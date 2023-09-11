Правительство уделит особое внимание защите Байкала

11 сентября 2023 в 19:12 Размер текста - 17 +

Требования к охране Байкала будут более строгими Фото: Антон Артемьев © URA.RU Для Байкала, как и для других нацпарков, будет действовать более жесткий режим охраны и требования по размещению любых объектов, также будут определены конкретные места их размещения и дополнительные ограничения. Так пресс-служба зампредседателя правительства страны Виктории Абрамченко прокомментировала URA.RU итоги оперативного совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами 11 сентября. «Президент неоднократно подчеркивал, что с каждым годом все больше туристов стремятся посетить красивейшие места нашей страны. В том числе — национальные парки. Их у нас более 60, и, конечно, в них действует режим особой охраны. В первую очередь — чтобы в естественной среде сберечь животный и растительный мир», — пояснил Михаил Мишустин. Глава правительства отметил необходимость того, чтобы все природоохранные меры отвечали самым строгим требованиям. «Правительством подготовлено постановление, которым мы вводим форму соглашения для бизнеса, который собирается инвестировать в рекреационную инфраструктуру в национальных парках. В таких документах должны быть обязательства и меры ответственности предпринимателей по бережному сохранению природы и соблюдению соответствующего режима. Предусмотрен и запрет на строительство жилых домов, а также ряд других условий для инвесторов», — подчеркнул премьер-министр. В пресс-службе Виктории Абрамченко отметили, что законопроект по строительству инфраструктуры на Байкале еще обсуждается, но даже при его одобрении для Байкала будет действовать еще более жесткий режим, чем в других нацпарках страны. «Ведь он касается не только особо охраняемой природной территории, но и центральной экологической зоны. И здесь действуют более жесткие требования к размещению любых объектов. Поэтому для Байкала будет определен не только перечень объектов, разрешенных для строительства при соблюдении экологических требований, но и конкретные места их размещения, а также дополнительные ограничения», — говорится в заявлении. Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии отметила, что законопроект «о внесении изменений в статью 25-1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» принят только в первом чтении. Поэтому в ходе последующих обсуждений законопроект может быть скорректирован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Байкала, как и для других нацпарков, будет действовать более жесткий режим охраны и требования по размещению любых объектов, также будут определены конкретные места их размещения и дополнительные ограничения. Так пресс-служба зампредседателя правительства страны Виктории Абрамченко прокомментировала URA.RU итоги оперативного совещания главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами 11 сентября. «Президент неоднократно подчеркивал, что с каждым годом все больше туристов стремятся посетить красивейшие места нашей страны. В том числе — национальные парки. Их у нас более 60, и, конечно, в них действует режим особой охраны. В первую очередь — чтобы в естественной среде сберечь животный и растительный мир», — пояснил Михаил Мишустин. Глава правительства отметил необходимость того, чтобы все природоохранные меры отвечали самым строгим требованиям. «Правительством подготовлено постановление, которым мы вводим форму соглашения для бизнеса, который собирается инвестировать в рекреационную инфраструктуру в национальных парках. В таких документах должны быть обязательства и меры ответственности предпринимателей по бережному сохранению природы и соблюдению соответствующего режима. Предусмотрен и запрет на строительство жилых домов, а также ряд других условий для инвесторов», — подчеркнул премьер-министр. В пресс-службе Виктории Абрамченко отметили, что законопроект по строительству инфраструктуры на Байкале еще обсуждается, но даже при его одобрении для Байкала будет действовать еще более жесткий режим, чем в других нацпарках страны. «Ведь он касается не только особо охраняемой природной территории, но и центральной экологической зоны. И здесь действуют более жесткие требования к размещению любых объектов. Поэтому для Байкала будет определен не только перечень объектов, разрешенных для строительства при соблюдении экологических требований, но и конкретные места их размещения, а также дополнительные ограничения», — говорится в заявлении. Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии отметила, что законопроект «о внесении изменений в статью 25-1 Федерального закона «Об охране озера Байкал» и статью 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» принят только в первом чтении. Поэтому в ходе последующих обсуждений законопроект может быть скорректирован.