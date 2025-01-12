Как одевались уральские политэлиты в 2024 году

Все лучшее сразу: эстетика НКВД, кокошники, меха и стразы

12 января 2025 в 09:30 Размер текста - 17 +

Внимание! Статья содержит повышенную дозировку уральской роскоши Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Кокошники, стразы и тяжелый люкс — уральские политики нередко удивляют экстравагантными нарядами и любовью к дорогим брендам. Журналисты URA.RU отсмотрели десятки фото и видео, чтобы собрать подборку лучших образов випов 2024 года. Тяжелая артиллерия — блеск, роскошь и стразы Открывает список блистательная — в прямом смысле этого слова — заместитель губернатора Ямала Альбина Свинцова. Главный финансист правительства регулярно демонстрирует коллегам яркие костюмы и аксессуары. Наблюдатели отмечают, что в прошлые году сверкающих камней на ткани было больше, а блестки были даже в волосах чиновницы. В 2024 зам по финансам предпочитает насыщенные цвета деловых костюмов. Но перед Новым годом на заседании окружной думы, посвященном принятию бюджета, она появилась в сиреневом костюме со стразами. Блестящее выступление замгубернатора по финансам Альбины Свинцовой перед принятием бюджета Фото: Дума ЯНАО Ничего не имеет против страз и югорский амбассадор тяжелого люкса — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой, который прославился любовью к бренду Philipp Plein. У него в коллекции есть пиджак с черепом и пуховик с принтом «пейсли». В этом году его также видели в футболке Dolce&Gabbana. Отказался Трубецкой от элитных брендов летом, уже после смены губернатора. Ради первой встречи с новым главой региона Русланом Кухаруком мэр выбрал демократичную рубашку с коротким рукавом от OLYMP, которую можно купить даже на маркетплейсах. Пуховик Philipp Plein глава Сургутского района «выгулял» на стройке Фото: страница депутата думы Сургутского района Ларисы Годяцкой «ВКонтакте» Тюменский миллионер и по совместительству зам секретаря реготделения «Единой России» Владимир Шевчик летом устроил промоушен строительству конного парка. Он организовал исторический променад по распутинским местам и поразил участников похода своим необычным тематическим костюмом. Коню, кстати, перепала сумка от Burberry. Тюменский миллионер Владимир Шевчик устроил местному политбомонду конный поход Фото: Денис Моргунов © URA.RU Элиты ищут грань между a la russe и «клюквой» Продолжает набирать популярность русский стиль. Тон уральцам задала супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В феврале она пела на благотворительном вечере в красном кожаном кокошнике. А в ноябре на Рождественских чтениях ее даже похвалил telegram-канал «Радонеж» за православное платье. «Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России», — отметили авторы. Новый наряд супруги челябинского губернатора вызвал обсуждение в религиозных кругах Фото: telegram-канал Ирины Текслер Больше всего ценителей тренда журналисты обнаружили среди народных избранников. В моду вошли косоворотки — в такой, например, была замечена спикер Свердловской областной думы Людмила Бабушкина, — и хохлома. Кардиган с необычными рукавами заметили на депутате городской думы Кургана Оксане Пашковой. Но самым нежным оказался образ депутата окружной думы Югры Ольги Лесновой. Ее подписчики оценили платье и головной убор княгини — работу местной мастерицы. Стиль a la russe носят и в Перми. Депутат краевого заксобрания Алексей Петров летом предпочитает картуз, зимой, как водится, — меха. Причем, это не праздничный или тематический, а вполне повседневный образ — в меховой шубе и шапке народного избранника регулярно видят на улицах города. Если не очень холодно, на этот случай у депутата есть комплект из каракуля — на пермский суровый демисезон. Эстетика НКВД или Hitman? В кожаном плаще, прочно ассоциирующимся с чекистами, на своем избирательном округе появился депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. Глава ямальских эсеров Максим Лазарев тоже оказался не не против «выгулять» свой плащ — в сочетании с красным галстуком. «В целом, сейчас идет всплеск популярности Феликса Дзержинского, так что любители его крылатой фразы „у сотрудника ВЧК должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки“ есть не только среди уральских модников. Даже мемные „финки НКВД“ нарасхват идут. Другое дело, что Лазарев, скорее, в такой цветовой гамме очень четко попал в другой образ — персонажа компьютерной игры», — замечает инсайдер. Как главы продвигают свои регионы благодаря местной фэшн-индустрии А вот губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук предпочел носить этой зимой демократичную спортивную одежду DE от югорского лыжника Евгения Дементьева. Этот бренд шьет мерч для спортсменов округа по контракту с подведомственным правительству учреждением «Юграмегаспорт». Его в свое время оценила и предшественница губернатора — сенатор Наталья Комарова, отказавшись от финского пуховика Cat Man Doo в пользу синей куртки от DE. Глава Югры Руслан Кухарук обзавелся вещами с символикой родного хоккейного клуба и старается не пропускать матчи Фото: telegram-канал Руслана Кухарука Глава Челябинской области Алексей Текслер с супругой также был замечен в региональном мерче. У него есть фирменная толстовка с символикой региона, а у жены недавно появилась именная жилетка с гербом области. Именной жилет с гербом Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Яркие носки не сдают позиций Мэр Сургута Максим Слепов на свои выборы надел бордовые носки в тон к галстуку — как сам рассказал URA.RU, наудачу. Любовью к ярким носкам отличился и первый зам губернатора Курганской области Андрей Алексеев на открытии штаба общественной поддержки, шокировав не привыкшую к таким аксессуарам общественность. Хотя в Москве, откуда вице-губернатор прибыл в Зауралье, таким никого не удивишь. Больше всего претензий было к тому, что носки цветовой гаммой напомнили флаг Германии. Яркие носки шокировали курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что носят губернаторы и мэры Особой любовью уральских политиков пользуются кроссовки Premiata. В них были замечен и тюменский губернатор Александр Моор, и глава Курганской области Вадим Шумков, и челябинский мэр Алексей Лошкин. Кухарук остался верен спортивной обуви Prada и перевез кроссовки из Тюмени в Югру, а у мэра Сургута Слепова собралась целая коллекция New Balance — во время летнего обхода города журналисты агентства насчитали минимум три пары. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в кепке Putin Team Фото: Илья Московец © URA.RU Но, пожалуй, самым любимым брендом уральских элит можно назвать Putin Team. Губернатор ХМАО Кухарук стал трендсеттером еще в статусе врио, выгуляв футболку на летнем фестивале «Югорские обласа». Чуть позже в поло того же бренда в сургутских микрорайонах на обходе отметился и мэр Слепов. Бомбер Putin Team носил во время рабочих поездок по городу и новый глава Челябинска Лошкин, а кепку — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ну, а иметь галстук этого бренда — маст-хэв не только среди уральских, но и российских политэлит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кокошники, стразы и тяжелый люкс — уральские политики нередко удивляют экстравагантными нарядами и любовью к дорогим брендам. Журналисты URA.RU отсмотрели десятки фото и видео, чтобы собрать подборку лучших образов випов 2024 года. Открывает список блистательная — в прямом смысле этого слова — заместитель губернатора Ямала Альбина Свинцова. Главный финансист правительства регулярно демонстрирует коллегам яркие костюмы и аксессуары. Наблюдатели отмечают, что в прошлые году сверкающих камней на ткани было больше, а блестки были даже в волосах чиновницы. В 2024 зам по финансам предпочитает насыщенные цвета деловых костюмов. Но перед Новым годом на заседании окружной думы, посвященном принятию бюджета, она появилась в сиреневом костюме со стразами. Ничего не имеет против страз и югорский амбассадор тяжелого люкса — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой, который прославился любовью к бренду Philipp Plein. У него в коллекции есть пиджак с черепом и пуховик с принтом «пейсли». В этом году его также видели в футболке Dolce&Gabbana. Отказался Трубецкой от элитных брендов летом, уже после смены губернатора. Ради первой встречи с новым главой региона Русланом Кухаруком мэр выбрал демократичную рубашку с коротким рукавом от OLYMP, которую можно купить даже на маркетплейсах. Тюменский миллионер и по совместительству зам секретаря реготделения «Единой России» Владимир Шевчик летом устроил промоушен строительству конного парка. Он организовал исторический променад по распутинским местам и поразил участников похода своим необычным тематическим костюмом. Коню, кстати, перепала сумка от Burberry. Продолжает набирать популярность русский стиль. Тон уральцам задала супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В феврале она пела на благотворительном вечере в красном кожаном кокошнике. А в ноябре на Рождественских чтениях ее даже похвалил telegram-канал «Радонеж» за православное платье. «Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России», — отметили авторы. Больше всего ценителей тренда журналисты обнаружили среди народных избранников. В моду вошли косоворотки — в такой, например, была замечена спикер Свердловской областной думы Людмила Бабушкина, — и хохлома. Кардиган с необычными рукавами заметили на депутате городской думы Кургана Оксане Пашковой. Но самым нежным оказался образ депутата окружной думы Югры Ольги Лесновой. Ее подписчики оценили платье и головной убор княгини — работу местной мастерицы. Стиль a la russe носят и в Перми. Депутат краевого заксобрания Алексей Петров летом предпочитает картуз, зимой, как водится, — меха. Причем, это не праздничный или тематический, а вполне повседневный образ — в меховой шубе и шапке народного избранника регулярно видят на улицах города. Если не очень холодно, на этот случай у депутата есть комплект из каракуля — на пермский суровый демисезон. В кожаном плаще, прочно ассоциирующимся с чекистами, на своем избирательном округе появился депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. Глава ямальских эсеров Максим Лазарев тоже оказался не не против «выгулять» свой плащ — в сочетании с красным галстуком. «В целом, сейчас идет всплеск популярности Феликса Дзержинского, так что любители его крылатой фразы „у сотрудника ВЧК должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки“ есть не только среди уральских модников. Даже мемные „финки НКВД“ нарасхват идут. Другое дело, что Лазарев, скорее, в такой цветовой гамме очень четко попал в другой образ — персонажа компьютерной игры», — замечает инсайдер. А вот губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук предпочел носить этой зимой демократичную спортивную одежду DE от югорского лыжника Евгения Дементьева. Этот бренд шьет мерч для спортсменов округа по контракту с подведомственным правительству учреждением «Юграмегаспорт». Его в свое время оценила и предшественница губернатора — сенатор Наталья Комарова, отказавшись от финского пуховика Cat Man Doo в пользу синей куртки от DE. Глава Челябинской области Алексей Текслер с супругой также был замечен в региональном мерче. У него есть фирменная толстовка с символикой региона, а у жены недавно появилась именная жилетка с гербом области. Мэр Сургута Максим Слепов на свои выборы надел бордовые носки в тон к галстуку — как сам рассказал URA.RU, наудачу. Любовью к ярким носкам отличился и первый зам губернатора Курганской области Андрей Алексеев на открытии штаба общественной поддержки, шокировав не привыкшую к таким аксессуарам общественность. Хотя в Москве, откуда вице-губернатор прибыл в Зауралье, таким никого не удивишь. Больше всего претензий было к тому, что носки цветовой гаммой напомнили флаг Германии. Особой любовью уральских политиков пользуются кроссовки Premiata. В них были замечен и тюменский губернатор Александр Моор, и глава Курганской области Вадим Шумков, и челябинский мэр Алексей Лошкин. Кухарук остался верен спортивной обуви Prada и перевез кроссовки из Тюмени в Югру, а у мэра Сургута Слепова собралась целая коллекция New Balance — во время летнего обхода города журналисты агентства насчитали минимум три пары. Но, пожалуй, самым любимым брендом уральских элит можно назвать Putin Team. Губернатор ХМАО Кухарук стал трендсеттером еще в статусе врио, выгуляв футболку на летнем фестивале «Югорские обласа». Чуть позже в поло того же бренда в сургутских микрорайонах на обходе отметился и мэр Слепов. Бомбер Putin Team носил во время рабочих поездок по городу и новый глава Челябинска Лошкин, а кепку — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ну, а иметь галстук этого бренда — маст-хэв не только среди уральских, но и российских политэлит.