Киев начал хитрить в ответ на перемирие в честь 80-летия Победы

В ответ на предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в связи с 80-й годовщиной Победы Киев обвинил Москву в использовании уловок, однако впоследствии сам приступил к реализации собственной стратегии. Так, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев готов рассмотреть возможность поддержания долгосрочного, устойчивого и полного прекращения огня, однако выдвигает условие о его сроке не менее 30 дней.
«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. <...> И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней», — написал Сибига в соцсети Х. Однако в Киеве не удалось выработать единую позицию по вопросу перемирия.
Изначально прозвучали обвинения в адрес Москвы в том, что Путин якобы пытается использовать перемирие в своих тактических целях. Первая реакция офиса президента Владимира Зеленского на объявленное Путиным прекращение огня к 9 мая заключалась в его отклонении. Впоследствии глава МИД Украины призвал Россию к немедленному и продолжительному перемирию, рассчитанному на 30 дней, а не на три, подчеркнув, что якобы только таким образом Москва сможет продемонстрировать свои мирные намерения.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что инициатива Путина показывает стремления России к миру и возобновлению переговоров с Украиной. Кроме того, спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил сомнение, что Зеленский поддержит это предложение, отметив, что перемирие должно напомнить о единстве народов России и Украины.
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