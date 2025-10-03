Тюменцы встали в многокилометровые пробки. Скрин

В Тюмени вечером 3 октября образовались пробки в 8 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки образовались, в том числе, и из-за ДТП
Пробки образовались, в том числе, и из-за ДТП Фото:

Пробки в Тюмени на вечер 3 октября оцениваются на восемь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.

«Тюмень, 3октября, 17:29. Пробки восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС.

Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского.

Сервисом отмечены шесть аварий. ДТП зафиксированы на улицах Мельникайте, Ленина, Запольная, Закалужская и Широтной.

Затор сосредоточен в центральной части города
Затор сосредоточен в центральной части города
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пробки в Тюмени на вечер 3 октября оцениваются на восемь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС. «Тюмень, 3октября, 17:29. Пробки восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС. Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского. Сервисом отмечены шесть аварий. ДТП зафиксированы на улицах Мельникайте, Ленина, Запольная, Закалужская и Широтной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...