Пробки образовались, в том числе, и из-за ДТП
Пробки в Тюмени на вечер 3 октября оцениваются на восемь баллов из десяти. Такие данные опубликованы на сервисе 2ГИС.
«Тюмень, 3октября, 17:29. Пробки восемь баллов», — указано на сайте 2ГИС.
Основные заторы сосредоточены в центральной части города. Постоять придется на улицах Профсоюзной, Мельникайте, Федюнинского.
Сервисом отмечены шесть аварий. ДТП зафиксированы на улицах Мельникайте, Ленина, Запольная, Закалужская и Широтной.
Затор сосредоточен в центральной части города
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!