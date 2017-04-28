Экс-солист «Агаты Кристи» отсудил у родного брата 4,3 млн рублей

23:57 27 апреля 2017 0

Глеб Самойлов требует запретить брату исполнение песен "Агаты Кристи" Фото: Дарья Попова © URA.RU

Савеловский суд Москвы удовлетворил иск экс-солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова, который требовал взыскать со своего брата Вадима 4,3 миллиона рублей. Об этом СМИ сообщила адвокат Глеба Алиса Образцова.

«Суд полностью удовлетворил исковые требования Глеба Самойлова, взыскав с его брата сумму долга в размере 4 млн 300 тыс. рублей, а также судебные издержки в сумме около 30 тыс. рублей», цитирует Life заявление Образцовой.

По данным издания, в 2015 году Вадим Самойлов занял деньги у брата на условиях постепенной выплаты долга до апреля 2016 года, однако свое обещание так и не выполнил. Ранее СМИ сообщали, что Глеб Самойлов на правах автора большинства композиций «Агаты Кристи» обращался в суд с просьбой о вынесении запрета на исполнение песен Вадимом, однако иск был отклонен.