Как прошли начальные минуты первой за шесть лет встречи Путина и Трампа

Первая за шесть лет официальная встреча президента России Владимира Путина и американского главы Дональда Трампа началась. Мероприятие проходит в формате «три на три» в закрытом режиме. Как прошли первые минуты встречи — в материале URA.RU.
Синхронизация Трампа и Путина
Изначально ожидалось, что переговоры России и США на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска) начнутся 15 августа в 22:00 (мск). Практически так и произошло — приблизительно к этому времени стало известно о прибытии глав государств в Анкоридж.
Причем Путин и Трамп почти одновременно вышли из самолетов и прошли по красной ковровой дорожке. Затем лидеры государств пожали друг другу руки.
Праздничный пролет истребителей и аплодисменты Трампа
В это время, пока Трамп и Путин вместе проходили по дорожке, над Аляской в честь встречи президентов пролетел американский истребитель B2 Spirit. Его сопровождали четыре истребителя F-22.
Газета The New York Times, комментируя встречу Путина и Трампа, отметила, что последний «даже аплодировал Путину, когда тот приближался к нему по красной дорожке». Американские журналисты подчеркнули, что Трамп организовал для Путина ряд приветственных мероприятий.
Также по прибытии Путина на аэродроме военной базы в Анкоридже его поприветствовали госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Об этом писали журналисты.
Саммит официально начался с разговора лидеров государств в лимузине
Затем Путин и Трамп вместе прошли к лимузину и сели в него. Там главы государств начали разговор тет-а-тет, чем и ознаменовали официальное начало саммита глав России и США. Причем американские СМИ отмечают, что российский президент общался с Трампом без переводчика.
Встреча в формате «три на три» под лозунгом мира
Спустя примерно полчаса после прибытия Путина и Трампа на военную базу Элмендорф-Ричардсон, Россия и США начали переговоры в формате «три на три». В переговорах принимают участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Со стороны США на саммите присутствуют государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стивен Уиткофф. Переговоры организованы под лозунгом Pursuing peace («Стремление к миру»).
Без лишних слов: переговоры «три на три» начались без вступления
Владимир Путин и Дональд Трамп приступили к двусторонним переговорам в Анкоридже без вступительной части перед журналистами. Лидеры государств позволили только фотографам сделать несколько кадров. В итоге встреча проходит без присутствия прессы, детали повестки не разглашаются.
При этом журналисты пытались задать президенту США вопрос о деталях будущего послания для российского лидера. Однако Трамп оставил вопрос без ответа. Общение Путина и Трампа идет уже больше часа.
