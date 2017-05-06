10:00 06 мая 2017 0

Так выглядит самое эффективное оружие против оппозиции в 2017 году Фото: соцсети

В нашей субботней подборке — лучшее за неделю:

Зеленка стала главным оружием и аргументом против оппозиции. За последние месяцы от нее пострадали Михаил Касьянов, Алексей Навальный и Илья Варламов. Почему политический экстремизм так основательно вторгся в российскую действительность, чем опасна «украинизация» политики и почему власть заинтересована в том, чтобы остановить вакханалию мы попросили рассказать первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина.

До президентских выборов в России — меньше года. В Москве работают сотни иностранных журналистов, чьими глазами и видит нас весь остальной мир. Мы взяли интервью у корреспондента испанской газеты El Mundo Хавьера Коласа — о том, что стоит за громкими «антикремлевскими» заголовками, почему европейцы любят читать новости про Путина и какие СМИ создают мнение о России за рубежом.

Недавно центр Тюмени заволокло дымом, который обнажил проблему сохранения памятников архитектуры. До недавнего времени считалось, что в отличие от соседних региональных центров, в Тюмени все в порядке. Однако на самом деле деревянные постройки регулярно «горят», а на их месте появляются новые коттеджи. Мы попросили рассказать, что происходит, реставратора с 30-летним стажем Вадима Шитова. Получилось жесткое интервью.

Вы заметили, что Никиты Михалкова стало как-то слишком много? В отличие от коллег по цеху своего возраста он не уходит в тень, практически каждый месяц напоминая о своем существовании. Причем не боясь идти против власти, то критикуя Ельцин Центр, то призывая Кремль ответить на расследование Навального. С такой харизмой, амбициями и ресурсами не исключено, что кинорежиссер начнет политическую карьеру.

Югорская полиция подтвердила, что против создателя портала «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина возбуждено новое уголовное дело. Сайт, по сути, признается оружием ОПГ, которая вымогала большие деньги у предпринимателя, взамен обещая не публиковать оскорбительную информацию. Все это доблестно маскировалось под журналистику.

Не забывайте, что мы не перестаем работать по выходным: сайт будет обновляться каждый день: будут тексты, тест про 9 мая, и, конечно же, новости.

Хороших вам выходных и с праздником!