Как прошли начальные минуты первой за шесть лет встречи Путина и Трампа

В Анкоридже проходят переговоры России и США в формате «три на три»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Аляске проходят закрытые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа
На Аляске проходят закрытые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа

Первая за шесть лет официальная встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа началась. Мероприятие проходит в формате «три на три» в закрытом режиме. Как прошли первые минуты встречи — в материале URA.RU. 

Синхронизация Трампа и Путина

Изначально ожидалось, что переговоры России и США на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) начнутся 15 августа в 22:00 (мск). Практически так и произошло — приблизительно к этому времени стало известно о прибытии глав государств в Анкоридж.

Причем Путин и Трамп почти одновременно вышли из самолетов и прошли по красной ковровой дорожке. Затем лидеры государств пожали друг другу руки.

Праздничный пролет истребителей и аплодисменты Трампа

В это время, пока Трамп и Путин вместе проходили по дорожке, над Аляской в честь встречи президентов пролетел американский истребитель B2 Spirit. Его сопровождали четыре истребителя F-22.

Газета The New York Times, комментируя встречу Путина и Трампа, отметила, что последний «даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке». Американские журналисты подчеркнули, что Трамп организовал для Путина ряд приветственных мероприятий. 

Также по прибытии Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже его поприветствовали госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Об этом писали журналисты. 

Саммит официально начался с разговора лидеров государств в лимузине

Затем Путин и Трамп вместе прошли к лимузину и сели в него. Там главы государств начали разговор тет-а-тет, чем и ознаменовали официальное начало саммита глав России и США. Причем американские СМИ отмечают, что российский президент общался с Трампом без переводчика. 

Встреча в формате «три на три» под лозунгом мира

Спустя примерно полчаса после прибытия Путина и Трампа на военную базу Элмендорф-Ричардсон, Россия и США начали переговоры в формате «три на три». В переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Со стороны США на саммите присутствуют государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. Переговоры организованы под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»). 

Без лишних слов: переговоры «три на три» начались без вступления

Владимир Путин и Дональд Трамп приступили к двусторонним переговорам в Анкоридже без вступительной части перед журналистами. Лидеры государств позволили только фотографам сделать несколько кадров. В итоге встреча проходит без присутствия прессы, детали повестки не разглашаются.

При этом журналисты пытались задать президенту США вопрос о деталях будущего послания для российского лидера. Однако Трамп оставил вопрос без ответа. Общение Путина и Трампа идет уже больше часа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первая за шесть лет официальная встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа началась. Мероприятие проходит в формате «три на три» в закрытом режиме. Как прошли первые минуты встречи — в материале URA.RU.  Синхронизация Трампа и Путина Изначально ожидалось, что переговоры России и США на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) начнутся 15 августа в 22:00 (мск). Практически так и произошло — приблизительно к этому времени стало известно о прибытии глав государств в Анкоридж. Причем Путин и Трамп почти одновременно вышли из самолетов и прошли по красной ковровой дорожке. Затем лидеры государств пожали друг другу руки. Праздничный пролет истребителей и аплодисменты Трампа В это время, пока Трамп и Путин вместе проходили по дорожке, над Аляской в честь встречи президентов пролетел американский истребитель B2 Spirit. Его сопровождали четыре истребителя F-22. Газета The New York Times, комментируя встречу Путина и Трампа, отметила, что последний «даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке». Американские журналисты подчеркнули, что Трамп организовал для Путина ряд приветственных мероприятий.  Также по прибытии Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже его поприветствовали госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Об этом писали журналисты.  Саммит официально начался с разговора лидеров государств в лимузине Затем Путин и Трамп вместе прошли к лимузину и сели в него. Там главы государств начали разговор тет-а-тет, чем и ознаменовали официальное начало саммита глав России и США. Причем американские СМИ отмечают, что российский президент общался с Трампом без переводчика.  Встреча в формате «три на три» под лозунгом мира Спустя примерно полчаса после прибытия Путина и Трампа на военную базу Элмендорф-Ричардсон, Россия и США начали переговоры в формате «три на три». В переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Со стороны США на саммите присутствуют государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. Переговоры организованы под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»).  Без лишних слов: переговоры «три на три» начались без вступления Владимир Путин и Дональд Трамп приступили к двусторонним переговорам в Анкоридже без вступительной части перед журналистами. Лидеры государств позволили только фотографам сделать несколько кадров. В итоге встреча проходит без присутствия прессы, детали повестки не разглашаются. При этом журналисты пытались задать президенту США вопрос о деталях будущего послания для российского лидера. Однако Трамп оставил вопрос без ответа. Общение Путина и Трампа идет уже больше часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...