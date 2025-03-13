В России ускорят перезагрузку системы обращения с отходами. За шесть лет ликвидированы крупные городские свалки. О трудностях реформы отрасли, которой раньше в стране не было, о новых подходах к ее проведению, а также о ситуации с Волгой и Байкалом в интервью URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Дмитрий Кобылкин.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы расскажем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии до следующих выборов в Госдуму, когда ожидается финальный отчет перед россиянами.
— В России завершился первый шестилетний цикл нацпроекта «Экология». Дмитрий Николаевич, расскажите об итогах: что удалось сделать, и над чем нужно продолжать работать?
— Впервые в России экологией занимались так плотно и системно. Я бы сказал, страна никогда еще не бралась за такую коренную перестройку данного направления. Президент поставил задачу ликвидировать свалки и объекты накопленного вреда, а также кардинально поменять принципы обращения с отходами, которые страна в огромных количествах ежедневно производит.
Долгие десятилетия мы думали о промышленном лидерстве и строили заводы без оглядки на то, что загрязняются леса, водоемы, берега, воздух. Сейчас мы должны продолжать развивать экономику, но в другой парадигме — оснащая производства современными фильтрами, очистными сооружениями, многоступенчатыми системами обеззараживания. Это значительно дороже для бизнеса, но это требование времени.
Какой подход был раньше? Если для производства целлюлозы нужна чистейшая вода Байкала, то строили комбинат и оставляли ядовитые отходы там же, на берегу озера. Сейчас по-другому: мы стремимся спасти бесценный природный ресурс. И не только ликвидировать застарелые проблемы, но и не допускать новых.
Для этого нужно совершенствовать законодательство и менять отношение общества к проблемам. Сложно, но делать это надо. И этому способствует парламентский контроль, и партийный контроль от активистов проекта «Единой России» «Чистая страна».
— Вы возглавляете комитет Госдумы по экологии. Какие полномочия в отношении нацпроектов это дает?
— Есть несколько аспектов. Поправки в Конституцию 2020 года наделили Госдуму полномочиями утверждать кандидатуры членов правительства и министров. Кроме того, Госдума рассматривает и утверждает бюджет России, смотрит на то, как распределены в нем средства. Она может подсказать, что необходимо предусмотреть финансирование экологических инициатив, потому что они важны, но без денег ситуацию не исправить. Например, комитет по экологии при рассмотрении бюджета-2025 обратил внимание на необходимость заложить в бюджет средства на повышение оплаты труда работникам лесного хозяйства, органов Росприроднадзора и другим специалистам, которые на практике занимаются защитой окружающей среды.
Много шума наделал парламентский контроль реализации федпроекта «Оздоровление Волги», потому что выявил множество недоработок по обустройству очистных сооружений. Эти выводы впоследствии подтвердились информацией Счетной палаты и рядом уголовных дел. В рамках контроля мы выявляем, что не сделано для того, чтобы исправить ситуацию в лучшую сторону.
— А Волга — единственная река, которой уделяете столько внимания?
— Это далеко не единственный водоем, которым занимаются экологи и комитет. Но не забывайте, что около Волги живут 62 млн людей из 146 млн жителей страны. На этой водной артерии — 12 каскадов и гигантский забор воды для промышленных и сельскохозяйственных нужд. Это самая нагруженная и зарегулированная река в Европе.
Мы понимаем, насколько важно при ее очистке учесть интересы электроэнергетиков, производственников, транспортирующих компаний, которые перевозят людей и грузы. И самое главное – интересы людей.
Очистные сооружения на Волге строились 60-70 лет назад. Их ресурс истощается. Сейчас там нужны новые очистные сооружения и технологии, сотрудники с современным уровнем подготовки. Но это не значит, что мы ослабим дальнейший контроль: ответственные ведомства сдвинули сроки, в которые они должны уложиться, но мы не отменяем своих требований. При этом разбираемся, по каким причинам не удалось выполнить намеченное и как это можно ускорить.
А на том же Байкале у нас есть поручение президента — добиться нулевой нагрузки по экологическому вреду. Задача непростая, но мы ищем способы ее решения.
— В нацпроекте «Экология» было много внимания уборке свалок и объектам накопленного вреда — застарелым местам скопления опасных отходов. Почему этому раньше не уделяли внимания и почему мы только сейчас их убираем?
— Объекты накопленного вреда — наследие промышленной эпохи. Стране нужны были нефть, газ, металл, полимеры, и об экологии мало кто думал. Проблему оставили потомкам, то есть нам. Именно мы и начали ее решать.
Правительством сейчас выставлены четкие приоритеты: увеличить продолжительность жизни человека, улучшить качество жизни. Это все напрямую связано с экологией. В нацпроекте «Экология» говорится о реформе обращения с отходами. Но я считаю, что это не реформа. Реформировать можно что-то существующее, а у нас в принципе не было этой отрасли. Сейчас мы ее создаем.
Надо перерабатывать не только те полигоны ТБО, которые есть. Надо предотвращать появление новых. Территории свалок и скоплений опасных отходов нужно освобождать, перерабатывать, превращать в безопасную зону для дальнейшей эксплуатации.
Это непросто, очень затратно. Нужны технологии, инвестиции, научные разработки. Как убирать и какие технологии применять — важная часть партийного и парламентского контроля: это задачи на грядущий период.
— В вопросах ликвидации свалок и полигонов ТБО какие направления вам лично кажутся эффективными?
— Идут дискуссии о том, что надо делать ставку на раздельный сбор отходов и осознанное потребление. Согласен, это нужные мероприятия. Но мы не можем абсолютно весть мусор поделить на перерабатываемые фракции: морфология мусора изменилась. Все равно останется много того, что можно убрать только через сжигание. Поэтому в стране нужны современные предприятия термической переработки отходов, иначе мы не справимся с ежегодно растущими объемами мусора.
В том же Китае за последние годы было построено 500 заводов по термической обработке. В России сейчас запустили один. Но по большому счету мы должны этой работой другие регионы охватить. В первую очередь, они нужны в городах с развитыми туристическими потоками. Там критичная ситуация. В том же Сочи полигоны ТБО рассчитаны на работу с местным населением. А в высокий курортный сезон приезжают тысячи туристов и объемы мусора вырастают в разы.
— Один из проектов «Единой России» очень схож по тематике, да и назывался так же, как один из федеральных проектов — «Чистая страна». Чего добились участники партпроекта?
— Партпроект позволяет вести разъяснительную работу среди населения, менять мышление по отношению к природе, отходам, сохранению лесов. Через проект мы работаем на местах в регионах с волонтерами. За 2024 год участники партпроекта провели 57 тысяч мероприятий и вовлекли в них около четырех миллионов человек, в том числе детей. Это огромная работа, которая важна простыми хорошими делами сейчас и это задел на будущее.
Под флагом партии нам удалось объединять активистов, которые убирали мусор, высаживали деревья, проводили уроки по экопросвещению. По большому счету это поддерживает те самые большие проекты по раздельному сбору мусора, сохранению лесов и рек, помогает строить экономику замкнутого цикла.
— По каким направлениям партпроекта достигнуты самые заметные результаты?
— Активно идет работа с региональными операторами по вопросам перехода на новую систему обращения с отходами. В 2024 году проведено 1,15 тысячи мероприятий. Активисты проекта с сотрудниками региональных министерств природы и представителями природоохранной прокуратуры регулярно проводили мониторинг несанкционированных свалок. В 2024 году было порядка 1,3 тысячи мониторингов.
Большое значение имеет просветительская работа по ликвидации несанкционированных свалок, ходе реформы обращения с ТКО и экологического сбора, реализации федеральных проектов «Чистая вода» и «Чистый воздух».
В прошлом году в регионах проведено более 41 тысячи «Экологических уроков». В них поучаствовали 970 тысяч школьников и студентов.
Важным направлением проекта являются акции по озеленению, высадке деревьев, кустарников и цветов, а также субботники. В 2024 году прошло около 15 тысяч таких мероприятий с общим охватом более 1,5 млн человек.
— Начинается новый шестилетний цикл — нацпроект «Экологическое благополучие». Изменится ли работа партийного проекта в связи с этим? Может быть, добавятся новые задачи?
— Будем делать упор на экологическое просвещение и на контроль реализации федпроектов в моменте, не дожидаясь того, когда уже все провалят и придется констатировать фиаско. Будем следить, чтобы регионы довыполнили взятые на себя обязательства, особенно те, которые были хорошо профинансированы из бюджета.
— Как вы в целом считаете, какие ошибки нельзя повторять вновь в вопросах экологии при реализации нового национального проекта? И самое главное — как это сделать?
— Ошибки были в планировании и проектировании. Возможно, у многих глав регионов ошибкой стало отсутствие контроля за тем, как идет работа.
Надо понимать, что это не просто сотни миллионов, миллиарды рублей — это еще и технически, технологически сложные проекты. Они требуют внимания и вовлеченности.
И еще сейчас позиция комитета очень жестко стоит на том, чтобы «проштрафившиеся» регионы сами профинансировали устранение ошибок из своих бюджетов. Это должно помочь им не повторять ошибок и не пускать экологические проекты на самотек.
— Экологией занимается не только государство, есть много общественных организаций. Какие инициативы можно выделить, за чьей деятельностью стоит следить?
— В феврале 2025 года в России указом президента был создан Президентский фонд экологических и природоохранных проектов, который в 2025–2027 годах будет ежегодно распределять гранты на природоохранную деятельность в размере 1 млрд руб. Думаю, очень скоро мы как раз увидим получателей этих грантов и будем следить за их деятельностью.
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