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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Тюменской области
18:35  27 апреля 2017 1

С Моста влюбленных спрыгнул разочаровавшийся в любви тюменец. Дальше — больше

Архитектурные достопримечательности. Тюмень, мост влюбленных
С Моста влюбленных спрыгнул самоубийца. Но не умерФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюмени с Моста влюбленных спрыгнул молодой человек. Как говорят очевидцы, он пытался свести счеты с жизнью после проблем с любимой.

Очевидцы происшествия рассказывают, что молодой человек был пьян. «Мы гуляли с парнем по набережной, и смотрим какой-то молодой человек на мосту стоит. Какие-то ребята хотели его стащить с перил, но он вырывался и кричал, чтобы от него отстали, — рассказала „URA.RU“ местная жительница Вероника. — Он прыгнул с моста, и был сильный шлепок. Он вынырнул, и его несло течением».

После этого, как утверждает очевидец, молодого человека вытащили на берег. Он был сильно пьян. В пресс-службе скорой помощи сообщили, что вызов на мост влюбленных поступил в 23.35. После осмотра бригада врачей приняла решение доставить романтического героя в стационар.

Владимир Балтунов
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