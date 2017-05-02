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11:20  02 мая 2017 0

В Ноябрьске во дворе жилого дома произошли разборки со стрельбой. ВИДЕО

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, пм, пистолет макарова
Перестрелка в Ноябрьске случилась днем 28 апреляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске силовики изучают обстоятельства стрельбы на улице. ЧП было снято на видео и попало в Сеть. Запись опубликована «ВКонтакте» в ночь на 2 мая. На кадрах видно, как группа мужчин участвует в потасовке, слышен выстрел. Завязалась драка, затем автомобиль с несколькими мужчинами уезжает. Действие происходит во дворе жилого дома. Слышны крики.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка, потасовка случилась 28 апреля. О ней в полицию заявила одна из жительниц города. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту.

«28 апреля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе одного из домов по улице Космонавтов произошла драка между мужчинами. На место незамедлительно прибыли полицейские. Предварительно проведенными оперативно розыскными мероприятиями установлено, что драка произошла между четырьмя мужчинами. Было произведено два выстрела. После этого злоумышленники скрылись. Троих удалось задержать, местонахождение четвертого устанавливается», — рассказали агентству в управлении МВД Ямала.

Причиной конфликта, по версии силовиков, стали «внезапно возникшие неприязненные отношения».

Видео опубликовано в группе «Типичный Ноябрьск».

Юлия Фролова
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