Путин определил будущее переговоров по Украине

Президент Владимир Путин показал, что где бы ни проходили переговоры по Украине, ключевые решения все равно принимаются в Москве. Российский лидер 26 мая принял в Кремле главу МИД Турции Хакана Фидана. Как объяснили эксперты URA.RU, президент на этой встрече определил параметры и основные темы второго раунда переговоров с Киевом.
Глава МИД Турции 25-27 мая посещает Москву с рабочим визитом. В столице России у него насыщенная программа: встречи с президентом, главой МИД Сергеем Лавровым, помощником президента РФ Владимиром Мединским, главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. В прошлый раз Путин встречался с Фиданом почти год назад, 11 июня 2024 года, тоже в Кремле. Уже тогда эксперты URA.RU считали, что Турция станет площадкой для новых переговоров между Москвой и Киевом.
Нынешняя встреча Путина и Фидана прошла в закрытом режиме. Кремль показал лишь кадры рукопожатия. Во встрече принял участие Лавров. После встречи с президентом главы МИД России и Турции провели развернутые переговоры, главным образом по украинской тематике, включая переговорный процесс.
Визит Фидана в Москву стал символическим шагом после того, как 16 мая стартовали первые за три года переговоры между Россией и Украиной, считает доцент кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. По его мнению, эти переговоры развиваются по своему сценарию, который, к примеру, во многом не устраивает президента США Дональда Трампа, но они идут напрямую между Москвой и Киевом, причем именно при посредничестве Турции.
Вокруг места новых переговоров по Украине развернулись активные дискуссии: Запад выступает за Ватикан, а Россия заинтересована продолжить в Стамбуле, отметил доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. По его мнению, Путин на встрече с Фиданом в Кремле определил параметры дальнейшего диалога с Киевом и обсудил подготовку ко второму раунду урегулирования.
«Это не тот случай, когда можно обойтись одной встречей. Второй раунд вероятнее всего будет вновь в Стамбуле, поэтому Фидан говорит с Путиным, Лавровым. Во время общения с руководителем российской делегации Мединским они узнавали позиции друг друга. России было важно понять, как Турция будет дальше модерировать переговоры Москвы и Киева, какие концепции можно обсудить. Встреча с Нарышкиным связана с вопросом безопасности предстоящих саммитов в Турции, которые будут идти один за другим», — пояснил политолог.
Переговоры России и Украины продолжатся на той же площадке, Путин, Лавров и Мединский определяли основные темы второго раунда, согласен директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев. Ключевой темой станет работа над меморандумом, считает политолог.
“Продолжение переговоров связано с меморандумом, который с российской стороны находится в высокой степени готовности, его передадут Киеву. Стороны определяют степень вовлеченности Турции в этот процесс: оно может быть чисто техническим или же более широким, с предложениями к России и Украине”, — заявил Ознобищев.
Не исключено, что Турция станет местом встречи Путина и Трампа, отметил Суздальцев. Хоть это и страна НАТО, но между Москвой и Анкарой, Путиным и Эрдоганом сложились «особые отношения», позволяющие доверить этой стране организацию саммита российского и американского лидеров.
Такой встрече могут предшествовать контакты на более низком уровне, полагает Ознобищев. По его словам, в Турции сходятся «все ветви взаимодействия России и Запада», в том числе «разведывательные пути». Именно с этим связана встреча Фидана и Нарышкина, в Анкаре можно наладить сотрудничество с американцами по борьбе с терроризмом, это важная тема для обеих стран, подчеркнул собеседник URA.RU.
«Путин и Фидан также не могли не затронуть тему Сирии, проблемы на Южном Кавказе, прежде всего между Азербайджаном и Арменией, вопросы с курдами и иранской ядерной программой. Турция — региональная держава, но она близка к глобальному геополитическому уровню, поэтому обсуждались ожидания Москвы и Анкары от новой системы международных отношений, складывающейся на наших глазах», — заключил Суздальцев.
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