Владимир Путин вручил премии молодым ученым из Петербурга

В Кремле состоялась церемония вручения президентских премий по науке и инновациям для молодых ученых, которую провел президент Российской Федерации Владимир Путин. Большинство ученых из Петербурга.
«Вы прокладываете свой путь в науке в сложное время. <...> Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», — сообщил Владимир Путин на церемонии. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
На премию были номинированы талантливые исследователи, чьи работы направлены на решение актуальных задач, стоящих перед страной. В этом году награды удостоились Вадим Попков и Кирилл Мартинсон из Физико-технического института имени Иоффе РАН «Санкт-Петербург». Они были отмечены за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе, что имеет большое значение для импортозамещения и развития СВЧ-радиоэлектроники.
Также среди лауреатов была Елена Корочкина из Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины. Она была награждена за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в России. Ее исследования направлены на повышение производительности и качества животноводческой продукции.
Наталья Черкашина из Белгородского государственного технологического университета имени Шухова стала лауреатом за создание высокоэффективных радиационно-защитных компонентов, обеспечивающих безопасность космонавтов и радиоэлектронных средств космических аппаратов. Эти разработки имеют важное значение для российской космической программы и защиты жизни людей в экстремальных условиях.
Премия в области науки и инноваций для молодых ученых была учреждена в 2008 году и с тех пор стала важным инструментом поддержки научных исследований в стране. Размер каждой премии составляет пять миллионов рублей, что позволяет молодым ученым сосредоточиться на своих исследованиях и внедрении инновационных решений, необходимых для развития экономики и укрепления обороноспособности России.
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