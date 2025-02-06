Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными выразил интерес к весу быков и условиям их выращивания в России. Он акцентировал внимание на важности разведения крупных быков, которые могут набирать до тонны живого веса в течение года.
«Справочки посмотрел, что у вас и условия животноводства, и молочные... То есть у нас бычки будут? Такие настоящие. Сколько будут?» — спросил Путин на встрече с молодыми учеными, трансляция проходила на «Россия 24». Президенту ответили, что «до одной тонны точно».
Путин также указал на необходимость сохранения генетического потенциала животных для дальнейшего развития отрасли. В контексте обсуждения, он выразил благодарность ученым и специалистам за их вклад в развитие животноводства и поддержку молодых ученых.
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