Путин заинтересовался весом быков. Видео

Путин выразил интерес к весу быков и условиям их выращивания в России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин спросил у лауреата президентской научной премии про вес быков
Путин спросил у лауреата президентской научной премии про вес быков Фото:

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными выразил интерес к весу быков и условиям их выращивания в России. Он акцентировал внимание на важности разведения крупных быков, которые могут набирать до тонны живого веса в течение года.

«Справочки посмотрел, что у вас и условия животноводства, и молочные... То есть у нас бычки будут? Такие настоящие. Сколько будут?» — спросил Путин на встрече с молодыми учеными, трансляция проходила на «Россия 24». Президенту ответили, что «до одной тонны точно».

Путин также указал на необходимость сохранения генетического потенциала животных для дальнейшего развития отрасли. В контексте обсуждения, он выразил благодарность ученым и специалистам за их вклад в развитие животноводства и поддержку молодых ученых.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными выразил интерес к весу быков и условиям их выращивания в России. Он акцентировал внимание на важности разведения крупных быков, которые могут набирать до тонны живого веса в течение года. «Справочки посмотрел, что у вас и условия животноводства, и молочные... То есть у нас бычки будут? Такие настоящие. Сколько будут?» — спросил Путин на встрече с молодыми учеными, трансляция проходила на «Россия 24». Президенту ответили, что «до одной тонны точно». Путин также указал на необходимость сохранения генетического потенциала животных для дальнейшего развития отрасли. В контексте обсуждения, он выразил благодарность ученым и специалистам за их вклад в развитие животноводства и поддержку молодых ученых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...