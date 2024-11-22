В Тюмени рухнула топливная империя Путятиных: кому за это платить

Тюменские топливные магнаты Путятины в нулевых были одной из самых богатых семей Тюмени. Им принадлежала группа компаний ТТК — сеть нефтебаз на юге региона, логистические центры, склады с топливом и большегрузы для его транспортировки. Сегодня их империя рушится, арбитражный суд завален делами, а выплачивать многомиллионные долги, похоже, придется бывшим сотрудникам олигархов. Сами магнаты пребывают в мире фантазий о том, как решат все свои проблемы в один миг. Как рядовой офис-менеджер, юрист и водитель оказались должны миллиард банкам и налоговой, а топливные магнаты ушли в мир фантазий — в материале URA.RU.
С чего все начиналось
Аббревиатуру ТТК в Тюмени в середине нулевых знали все — ООО «Тюменская топливная компания» была самым крупным игроком в хранении и перевозке нефтепродуктов, топлива и бензина. Нефтебазы, заправки, транспорт, а также база отдыха «Жемчужина Сибири» возле одноименного биатлонного центра принимала гостей со всего мира — это далеко не весь перечень имущества Путятиных в нулевые. Сейчас активы топливных олигархов Путятиных либо ушли с молотка, либо фигурируют в делах о банкротстве.
Империя Путятиных началась с главы семейства — Петра, который в 2006 году стал владельцем нефтебазы в тюменском районе Дом обороны. Однако Петр Путятин уже тогда был очень пожилой человек; он начал уходить от дел с 2017 года. Его бизнес подхватили сыновья — Михаил и Кирилл, но последнему дело, видимо, пришлось не по душе, и всем начал заправлять Михаил. Как рассказал URA.RU один из бывших сотрудников, тогда же и началось появление новых фирм с номиналами во главе.
«В тот же период началось дробление компании на множество мелких фирм, хозяева начали брать кредиты на них. Стать директорами такой фирме предлагали обычным сотрудникам — водителю, юристу, офис-менеджеру», — сообщил URA.RU один из таких номинальных директоров на правах анонимности. Бывший сотрудник, а ныне «золотой должник» обратился в редакцию нашего агентства, чтобы сделать свою историю достоянием общественности.
Наш собеседник рассказал, что кто-то соглашался на эту аферу — стать номинальным директором, — за прибавку в 10-15 тысяч к зарплате, кто-то под страхом увольнения. При том, что новая должность и не меняла функционала — люди продолжали делать свою работу за среднюю зарплату, при этом подписывали документы и брали под свой автограф займы в десятки миллионов рублей.
Начиная с 2019 года Петр Путятин окончательно отошел от дел, и Михаил стал директором ООО «ТТК». Отныне он занимался бизнесом единолично. По рассказам бывших сотрудников его бизнес-империи, именно после 2019 года началась первая волна банкротств.
Начало конца
Начиная с 2019 года на мелкие фирмочки-пустышки Путятиных посыпались иски. Компании банкротились одна за другой, некоторые фирмы, закрываясь, даже не выплачивали зарплаты сотрудникам. Впрочем, это им легко сходило с рук — оформлять людей на работу официально здесь было не принято.
Однако, как оказалось, это был лишь легкий шторм: настоящая буря грянула после налогового аудита в 2022 году — долги империи Путятиных перед фискалами и банками, по подсчетам аудиторов, тогда составили суммарно около миллиарда рублей. Суммы колоссальные. И по факту их придется выплачивать не жившим в роскоши Путятиным, а их бывшим сотрудникам — номинальным директорам. То есть водителю, юристу, офис-менеджеру и другим офисным клеркам.
Как рассказал URA.RU один из таких номинальных директоров на правах анонимности, никто из сотрудников, которых олигархи обманом заманили в петлю, и подумать не мог, что дело может кончиться личной финансовой катастрофой. Бизнес был крепким и масштабным, обороты в миллиарды рублей.
«Я пришел работать в группу компаний в 2012 году юристом. Через некоторое время мне предложили стать директором одной из компаний, мотивируя это тем, что на тот момент там работал всего один человек. Дескать, будет несолидно, если одна и та же фамилия будет фигурировать и в должности менеджера, и директора», — рассказал URA.RU Игорь (имя изменено по просьбе собеседника).
Теперь же наивные «номиналы» оказались у разбитого корыта. А огромные суммы в документах фигурируют только со знаком «минус».
Долги на миллиард
Всего в топливной империи Путятиных насчитывалось порядка 30 фирм, часть из них реально занимались перевозкой и хранением топлива. Другая часть — пустышки, иногда вообще с одним сотрудником, которые были созданы для поручительства по кредитам. По словам юриста одного из «номиналов», компаниям были открыты две кредитные линии в ПАО «ВТБ» и АО «Сургутнефтегазбанке».
«Сумма кредита, которая была предоставлена банком ВТБ в период с февраля 2021 по апрель 2022 года трем компаниям — 600 миллионов рублей, кредитная линия в АО „Сургутнефтегазбанке“ — на 150 миллионов для одной компании», — сообщила юрист.
Когда схемы вскрылись, а у номиналов и Путятиных начались суды по банкротству, то АО «Сургутнефтегазбанк» вернул свои кредитные средства реализуя реальное имущество топливной империи. Тогда сами Путятины практически «отмылись», ведь за эти займы юридически отвечали они. А вот сотни миллионов, взятые в банке ВТБ, как раз оформлялись с участием номинальных директоров.
«За все время моей работы на компанию, где я был номинальным директором, были оформлены 62 миллиона рублей кредитных средств в банке ВТБ, которые никто не вернул. Плюс задолженность по налогам — 66 миллионов рублей. Мне нескольких жизней не хватит, чтоб расплатиться», — рассказал URA.RU номинальный директор одной из фирм на правах анонимности. А таких простаков у Путятиных было чуть менее десятка.
Точную сумму долгов смогут назвать только после завершения всех арбитражных дел, которые заведены на номинальных директоров. Но предварительный подсчет выдает цифру в миллиард — к банковским кредитам прибавляются десятки миллионов задолженностей перед налоговой, которая образовалась из-за фиктивной отчетности. Ее формировали, чтобы получать сотни миллионов в кредит.
Мечты о несбыточном
Начиная с 2022 года, когда начались первые налоговые проверки, Михаил Путятин убеждал своих директоров, что в ближайшее время найдутся инвесторы, вложат в доходный бизнес огромные суммы, и это поможет расплатиться с долгами.
«Михаил все время вел разговоры про то, что заграницей у них знакомые миллиардеры, которые готовы инвестировать в бизнес миллиард рублей. Дескать, это поможет начать жизнь и бизнес с чистого листа. Мы ему верили еще в 2022 году, когда на балансе фирм было оборудование, топливо. Но сейчас это уже выглядит как больная фантазия. Слушаешь его и понимаешь, что он живет в каком-то иллюзорном мире», — рассказал URA.RU еще один из номинальных директоров на правах анонимности.
Из всех компаний Путятиных сейчас нет ни одной, которая не имела бы проблем с фискалами, банками или арбитражом. Бизнеса как такового уже нет, но Михаил продолжает убеждать всех, что сможет ему вернуть былое величие.
Молчание властей
Часть номинальных директоров неоднократно составляли коллективные обращения в областную прокуратуру, генеральную прокуратуру, УМВД области и следственный комитет. И каждый раз получали ответы, что состава преступления в действиях Михаила Путятина не нашлось. Копии обращений и ответов на них имеются в распоряжении редакции.
Номинальные директора, которые до конца жизни при всем желании не смогут выплатить и половины долгов империи Путятиных, ищут помощи и защиты где только могут. Но даже в Москве добиться правды им пока не удалось.
«Мы написали обращение Генпрокурору в надежде, что хотя бы москвичи разберутся с этим делом. А после нашли это обращение в Тюмени. И даже не в областной прокуратуре, а в восьмом отделении полиции. При том что само обращение было, а документы, подтверждающие факты мошеннических действий, куда-то пропали», — рассказала юрист одного из номиналов.
Сейчас семь «номиналов» составили коллективное обращение к главе СУ СК России Александру Бастрыкину. В обращении указано, что семья Путятиных, имея финансовые возможности, всячески препятствуют возбуждению уголовных дел.
«Нас как матерых преступников все время таскают по допросам. А где Путятины? На одном из допросов нам сказали, что Михаила нашли и будут допрашивать. Мы обрадовались, но вскоре выяснилось, что он отказался от дачи показаний. Мы не понимаем, как добиться справедливости. Это какой-то театр абсурда. Может быть хоть обнародование этой истории в прессе нам поможет», — рассказала юрист.
На момент публикации этого материала на Михаила Путятина было составлено еще одно, четвертое заявление о незаконном получении займа от частного лица в размере пяти миллионов рублей. Агентству не удалось связаться ни с Петром Путятиным, ни с его сыном Михаилом. Редакция готова предоставить возможность выразить героям публикации свою точку зрения.
Как удалось выяснить URA.RU, отец — Петр Путятин ведет жизнь обеспеченного пенсионера, а третий совладелец бывшего бизнеса — Кирилл Путятин работает вице-президентом областной федерации конного спорта.
Агентством направлены запросы в УМВД области, СУ СК России, Генеральную прокуратуру, прокуратуру Тюменской области, в банки ПАО «ВТБ» и АО «Сургутнефтегазбанк». Ответы на них ожидаются.
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