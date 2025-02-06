Владимир Путин вручил премии молодым ученым из Петербурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На премию номинированы талантливые исследователи, чьи работы направлены на решение актуальных задач, стоящих перед страной, сказал Путин
На премию номинированы талантливые исследователи, чьи работы направлены на решение актуальных задач, стоящих перед страной, сказал Путин Фото:

В Кремле состоялась церемония вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых ученых, которую провел президент Российской Федерации Владимир Путин. Большинство ученых из Петербурга. 

«Вы прокладываете свой путь в науке в сложное время. <...> Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», — сообщил Владимир Путин на церемонии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

На премию были номинированы талантливые исследователи, чьи работы направлены на решение актуальных задач, стоящих перед страной. В этом году награды удостоились Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе РАН «Санкт-Петербург». Они были отмечены за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе, что имеет большое значение для импортозамещения и развития СВЧ-радиоэлектроники.

Также среди лауреатов была Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Она была награждена за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Ее исследования направлены на повышение производительности и качества животноводческой продукции.

Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова стала лауреатом за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, обеспечивающих безопасность космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов. Эти разработки имеют важное значение для российской космической программы и защиты жизни людей в экстремальных условиях.

Премия в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году и с тех пор стала важным инструментом поддержки научных исследований в стране. Размер каждой премии составляет пять миллионов рублей, что позволяет молодым ученым сосредоточиться на своих исследованиях и внедрении инновационных решений, необходимых для развития экономики и укрепления обороноспособности России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле состоялась церемония вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых ученых, которую провел президент Российской Федерации Владимир Путин. Большинство ученых из Петербурга.  «Вы прокладываете свой путь в науке в сложное время. <...> Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», — сообщил Владимир Путин на церемонии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».  На премию были номинированы талантливые исследователи, чьи работы направлены на решение актуальных задач, стоящих перед страной. В этом году награды удостоились Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе РАН «Санкт-Петербург». Они были отмечены за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе, что имеет большое значение для импортозамещения и развития СВЧ-радиоэлектроники. Также среди лауреатов была Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Она была награждена за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Ее исследования направлены на повышение производительности и качества животноводческой продукции. Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова стала лауреатом за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, обеспечивающих безопасность космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов. Эти разработки имеют важное значение для российской космической программы и защиты жизни людей в экстремальных условиях. Премия в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году и с тех пор стала важным инструментом поддержки научных исследований в стране. Размер каждой премии составляет пять миллионов рублей, что позволяет молодым ученым сосредоточиться на своих исследованиях и внедрении инновационных решений, необходимых для развития экономики и укрепления обороноспособности России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...