{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
27 апреля 2017
23:57  27 апреля 2017 0

Экс-солист «Агаты Кристи» отсудил у родного брата 4,3 млн рублей

День уральского рока. Концерт на площади. Екатеринбург, самойлов глеб
Глеб Самойлов требует запретить брату исполнение песен "Агаты Кристи"Фото: Дарья Попова © URA.RU

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск экс-солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, который требовал взыскать со своего брата Вадима 4,3 миллиона рублей. Об этом СМИ сообщила адвокат Глеба Алиса Образцова.

«Суд полностью удовлетворил исковые требования Глеба Самойлова, взыскав с его брата сумму долга в размере 4 млн 300 тыс. рублей, а также судебные издержки в сумме около 30 тыс. рублей», цитирует Life заявление Образцовой.

По данным издания, в 2015 году Вадим Самойлов занял деньги у брата на условиях постепенной выплаты долга до апреля 2016 года, однако свое обещание так и не выполнил. Ранее СМИ сообщали, что Глеб Самойлов на правах автора большинства композиций «Агаты Кристи» обращался в суд с просьбой о вынесении запрета на исполнение песен Вадимом, однако иск был отклонен.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров