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Главные новости Курганской области
08:40  11 мая 2017 0

В Кургане начался суд над убийцей семьи чиновника

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Убийца застрелил родителей и дочь из ружьяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В четверг, 11 мая, Курганский областной суд начнет рассмотрение уголовного дела гражданина Республики Узбекистан Сохибжона Мамасолиева, который обвиняется в убийстве семьи Евсеевых в поселке Европейском Кетовского района.

Начальник Фонда социального страхования Курганской области Олег Евсеев, его жена и 19-летняя дочь-студентка Елизавета были убиты у себя дома. Их тела обнаружили вечером 16 ноября 2016 года. Подозреваемого в убийстве рабочего, который помогал в строительстве коттеджа, задержали через двое суток в Кургане.

По версии следствия, между обвиняемым и убитым главой семейства возник конфликт по поводу оплаты работ. Мамасолиев проник в дом и завладел охотничьим ружьем Олега Евсеева. Когда в дом вошла дочь хозяев, обвиняемый связал ее и закрыл в подсобке. Позже домой вернулись Олег Евсеев и его супруга, Мамасолиев застрелил их из охотничьего ружья возле входных дверей. Затем он расправился и с девушкой, выстрелив в нее несколько раз.

С момента задержания подозреваемый находится в СИЗО, его обвиняют сразу по нескольким статьям: в нарушении неприкосновенности жилища (часть 1 статьи 139 УК РФ), убийстве трех человек (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ) и хищении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 226 УК РФ).

Татьяна Жаткина
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