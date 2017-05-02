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14:11  02 мая 2017 0

Доходы главного судьи Тюменской области за год выросли на 20%, а его замов — только на 10

Председатель Тюменского областного суда Анатолий Сушинских. Тюмень, сушинских анатолий
В 2016 году Анатолий Сушинских заработал на миллион больше, чем годом ранееФото: Николай Бастриков © URA.RU

Доходы председателя Тюменского областного суда Анатолия Сушинских за год выросли на 20%. Заработок главного судьи региона в 2016 году составил более шести миллионов рублей.

Годом ранее доход председателя областного суда составлял немногим более пяти миллионов рублей. Однако, судя по размещенной на сайте областного суда информации, Анатолий Сушинских успел за этот год избавиться от автомобиля «Фольксваген Туарег», который больше не значится в списке собственности судьи.

Председатель областного суда, как и годом ранее, владеет четвертью земельного участка в 3438 квадратных метров, такой же долей жилого дома площадью 393 кв. м., хозяйственного строения и теплицы. Еще у Сушинских есть гараж, в котором, видимо, держит свою купленную в 2016 году «Ауди Q7» супруга судьи.

Супруга Анатолия Сушинских за минувший год заработала 622 тысячи рублей —на треть меньше, чем в 2015 году (952 тысячи рублей). Список ее собственности не изменился — по четвертой доле земельного участка, дома, хозяйственной постройки и теплицы, указанных в декларации ее супруга.

Все трое заместителей Анатолия Сушинских в 2016 году тоже стали богаче. Так, Александр Антипин заработал 3,6 миллиона рублей против 3,3 миллиона в 2015 году. Доходы его коллеги Вячеслава Антропова составили 3,1 миллиона рублей, годом ранее судья заработал 2,85 миллиона. Самой богатой из заместителей председателя областного суда оказалась Наталья Волкова с доходом 3,8 миллиона рублей. В 2015 году судья заработала 3,45 миллиона.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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