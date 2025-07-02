Законопослушные мигранты в России получат новые льготы

Трудовым мигрантам из Киргизии будет легче обустроиться в России. На встрече в Кремле 2 июля президент РФ Владимир Путин поблагодарил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова за поддержку изучения русского языка в республике. А знание языка — одно из непременных условий работы в России выходцев из зарубежных стран. По мнению экспертов, киргизы уже находятся в РФ в более выгодном положении, благодаря партнерству по ЕАЭС. Но вопросы остаются, и их лидеры постараются решить.
Президент Путин встретил своего коллегу из Киргизии в Зеленой гостиной Кремля. На переговорах присутствовали глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы АП Максим Орешкин, замминистра финансов Алексей Моисеев, а также банкиры — Андрей Костин (ВТБ) и Петр Фрадков (Промсвязьбанк).
Лидеры виделись всего несколько дней назад в Минске, где проходил саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Сегодня Жапаров прилетел в Москву с рабочим визитом. «Рады возможности посмотреть на все составляющие наших отношений. Прежде всего, конечно, речь идет об экономике», — приветствовал коллегу президент Путин.
По его словам, в этом году товарооборот между Россией и Киргизией прибавил более 17%, а значит, страны добиваются «нужных результатов». Для Киргизии, подчеркнул Путин, Россия стала «одним из ведущих торгово-экономических партнеров». «Это подкрепляется нашими планами на будущее. Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей. Есть планы по увеличению количества школ на русском языке. В 43-х школах Кыргызстана работают 200 учителей из России.
Хотел бы поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет работать нам более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики», — отметил Путин.
Жапаров был сегодня краток. Он лишь сказал, что встреча с Путиным — это «хорошая возможность обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества». «Между нашими странами имеется полное взаимопонимание и доверие, нет политических разногласий и противоречий», — заверил президент Киргизии.
Эксперты говорят об общей для стран Центральной Азии проблеме — это ужесточение Россией миграционной политики. И неслучайно Путин обратил внимание именно на особое отношение в Киргизии к русскому языку. Знание русского языка стало обязательным для всех мигрантов, которые хотят работать в России. И это лишь одно из условий, которые сегодня предъявляются к желающим трудоустроиться здесь (миграционная политика РФ ужесточилась после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, исполнителями которого стали выходцы из Таджикистана).
В июне вызвало резонанс заявление главы Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывшего премьер-министра республики Темира Сариева о том, что «Киргизия и киргизский народ должны иметь особый статус в России». Объяснил он это тем, что уроженцы республики «в самое тяжелое время были» вместе с русскими. Сариев имел в виду 1941 год, когда «28 киргизских солдат в составе Панфиловской дивизии участвовали в обороне Москвы». Кроме того, по словам чиновника, власти его страны поддерживали РФ с начала СВО.
Как сообщил в одном из интервью первый зампред главы кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев, в России уже легализовалось около четырех тысяч выходцев из республики, и еще 74 тысячи находятся в «реестре контролируемых лиц». Сложности с трудоустройством возникают из-за меняющихся правил пребывания и работы в России. «Это несовершенство самой системы. Есть трудности, которые возникают не по вине наших трудовых мигрантов», — заявил Амангельдиев.
С 2025 года в России ужесточено миграционное законодательство. В частности, введен 90-дневный максимальный срок пребывания иностранцев в России. Кроме того, теперь мигранты могут покупать SIM-карты только по биометрии. С 30 июня стали обязательными для всех трудовых мигрантов сдача отпечатков пальцев и фотографирование при въезде в Россию, а также создание цифрового профиля с личными и биометрическими данными. Дети мигрантов при поступлении в школу должны владеть русским языком. Нарушители законодательства теперь вносятся в реестр контролируемых лиц. Они лишаются права регистрировать недвижимость, открывать банковские счета и менять место жительства и могут быть высланы из страны.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин объяснил URA.RU, что требование особого статуса киргизов в России объяснимо — ведь обе страны входят в ЕАЭС, в котором установлены свободный рынок труда, свободное перемещение рабочей силы. «В рамках норм ЕАЭС киргизы, по идее, не должны оформляться в России по тем же моделям и нормам, что, например, таджики или узбеки.
Их регистрация должна проходить по упрощенной схеме. Но пока это не сделано. Пусть поток мигрантов из Киргизии значительно меньше, чем из Узбекистана или Таджикистана, но этот вопрос для них актуален», — отметил эксперт.
По мнению президента Фонда «Mиграция XXI век», экс-заместителя директора Федеральной миграционной службы РФ Вячеслава Поставнина, со свободным перемещением мигрантов даже в рамках норм ЕАЭС, которым следуют, в том числе Россия и Киргизия, проблемы остаются. Поставнин считает, что с ужесточением миграционной политики под «раздачу» попадают и выходцы из стран ЕАЭС, те же киргизы. «С другой стороны, сегодня речь еще идет о том, чтобы в Россию приезжала квалифицированная рабочая сила. Но и здесь возникают проблемы — у нас нет механизма сепарации: 20% мигрантов имеют высшее образование, но они работают здесь кем угодно, только не по своей специальности, мы их не разделяем», — отметил эксперт.
Киргизия для рынка труда России является одной из стран-доноров, и для киргизов правила допуска на него максимально упрощены, считает завлабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. «Они даже приближены к тем правилам, которые действуют для россиян. К гражданам стран ЕАЭС, в том числе к гражданам Киргизии, ужесточение российского законодательства практически не относятся. Это в большей степени ориентировано на страны, которые не входят в ЕАЭС, — отметила Чудиновских. –
Вместе с тем, например, обязательное знание русского языка детьми мигрантов нигде [в документах о едином рынке труда ЕАЭС] не прописано. В этой части ужесточения коснутся, возможно, и граждан Киргизии. Но это вряд ли будет для них большой проблемой, ведь в Киргизии русский язык – один из официальных».
Основатель телеграм-канала «Эксперт по Госдуме», член Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Павел Склянчук говорит, что в любом случае, мигранты из других стран должны относиться с уважением к правилам, которые устанавливаются в России. «Ужесточение российского законодательства касается нелегальной миграции, в первую очередь. И здесь Россия в праве устанавливать свои правила игры», — заключил эксперт.
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