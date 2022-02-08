Путин поставил новую задачу для России

Ее решение позволит избежать дополнительных санкций Запада

08 февраля 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин получил документ, который позволит доказать лидерство России в климатической повестке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поставил новую задачу для России — стать мировым лидером в климатической повестке. Сделать это позволит представленная на совете по науке и образованию система мониторинга изменений климата, считают эксперты URA.RU. Кроме того, разработка должна помочь отечественным компаниям закрепиться на западных рынках. Однако для этого Россия должна достичь главной цели — убедить Запад в том, что она действительно приближается к углеродной нейтральности, пояснили политологи. С представителями научного сообщества президент традиционно встречается в День науки 8 февраля. Путин поздравил членов совета с праздником, а трех участников заседания — с получением премий молодым ученым: их обладателями в этом году стали Александра Дубровина, Арсений Кубряков и Леонид Скрипников. Климатическая повестка в мире стала широко использоваться в политических целях, чтобы противодействовать этому в России разрабатывается система мониторинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Совет полностью был посвящен итогам разработки инновационных проектов государственного значения (о них президент говорил в своем послании в 2021 году) — защита от новых инфекций, противодействие негативным изменениям климата и создание низкоуглеродных источников энергии. Работа по всем направлениям должна включать создание методик, отечественного оборудования, передовых технологий. Если в противодействии новым инфекциям Россия получила опыт в период пандемии коронавируса (разработана, к примеру, система «санитарный щит»), то в климатической повестке нерешенных вопросов остается достаточно. Путин напомнил, что «не позднее 2060 года Россия должна достичь углеродной нейтральности». «Предстоит адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику. Чтобы учитывать здесь возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчеты, а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере», — заявил Путин. Новая система мониторинга климата позволит оценивать роль российских лесов в снижении углеродного следа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новая «система высокоточного мониторинга» должна не только «обеспечить сбор данных о выбросах углерода», но и «правильно оценить возможности наших лесов, других природных экосистем поглощать парниковые газы из атмосферы». «Для запуска такой системы мониторинга предстоит наладить выпуск отечественного передового оборудования для измерений как с Земли, так и из космоса, сформировать российские группировки спутников, а также разработать методики и алгоритмы высокоточных расчетов, построить соответствующие математические модели. При этом наши данные должны быть признаны в мире, использоваться для принятия глобальных решений по климату», — подчеркнул президент. Путин, обращаясь уже к членам правительства, заявил, что «нельзя позволить, чтобы неприемлемые для России варианты и решения этих вопросов были навязаны». «Чтобы этого не произошло, нам надо самим быть лидерами в этих направлениях», — сказал глава государства. От углеродной зависимости Россия не уйдет еще несколько десятилетий Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Концепцию проекта по созданию системы климатического мониторинга представил директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир Катцов. «Она включает наблюдение за составом атмосферы, расчетную оценку антропогенных выбросов газов и отдельные исследования потоком климатически активных веществ в природных средах», — пояснил ученый. В создании такой системы заинтересованы не только государство и ученые, но и бизнес, следует из выступления первого вице-президента Газпромбанка Натальи Третьяк. Инвесторы еще в 2020 году готовы были вложить в экологические проекты порядка 50 млн долларов. Однако реально удалось инвестировать только 2/3 из этого объема. «Инициаторам проектов сложно подтвердить эффективность экологического влияния проектов, так как расчеты не базируются на реальных замерах, а методики расчетов могут отличаться. Предложенная система позволит давать объективную оценку, так как предполагает комплекс качественных параметров», — отметила Третьяк. Следить за климатическими изменениями в России будут спутники Фото: spacePD/pickupimage Новая методика позволит России в будущем доказывать свои подходы «на всем климатическом треке», заявил спецпредставитель президента в области экологии Руслан Эдельгериев. «Мы ведем острую борьбу с международным сообществом [по этому направлению]», — заметил чиновник. Новая система климатического мониторинга — это «стремление государства подготовить предприятия и крупные компании-экспортеры, к новым стандартам, которые предъявляет Запад к зеленой повестке», пояснил политолог Дмитрий Нечаев. «Законодательство ЕС [системы штрафов] направлено на то, чтобы поставить в сложные условия и выдавить с рынка компании и государства, которые не реализуют климатическую повестку. Кроме того, с климатической повесткой дня тесно связан имидж России и ее инвестиционная привлекательность. Путину надо было послать месседжи в международную публичную сферу. Причем сделать это настолько конкретно, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что Россия по модернизации и климатической повестке дня в лидерах», — отметил Нечаев. С проблемами в недалеком будущем могут столкнуться российская металлургическая, угольная, химическая промышленность, подтверждает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Если производители не смогут подтвердить экологическую безопасность, в них не будут инвестировать, продолжил собеседник. «Игнорирование климатической повестки приведет к тому, что российская сталь, уголь, химические удобрения станут „токсичными“ в финансовом плане», — пояснил Шпунт. Предприятиям, которые решат игнорировать экологические требования, будет закрыт выход на зарубежные рынки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU России «нужно иметь взвешенную собственную точку зрения» — самим понимать, какое реальное влияние страны на климат, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Тем более что эта тема затрагивает крупнейшие бизнес-структуры, которых Запад «рассчитывает заставить платить по искусственно сформированным поводам». «Россия должна защищаться, иметь свою аргументированную позицию, подтвержденную исследованиями и анализом», — считает эксперт. Вместе с тем разработать систему мониторинга — это полдела, убеждены эксперты. Нужно еще добиться, чтобы Запад признавал ее результаты. По словам политолога Шпунта, «самые достоверные и безупречные российские данные будут подвергаться сомнениям». Ситуация будет схожа с той, в которой оказались российские вакцины от коронавируса: они не признаны в ЕС, в США и других крупных странах, подтверждает Дмитрий Солонников. «Недостаточно иметь свою научную и технологическую базу, нужно добиться, чтобы она была признана во всем мире», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин поставил новую задачу для России — стать мировым лидером в климатической повестке. Сделать это позволит представленная на совете по науке и образованию система мониторинга изменений климата, считают эксперты URA.RU. Кроме того, разработка должна помочь отечественным компаниям закрепиться на западных рынках. Однако для этого Россия должна достичь главной цели — убедить Запад в том, что она действительно приближается к углеродной нейтральности, пояснили политологи. С представителями научного сообщества президент традиционно встречается в День науки 8 февраля. Путин поздравил членов совета с праздником, а трех участников заседания — с получением премий молодым ученым: их обладателями в этом году стали Александра Дубровина, Арсений Кубряков и Леонид Скрипников. Совет полностью был посвящен итогам разработки инновационных проектов государственного значения (о них президент говорил в своем послании в 2021 году) — защита от новых инфекций, противодействие негативным изменениям климата и создание низкоуглеродных источников энергии. Работа по всем направлениям должна включать создание методик, отечественного оборудования, передовых технологий. Если в противодействии новым инфекциям Россия получила опыт в период пандемии коронавируса (разработана, к примеру, система «санитарный щит»), то в климатической повестке нерешенных вопросов остается достаточно. Путин напомнил, что «не позднее 2060 года Россия должна достичь углеродной нейтральности». «Предстоит адаптировать к климатическим вызовам всю отечественную экономику. Чтобы учитывать здесь возможные риски и правильно выстраивать наши действия, нам, конечно, нужно не только полагаться на чьи-то чужие расчеты, а самим объективно, точно определять баланс углерода в атмосфере», — заявил Путин. Новая «система высокоточного мониторинга» должна не только «обеспечить сбор данных о выбросах углерода», но и «правильно оценить возможности наших лесов, других природных экосистем поглощать парниковые газы из атмосферы». «Для запуска такой системы мониторинга предстоит наладить выпуск отечественного передового оборудования для измерений как с Земли, так и из космоса, сформировать российские группировки спутников, а также разработать методики и алгоритмы высокоточных расчетов, построить соответствующие математические модели. При этом наши данные должны быть признаны в мире, использоваться для принятия глобальных решений по климату», — подчеркнул президент. Путин, обращаясь уже к членам правительства, заявил, что «нельзя позволить, чтобы неприемлемые для России варианты и решения этих вопросов были навязаны». «Чтобы этого не произошло, нам надо самим быть лидерами в этих направлениях», — сказал глава государства. Концепцию проекта по созданию системы климатического мониторинга представил директор Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова Владимир Катцов. «Она включает наблюдение за составом атмосферы, расчетную оценку антропогенных выбросов газов и отдельные исследования потоком климатически активных веществ в природных средах», — пояснил ученый. В создании такой системы заинтересованы не только государство и ученые, но и бизнес, следует из выступления первого вице-президента Газпромбанка Натальи Третьяк. Инвесторы еще в 2020 году готовы были вложить в экологические проекты порядка 50 млн долларов. Однако реально удалось инвестировать только 2/3 из этого объема. «Инициаторам проектов сложно подтвердить эффективность экологического влияния проектов, так как расчеты не базируются на реальных замерах, а методики расчетов могут отличаться. Предложенная система позволит давать объективную оценку, так как предполагает комплекс качественных параметров», — отметила Третьяк. Новая методика позволит России в будущем доказывать свои подходы «на всем климатическом треке», заявил спецпредставитель президента в области экологии Руслан Эдельгериев. «Мы ведем острую борьбу с международным сообществом [по этому направлению]», — заметил чиновник. Новая система климатического мониторинга — это «стремление государства подготовить предприятия и крупные компании-экспортеры, к новым стандартам, которые предъявляет Запад к зеленой повестке», пояснил политолог Дмитрий Нечаев. «Законодательство ЕС [системы штрафов] направлено на то, чтобы поставить в сложные условия и выдавить с рынка компании и государства, которые не реализуют климатическую повестку. Кроме того, с климатической повесткой дня тесно связан имидж России и ее инвестиционная привлекательность. Путину надо было послать месседжи в международную публичную сферу. Причем сделать это настолько конкретно, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что Россия по модернизации и климатической повестке дня в лидерах», — отметил Нечаев. С проблемами в недалеком будущем могут столкнуться российская металлургическая, угольная, химическая промышленность, подтверждает гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. Если производители не смогут подтвердить экологическую безопасность, в них не будут инвестировать, продолжил собеседник. «Игнорирование климатической повестки приведет к тому, что российская сталь, уголь, химические удобрения станут „токсичными“ в финансовом плане», — пояснил Шпунт. России «нужно иметь взвешенную собственную точку зрения» — самим понимать, какое реальное влияние страны на климат, пояснил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Тем более что эта тема затрагивает крупнейшие бизнес-структуры, которых Запад «рассчитывает заставить платить по искусственно сформированным поводам». «Россия должна защищаться, иметь свою аргументированную позицию, подтвержденную исследованиями и анализом», — считает эксперт. Вместе с тем разработать систему мониторинга — это полдела, убеждены эксперты. Нужно еще добиться, чтобы Запад признавал ее результаты. По словам политолога Шпунта, «самые достоверные и безупречные российские данные будут подвергаться сомнениям». Ситуация будет схожа с той, в которой оказались российские вакцины от коронавируса: они не признаны в ЕС, в США и других крупных странах, подтверждает Дмитрий Солонников. «Недостаточно иметь свою научную и технологическую базу, нужно добиться, чтобы она была признана во всем мире», — резюмировал эксперт.