Космонавт из Екатеринбурга призвал брать в пример американцев

Космонавт и герой России Сергей Прокопьев предложил создать в Екатеринбурге аллею конструкторов или космических исследователей. За пример оформления можно взять площадку на космодроме на мысе Канаверал (Флорида, США), заявил на встрече в рамках просветительской акции общества «Знание» полковник запаса.
«Я недавно вернулся со старта Crew Dragon, встречали из космоса нашего коллегу Александра Горбунова. Там я натолкнулся на очень интересную аллею, которая посвящена „Союз-Аполлону“. В Канаверале даже не аллея — это несколько кластеров, где есть „Меркурий“, первые корабли, „Джемини“, „Союз-Аполлон“. Например, миссия „Аполлон 11“ — это квадратный кубик, про экипаж самого корабля там практически ничего нет, кроме отпечатков рук астронавтов с их фамилиями и силуэта. Вся остальная поверхность куба — это инженеры и специалисты, которые принимали участие в старте корабля. Идея вот такая, я думаю, надо нам ее реализовать», — рассказал Прокопьев.
В Екатеринбурге можно было бы создать похожую аллею, уверен космонавт. Площадка смогла бы быть полезной для молодежи. «Мы должны представлять, что те, кто полетел [в космос], — это вершина айсберга, а количество специалистов и предприятий, которые задействованы на производстве кораблей, исчисляются тысячами», — подчеркнул испытатель.
В сентябре космонавт и его коллега Дмитрий Петелин из Челябинска вернулись с орбиты на Землю. В командировке они пробыли 371 день — это самый длительный полет по программе МКС.
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