать свои дома и землю», — отмечает тюменец. Вместо сарая и бани у Быковых перед глазами теперь такое зрелище Фото: Денис Моргунов © URA.RU Зона КРТ и наследство ветерана Территория, где произошли пожары — это зона КРТ. Аукцион на его проведение в районе улиц Дамбовская — Мельникайте в 2022 году выиграла одна из структур застройщика «Страна Девелопмент». За 106 670 958 рублей они получили право провести комплексное развитие территорий на площади в восемь гектаров. «Они уже достигли договоренностей где-то с 70% домов. Мы входим в оставшиеся 30%: в них люди, которые не согласны с размером компенсации или те, кто вообще не хочет съезжать. В нашем случае участок достался нам от отца моей мамы — участника Великой Отечественной войны. Земля в собственности уже почти 70 лет, тут выросли четыре поколения нашей семьи, сейчас продолжают расти дети — мои и брата, обе наши семьи многодетные», — рассказал Егор Быков. Как отметил мужчина, варианта, при котором участок получится отстоять, не существует. По его словам, в разговоре с чиновниками ему пояснили, что все, что могут сделать люди — это судиться за большую сумму компенсации. Но отказаться съехать по закону они не могут. «Страшно, что в следующий раз так „просто“ не отделаемся. Даже организовали с соседями дежурство, чтобы следить и защищать наше имущество. И, конечно, ждем результатов экспертизы», — отмечает собеседник URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в компанию «Страна Девелопмент». «Подозрения и клевета в адрес застройщика абсолютно безосновательны и неприемлемы. В Тюмени нет ни одной компании, которые в принципе могли бы даже рассматривать возможность подобных мер», — прокомментировали ситуацию с пожарами в «Стране Девелопмент». Дом на Хабаровской уже был расселен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Еще один пожар спустя пять дней Спустя пять дней после пожаров на улице Заимка-Волга случилось еще одно ЧП, но уже на улице Хабаровской. Она также попадает в зону КРТ в данном районе. Поздним вечером 3 июня загорелся расселенный деревянный частный дом. Очевидцы на месте событий высказывали свои предположения о том, что данный случай может быть поджогом. А пока бесхозный дом полыхал, разбрасывая искры, жители соседних зданий опасались, что огонь может перекинуться и на них. Пепелище на Хабаровской Фото: Денис Моргунов © URA.RU Вызовы пожарным поступили один за одним Фото: Егор Быков Что говорят в МЧС В управлении МЧС по Тюменской области вечером 29 мая сообщили о пожаре на владениях Егора Быкова. По данным ведомства, огонь распространился на 150 квадратных метров. Люди в ЧП не пострадали. По эпизоду с пожаром у соседей мужчины URA.RU запросило информацию отдельно. Как рассказали специалисты, вызов поступил в 16:44, горел строительный мусор. Огонь потушили, а уже в 17:12 зафиксировали вызов в соседний дом. Строения находятся менее чем в 100 метрах друг от друга. 3 июня на Хабаровской огонь уничтожил строение №2 на площади в 150 квадратных метров. Пострадавших в пожаре не было. Причины возгораний пока официально не установлены. Для окончания экспертиз прошло слишком мало времени. Сколько и кому может стоить эта ситуация Согласно законодательства РФ, ответственность за поджоги указана в статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Наказанием может стать штраф до 40 000 рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо же лишение свободы на срок до двух лет. Если в пожаре погибли или пострадали люди, санкция увеличивается до пяти лет лишения свободы.



Что касается клеветы, то это уже статья 128.1 УК РФ. Наказание — от штрафа в 500 рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 29 мая за один вечер, с разницей в 20 минут, произошло два пожара на улице Заимка-Волга. В одном случае загорелся деревянный бесхоз, огонь от которого чудом не перекинулся на жилой дом. Во втором случае пожар все-таки причинил ущерб: у людей сгорели баня, теплица, сарай с инструментом и материалами. Собственники предполагают, что имели место поджоги, так как территория попала под КРТ, но не все собственники готовы отказаться от своего жилья и земли. Два пожара с разницей в 20 минут По словам одного из пострадавших — Егора Быкова, первый пожар начался в районе 16:40 29 мая. Мужчина увидел дым вблизи участка соседей и бросился туда. «Загорелась деревянная будка, затем загорелось дерево, огонь пошел дальше. Своими силами от дома пламя отсекли, вызвали пожарных, они все потушили. Это случилось возле участка соседей: они долго мечтали о своем доме, долго его строили, и отдавать все нажитое ради КРТ не хотят», — рассказал собеседник URA.RU. Далее Егор вернулся домой, сделал себе чай, а когда вышел на улицу, то увидел огонь уже возле своих владений. С момента первого пожара прошло 20 минут. По его словам, также огонь зафиксировали и на гараже соседей. Однако люди быстро это заметили и потушили все своими силами. Как отмечает тюменец, случившееся, с большой вероятностью, было поджогом. Огонь вспыхнул мгновенно и сильно, а на месте ЧП ощущался странный запах, как будто бы от горючего. А очевидцы рассказали, что видели, как от места пожара отъезжает какая-то машина. Зона КРТ и наследство ветерана Территория, где произошли пожары — это зона КРТ. Аукцион на его проведение в районе улиц Дамбовская — Мельникайте в 2022 году выиграла одна из структур застройщика «Страна Девелопмент». За 106 670 958 рублей они получили право провести комплексное развитие территорий на площади в восемь гектаров. Как отметил мужчина, варианта, при котором участок получится отстоять, не существует. По его словам, в разговоре с чиновниками ему пояснили, что все, что могут сделать люди — это судиться за большую сумму компенсации. Но отказаться съехать по закону они не могут. «Страшно, что в следующий раз так „просто“ не отделаемся. Даже организовали с соседями дежурство, чтобы следить и защищать наше имущество. И, конечно, ждем результатов экспертизы», — отмечает собеседник URA.RU. Агентство обратилось за комментарием в компанию «Страна Девелопмент». Еще один пожар спустя пять дней Спустя пять дней после пожаров на улице Заимка-Волга случилось еще одно ЧП, но уже на улице Хабаровской. Она также попадает в зону КРТ в данном районе. Поздним вечером 3 июня загорелся расселенный деревянный частный дом. Очевидцы на месте событий высказывали свои предположения о том, что данный случай может быть поджогом. А пока бесхозный дом полыхал, разбрасывая искры, жители соседних зданий опасались, что огонь может перекинуться и на них. Что говорят в МЧС В управлении МЧС по Тюменской области вечером 29 мая сообщили о пожаре на владениях Егора Быкова. По данным ведомства, огонь распространился на 150 квадратных метров. Люди в ЧП не пострадали. По эпизоду с пожаром у соседей мужчины URA.RU запросило информацию отдельно. Как рассказали специалисты, вызов поступил в 16:44, горел строительный мусор. Огонь потушили, а уже в 17:12 зафиксировали вызов в соседний дом. Строения находятся менее чем в 100 метрах друг от друга. 3 июня на Хабаровской огонь уничтожил строение №2 на площади в 150 квадратных метров. Пострадавших в пожаре не было. Причины возгораний пока официально не установлены. Для окончания экспертиз прошло слишком мало времени. Сколько и кому может стоить эта ситуация Согласно законодательства РФ, ответственность за поджоги указана в статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Наказанием может стать штраф до 40 000 рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы, либо же лишение свободы на срок до двух лет. Если в пожаре погибли или пострадали люди, санкция увеличивается до пяти лет лишения свободы. Что касается клеветы, то это уже статья 128.1 УК РФ. Наказание — от штрафа в 500 рублей до лишения свободы сроком до двух лет.