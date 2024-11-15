Кого пытался спасти Шольц звонком Путину

Звонок германского канцлера Олафа Шольца президенту РФ Владимиру Путину — это желание немецкого политика спасти в первую очередь себя, а не Украину. Катастрофическое положение Социал-демократической партии Шольца, недовольство его правительством со стороны населения Германии, начало деиндустриализации — это, в том числе следствие антироссийской политики, объяснили URA.RU эксперты мотивацию канцлера. Из западных лидеров он первым решил нарушить молчание и возобновить диалог с Путиным.
Сообщения о состоявшемся телефонном разговоре Путина и Шольца сначала появились в западных СМИ. После информацию об этом звонке дала канцелярия канцлера. Там отметили, что Шольц заявил Путину о необходимости завершить конфликт на Украине. Канцлер призвал Россию к переговорам с Киевом, но подчеркнул, что Германия по-прежнему будет поддерживать Украину.
На официальном сайте Кремля новость появилась чуть позже. Как сообщили в пресс-службе российского лидера, первый с декабря 2022 года разговор Путина и Шольца состоялся «по инициативе германской стороны». «Проведен подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине.
Владимир Путин напомнил, что нынешний кризис стал прямым результатом многолетней агрессивной политики НАТО, направленной на создание на украинской территории антироссийского плацдарма при игнорировании интересов нашей страны в сфере безопасности и попрании прав русскоязычных жителей», — сказано в сообщении.
Путин отметил, что «российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом». «Возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, исходить из новых территориальных реалий, а главное — устранить первопричины конфликта», — говорится в релизе.
По информации Кремля, лидеры обсудили и «положение дел в российско-германских отношениях». Путин заявил Шольцу, что наступила «беспрецедентная деградация по всем направлениям».
И это — «следствие недружественного курса властей ФРГ». «Россия всегда четко выполняла свои договорные и контрактные обязательства в сфере энергетики и готова к взаимовыгодному сотрудничеству, если к этому будет проявлен интерес с германской стороны», — отмечено в релизе.
Сообщение заканчивается словами, что по договоренности лидеров далее на связи будут их помощники. С германской стороны появилась информация, что после звонка российскому лидеру Шольц намерен созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, и перед тем, как поговорить с Путиным, канцлер сделал то же самое.
Директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что Шольц решился на звонок Путину на фоне катастрофического положения своего собственного и своей партии в Германии. «Население ФРГ не хочет голосовать за Шольца, обвиняя его в том, что он развязал „войну“ с Россией и втянул Германию в войну на Украине. Это главная претензия, — отметил Марков. — Второе — к этому подтолкнула победа Трампа на выборах в США, после чего стало понятно, что стигматизации („stigma“ — „клеймо“) идеи о переговорах с Россией развалилась. Трамп понимает, что выгоднее остановить войну, которую проигрываешь, чем продолжать ее. И третье — это успех на фронте российской армии».
Мотивацией звонка Шольца Путину, по мнению доцента департамента политологии Финуниверситета при правительстве РФ Евгении Войко, являются не столько миротворческие усилия немецкого канцлера и беспокойство за будущее Украины, сколько желание сохранить свое лицо в глазах немецкого населения. По ее мнению, Шольц пошел на звонок на фоне распада правительственной коалиции в Германии, угрозы досрочных выборов в феврале 2025 года. «Допускаю, что этот звонок был в каких-то личных целях, для сохранения аппаратных позиций самого Шольца.
Есть некое желание сохранить лицо, войти в историю не убежденным милитаристом, — отмечает Войко. — Правительство Шольца изначально было разношерстным: даже по украинскому конфликту там были разногласия: одни требовали поставить дальнобойное оружие Украине для ударов по России, другие, в том числе сам Шольц, были против этого. Партия Шольца стремительно теряет свои позиции в стране на фоне украинского конфликта, проблем с миграцией, деиндустриализацией Германии, удорожанием энергоресурсов».
Доктор политологии университета Зальцбурга, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, эксперт РСМД Камран Гасанов полагает, что Шольц, который неоднократно с сентября-месяца повторял, что хочет поговорить с Путиным, просто понял, что «сопротивляться бессмысленно». «Шольц давно все это хочет прекратить, его заставляли поддерживать Украину „зеленые“ и Свободная демократическая партия. Первые — деньгами, вторые оружием. Оппозиция в лице главной силы Христианско-демократического союза Германии тоже критиковала его за недостаточную поддержку. На внешнем контуре давили Байден, Брюссель и Польша, Прибалтика, — убежден Гасанов. –
Сейчас, учитывая, что Шольц покинет свой пост, канцлер может делать более смелые шаги. Он не хочет остаться в истории как «канцлер-война». Этот диалог — попытка ускорить мир, пока к власти не пришел воинственный Мерц. Провалившийся по всем фронтам Шольц сможет потом в мемуарах написать о своем вкладе в решение конфликта, что очень важно с точки зрения пацифистского имиджа ФРГ после Второй мировой войны».
Политолог Марков убежден, что этот звонок Шольца Путину не был следствием договоренностей с союзниками по НАТО (с теми же лидерами США, Франции или Великобритании). «Это не решение коллективного Запада. Это решение руководства Социал-демократической партии скорее. Запад сейчас не способен сформулировать такого рода решения», — убежден Марков.
Для России, по мнению политолога Гасанова, звонок Шольца Путину означает «признание успехов России на фронте и ее стратегии в отношении с Западом». И свой звонок Путину Шольц сделал не без согласования с партнерами по Альянсу. «Возможно, страны НАТО поняли, что пора остановиться и толкнули Шольца на переговоры, чтобы сделать его козлом отпущения. Макрону еще служить и служить, а с британским премьером Путин говорить не будет. Сегодня у таких, как Борис Джонсон, меньше шансов сорвать урегулирование, чем в 2022-2023 годах. Запад устал, Запад ослаб, и у Запада нет ни денег, ни достаточного оружия, чтобы победить Россию», — резюмировал эксперт.
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