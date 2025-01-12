Как одевались уральские политэлиты в 2024 году

Кокошники, стразы и тяжелый люкс — уральские политики нередко удивляют экстравагантными нарядами и любовью к дорогим брендам. Журналисты URA.RU отсмотрели десятки фото и видео, чтобы собрать подборку лучших образов випов 2024 года.
Тяжелая артиллерия — блеск, роскошь и стразы
Открывает список блистательная — в прямом смысле этого слова — заместитель губернатора Ямала Альбина Свинцова. Главный финансист правительства регулярно демонстрирует коллегам яркие костюмы и аксессуары. Наблюдатели отмечают, что в прошлые году сверкающих камней на ткани было больше, а блестки были даже в волосах чиновницы. В 2024 зам по финансам предпочитает насыщенные цвета деловых костюмов. Но перед Новым годом на заседании окружной думы, посвященном принятию бюджета, она появилась в сиреневом костюме со стразами.
Блестящее выступление замгубернатора по финансам Альбины Свинцовой перед принятием бюджета
Фото: Дума ЯНАО
Ничего не имеет против страз и югорский амбассадор тяжелого люкса — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой, который прославился любовью к бренду Philipp Plein. У него в коллекции есть пиджак с черепом и пуховик с принтом «пейсли». В этом году его также видели в футболке Dolce&Gabbana. Отказался Трубецкой от элитных брендов летом, уже после смены губернатора. Ради первой встречи с новым главой региона Русланом Кухаруком мэр выбрал демократичную рубашку с коротким рукавом от OLYMP, которую можно купить даже на маркетплейсах.
Пуховик Philipp Plein глава Сургутского района «выгулял» на стройке
Фото: страница депутата думы Сургутского района Ларисы Годяцкой «ВКонтакте»
Тюменский миллионер и по совместительству зам секретаря реготделения «Единой России» Владимир Шевчик летом устроил промоушен строительству конного парка. Он организовал исторический променад по распутинским местам и поразил участников похода своим необычным тематическим костюмом. Коню, кстати, перепала сумка от Burberry.
Тюменский миллионер Владимир Шевчик устроил местному политбомонду конный поход
Продолжает набирать популярность русский стиль. Тон уральцам задала супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В феврале она пела на благотворительном вечере в красном кожаном кокошнике. А в ноябре на Рождественских чтениях ее даже похвалил telegram-канал «Радонеж» за православное платье. «Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России», — отметили авторы.
Новый наряд супруги челябинского губернатора вызвал обсуждение в религиозных кругах
Фото: telegram-канал Ирины Текслер
Больше всего ценителей тренда журналисты обнаружили среди народных избранников. В моду вошли косоворотки — в такой, например, была замечена спикер Свердловской областной думы Людмила Бабушкина, — и хохлома. Кардиган с необычными рукавами заметили на депутате городской думы Кургана Оксане Пашковой. Но самым нежным оказался образ депутата окружной думы Югры Ольги Лесновой. Ее подписчики оценили платье и головной убор княгини — работу местной мастерицы.
Стиль a la russe носят и в Перми. Депутат краевого заксобрания Алексей Петров летом предпочитает картуз, зимой, как водится, — меха. Причем, это не праздничный или тематический, а вполне повседневный образ — в меховой шубе и шапке народного избранника регулярно видят на улицах города. Если не очень холодно, на этот случай у депутата есть комплект из каракуля — на пермский суровый демисезон.
Эстетика НКВД или Hitman?
В кожаном плаще, прочно ассоциирующимся с чекистами, на своем избирательном округе появился депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. Глава ямальских эсеров Максим Лазарев тоже оказался не не против «выгулять» свой плащ — в сочетании с красным галстуком.
«В целом, сейчас идет всплеск популярности Феликса Дзержинского, так что любители его крылатой фразы „у сотрудника ВЧК должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки“ есть не только среди уральских модников. Даже мемные „финки НКВД“ нарасхват идут. Другое дело, что Лазарев, скорее, в такой цветовой гамме очень четко попал в другой образ — персонажа компьютерной игры», — замечает инсайдер.
Как главы продвигают свои регионы благодаря местной фэшн-индустрии
А вот губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук предпочел носить этой зимой демократичную спортивную одежду DE от югорского лыжника Евгения Дементьева. Этот бренд шьет мерч для спортсменов округа по контракту с подведомственным правительству учреждением «Юграмегаспорт». Его в свое время оценила и предшественница губернатора — сенатор Наталья Комарова, отказавшись от финского пуховика Cat Man Doo в пользу синей куртки от DE.
Глава Югры Руслан Кухарук обзавелся вещами с символикой родного хоккейного клуба и старается не пропускать матчи
Фото: telegram-канал Руслана Кухарука
Глава Челябинской области Алексей Текслер с супругой также был замечен в региональном мерче. У него есть фирменная толстовка с символикой региона, а у жены недавно появилась именная жилетка с гербом области.
Мэр Сургута Максим Слепов на свои выборы надел бордовые носки в тон к галстуку — как сам рассказал URA.RU, наудачу. Любовью к ярким носкам отличился и первый зам губернатора Курганской области Андрей Алексеев на открытии штаба общественной поддержки, шокировав не привыкшую к таким аксессуарам общественность. Хотя в Москве, откуда вице-губернатор прибыл в Зауралье, таким никого не удивишь. Больше всего претензий было к тому, что носки цветовой гаммой напомнили флаг Германии.
Особой любовью уральских политиков пользуются кроссовки Premiata. В них были замечен и тюменский губернатор Александр Моор, и глава Курганской области Вадим Шумков, и челябинский мэр Алексей Лошкин. Кухарук остался верен спортивной обуви Prada и перевез кроссовки из Тюмени в Югру, а у мэра Сургута Слепова собралась целая коллекция New Balance — во время летнего обхода города журналисты агентства насчитали минимум три пары.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в кепке Putin Team
Но, пожалуй, самым любимым брендом уральских элит можно назвать Putin Team. Губернатор ХМАО Кухарук стал трендсеттером еще в статусе врио, выгуляв футболку на летнем фестивале «Югорские обласа». Чуть позже в поло того же бренда в сургутских микрорайонах на обходе отметился и мэр Слепов. Бомбер Putin Team носил во время рабочих поездок по городу и новый глава Челябинска Лошкин, а кепку — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ну, а иметь галстук этого бренда — маст-хэв не только среди уральских, но и российских политэлит.
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Кокошники, стразы и тяжелый люкс — уральские политики нередко удивляют экстравагантными нарядами и любовью к дорогим брендам. Журналисты URA.RU отсмотрели десятки фото и видео, чтобы собрать подборку лучших образов випов 2024 года. Открывает список блистательная — в прямом смысле этого слова — заместитель губернатора Ямала Альбина Свинцова. Главный финансист правительства регулярно демонстрирует коллегам яркие костюмы и аксессуары. Наблюдатели отмечают, что в прошлые году сверкающих камней на ткани было больше, а блестки были даже в волосах чиновницы. В 2024 зам по финансам предпочитает насыщенные цвета деловых костюмов. Но перед Новым годом на заседании окружной думы, посвященном принятию бюджета, она появилась в сиреневом костюме со стразами. Ничего не имеет против страз и югорский амбассадор тяжелого люкса — мэр Сургутского района Андрей Трубецкой, который прославился любовью к бренду Philipp Plein. У него в коллекции есть пиджак с черепом и пуховик с принтом «пейсли». В этом году его также видели в футболке Dolce&Gabbana. Отказался Трубецкой от элитных брендов летом, уже после смены губернатора. Ради первой встречи с новым главой региона Русланом Кухаруком мэр выбрал демократичную рубашку с коротким рукавом от OLYMP, которую можно купить даже на маркетплейсах. Тюменский миллионер и по совместительству зам секретаря реготделения «Единой России» Владимир Шевчик летом устроил промоушен строительству конного парка. Он организовал исторический променад по распутинским местам и поразил участников похода своим необычным тематическим костюмом. Коню, кстати, перепала сумка от Burberry. Продолжает набирать популярность русский стиль. Тон уральцам задала супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В феврале она пела на благотворительном вечере в красном кожаном кокошнике. А в ноябре на Рождественских чтениях ее даже похвалил telegram-канал «Радонеж» за православное платье. «Она выступила примером для руководителей, выбрав одежду, соответствующую духовным традициям России», — отметили авторы. Больше всего ценителей тренда журналисты обнаружили среди народных избранников. В моду вошли косоворотки — в такой, например, была замечена спикер Свердловской областной думы Людмила Бабушкина, — и хохлома. Кардиган с необычными рукавами заметили на депутате городской думы Кургана Оксане Пашковой. Но самым нежным оказался образ депутата окружной думы Югры Ольги Лесновой. Ее подписчики оценили платье и головной убор княгини — работу местной мастерицы. Стиль a la russe носят и в Перми. Депутат краевого заксобрания Алексей Петров летом предпочитает картуз, зимой, как водится, — меха. Причем, это не праздничный или тематический, а вполне повседневный образ — в меховой шубе и шапке народного избранника регулярно видят на улицах города. Если не очень холодно, на этот случай у депутата есть комплект из каракуля — на пермский суровый демисезон. В кожаном плаще, прочно ассоциирующимся с чекистами, на своем избирательном округе появился депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников. Глава ямальских эсеров Максим Лазарев тоже оказался не не против «выгулять» свой плащ — в сочетании с красным галстуком. «В целом, сейчас идет всплеск популярности Феликса Дзержинского, так что любители его крылатой фразы „у сотрудника ВЧК должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки“ есть не только среди уральских модников. Даже мемные „финки НКВД“ нарасхват идут. Другое дело, что Лазарев, скорее, в такой цветовой гамме очень четко попал в другой образ — персонажа компьютерной игры», — замечает инсайдер. А вот губернатор Ханты-Мансийского округа Руслан Кухарук предпочел носить этой зимой демократичную спортивную одежду DE от югорского лыжника Евгения Дементьева. Этот бренд шьет мерч для спортсменов округа по контракту с подведомственным правительству учреждением «Юграмегаспорт». Его в свое время оценила и предшественница губернатора — сенатор Наталья Комарова, отказавшись от финского пуховика Cat Man Doo в пользу синей куртки от DE. Глава Челябинской области Алексей Текслер с супругой также был замечен в региональном мерче. У него есть фирменная толстовка с символикой региона, а у жены недавно появилась именная жилетка с гербом области. Мэр Сургута Максим Слепов на свои выборы надел бордовые носки в тон к галстуку — как сам рассказал URA.RU, наудачу. Любовью к ярким носкам отличился и первый зам губернатора Курганской области Андрей Алексеев на открытии штаба общественной поддержки, шокировав не привыкшую к таким аксессуарам общественность. Хотя в Москве, откуда вице-губернатор прибыл в Зауралье, таким никого не удивишь. Больше всего претензий было к тому, что носки цветовой гаммой напомнили флаг Германии. Особой любовью уральских политиков пользуются кроссовки Premiata. В них были замечен и тюменский губернатор Александр Моор, и глава Курганской области Вадим Шумков, и челябинский мэр Алексей Лошкин. Кухарук остался верен спортивной обуви Prada и перевез кроссовки из Тюмени в Югру, а у мэра Сургута Слепова собралась целая коллекция New Balance — во время летнего обхода города журналисты агентства насчитали минимум три пары. Но, пожалуй, самым любимым брендом уральских элит можно назвать Putin Team. Губернатор ХМАО Кухарук стал трендсеттером еще в статусе врио, выгуляв футболку на летнем фестивале «Югорские обласа». Чуть позже в поло того же бренда в сургутских микрорайонах на обходе отметился и мэр Слепов. Бомбер Putin Team носил во время рабочих поездок по городу и новый глава Челябинска Лошкин, а кепку — мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ну, а иметь галстук этого бренда — маст-хэв не только среди уральских, но и российских политэлит.