Путин не дал Украине сорвать празднование Дня ВМФ в Петербурге

Торжественный парад в честь Дня Военно-Морского Флота России в этом году отменили впервые с пандемийного 2020-го. Тем не менее, президент Владимир Путин приехал в родной Санкт-Петербург, где и зарождался русский флот, чтобы поздравить моряков с их праздником. Решение отказаться от проведения парада оказалось оправданным: ВСУ атаковали регион с самого утра. Но планы Верховного главкома это не нарушило. Напротив, Путин лишний раз продемонстрировал, что будущее ВМФ страны во всех смыслах в надежных руках.
С самого утра воскресенья дроны ВСУ пытались атаковать Ленинградскую область, передает корреспондент URA.RU. По информации губернатора Александра Дрозденко, было сбито более 10 БПЛА. Больше всего неудобств снова испытали пассажиры аэропорта Пулково, где был введен план «Ковер» и задержано более 50 рейсов. Несколько десятков самолетов отправлены на запасные аэродромы.
Из соображений безопасности в этом году был отменен традиционный парад ВМФ, объяснил журналистам кремлевского пула пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О возможных провокациях на Балтике в последние недели предупреждал и помощник президента, глава Морской коллегии Николай Патрушев, и Служба внешней разведки.
Поэтому, пояснил URA.RU эксперт по истории ВМФ России, участник спецоперации Дмитрий Жаворонков, отмена парада — оправданное решение. «Лучше учения провести. Повышение боеготовности флота можно достичь не парадами, а боевой учебой, — убежден Жаворонков. — В парадах, конечно, ничего плохого нет. Это наша русская традиция. Но в текущей ситуации отмена парада оправдана».
Сотовой связи в центре Петербурга не было с самого утра. Около полудня стало понятно, почему такие беспрецедентные меры безопасности даже при условии отмены главного события Дня ВМФ: президент Владимир Путин прошел по Неве на своем быстроходном патрульном катере «Раптор». Ежегодно на нем верховный главком принимает военно-морской парад. Сегодня же Путин прибыл на катере к Адмиралтейству, где его уже ждал почетный караул.
В Адмиралтейство Путин приехал, чтобы выйти на связь с Северным, Тихоокеанским, Балтийском и Черноморским флотами, а также с Каспийской флотилией — с 23 июля ВМФ России проводили масштабные учения «Июльский шторм». Прежде чем оценить боевую готовность флота Путин поздравил моряков с их праздником.
«Мы отмечаем праздник в рабочей обстановке, проверяем боевую готовность флота», — сказал Верховный главнокомандующий.
По словам президента, в учениях было задействовано более 150 военных кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, более 150 тысяч военнослужащих. «Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений Флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учётом опыта, полученного в ходе специальной военной операции.
Наша ключевая задача – гарантированно обеспечить безопасность России, надежно защитить суверенитет и национальные интересы Родины», — заявил Путин.
После официальной части президент, конечно, поздравил морских офицеров с праздником. Бокал шампанского — за Россию, ее армию и флот. И после этого Путин отправился в Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, по-простому — в Корабелку.
Однако едва только выехав из двора Адмиралтейства, Путин остановил кортеж и… вышел из машины. На тротуаре около Дворцовой площади собрались сотни горожан и гостей Петербурга. «Я флаг флотский увидел и остановил машину», — сказал Путин, обнявшись с мужчиной с еще с советским флагом ВМФ в руках и с матросским гюйсом на плечах.
«Берегите нашу Россию. Я вас умоляю. Берегите нашу Родину, — попросил Павел Морозов президента. – Я три года служил. Все, теперь могу умереть спокойно».
Путин поинтересовался: «На Северном флоте? На каком корабле?». Но не тут-то было: моряк, закаленный северными морями, не раскрыл военную тайну даже верховному главнокомандующему. От эмоций у мужчины перехватывало дух. «Ребятки, берегите его, пожалуйста», — обратился Морозов к охране президента.
Окружившие Путина люди пытались сфотографироваться с ним или хотя бы дотянуться до него, хотя бы сфотографировать. Никто не мог поверить своим глазам, что вот так, в центре Питера они встретят президента. Когда глава государства начал садиться в свой «Аурус», толпа закричала: «Путин, Путин, Путин».
И вот президент приехал в Корабелку. Это место, где готовят не моряков, а тех, кто строит и будет строить военные корабли и гражданские суда, кто и будет обеспечивать развитие Военно-Морского флота страны. Будучи в Северодвинске 23 июля, где на новейшем ракетном подводном крейсере «Князь Пожарский» был поднят Андреевский флаг, Путин сказал, что амбициозные планы России в области военного кораблестроения прописаны в Стратегии развития ВМФ до 2050 года, которая утверждена в мае. Надежда — на молодые кадры. Путин не мог не приехать в такой день альма-матер будущих кораблестроителей.
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, или по-народному, Корабелка, которая в этом году отметила 95-летие, единственный вуз в России, который готовит кадры для судо- и кораблестроительной отраслей. Здесь создана передовая инженерная школа «Судостроение индустрии 4.0», а обучение ведется по 50 образовательным программам.
Путин зашел в Молодежное конструкторское бюро электрического судостроения (МБК), которое было создано в 2024 году по проекту «Передовые инженерные школы». Уже с третьего курса студенты Корабелки вместе с сотрудниками верфи «Эмпериум» разрабатывают здесь проекты электросудов. Одна из разработок — судно «Мойка 2.0». Оно будет ходить по рекам и каналам Петербурга и заменит теплоходы типа «Мойка» (экологическая ситуация, очевидно, заметно улучшится). В молодежном КБ на один год трудоустроены 14 студентов, причем с неплохой зарплатой для работников, не имеющих еще диплома, — 100 тысяч рублей. Еще 46 студентов Корабелки проходят здесь стажировку.
На территории университета есть еще один корпус, мимо которого Путин точно не мог пройти — Центр единоборств. Его открыли в апреле этого года. Стены увешаны фотографиями президента: один в дзюдовке, в борьбе на татами, в окружении спортсменов, со своим тренером Анатолием Рахлиным. Сын Рахлина и создал этот центр в Корабелке.
В новеньком зале президента ждали спортсмены-дзюдоисты, которые занимаются в той же спортшколе, что и Путин — «Турбостроитель». Супертяжеловес Инал Тасоев только-только вернулся с золотой медалью с Чемпионата мира в Венгрии. Аюб Блиев там же стал бронзовым призером.
Компанию мужчин разбавила Мадина Таймазова: именно она открыла счет олимпийским медалям российских дзюдоистов в Токио в 2021 году. Причем свою бронзу Мадина в буквальном смысле заработала потом и кровью: она провела до этого рекордно долгие поединки, и в одном из боев получила серьезную гематому над глазом. Но смогла выиграть решающую схватку.
Сегодня на татами Мадине выходить не пришлось, поэтому на встречу с президентом она смогла надеть «шпильки». Впрочем, длительное ожидание дало о себе знать: ноги устали, Мадина сняла туфли и босиком стояла на ковре. Да так и привычнее.
«Нас пригласили сюда как титулованных спортсменов. Хотели сделать приятно Владимиру Владимировичу», — рассказала URA.RU Мадина.
По словам девушки, такого зала единоборств, как в Корабелке (и ее поддержал Аюб Блиев), ей не приходилось видеть ни в одном университете. «Во многих республиках даже основательного зала такого нет. Это зал для профессионалов, — оценили спортсмены. — Да, ребята здесь учатся на инженеров, но у каждого должна быть возможность заниматься спортом. Может быть, кто-то захочет тренироваться. Думаю, найдутся такие. Главное — условия созданы».
Сразу из Корабелки Путин отправился в Кронштадт. Он поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович». Не только, чтобы поздравить экипаж с Днем ВМФ. Но и чтобы поблагодарить за отражение сегодняшней атаки дронов ВСУ на город.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.