ВС РФ освободили Зарю в ДНР. Карта

12 декабря 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Заря», — говорится в сообщении военного ведомства. Село находится под Селидово, западнее Цукурино. В Минобороны добавили, что группировка «Центр» также отразила девять контратак. В ее зоне ответственности противник за сутки потерял почти 400 военных. Карта с местоположением Зари Фото: интерактивная карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Заря», — говорится в сообщении военного ведомства. Село находится под Селидово, западнее Цукурино. В Минобороны добавили, что группировка «Центр» также отразила девять контратак. В ее зоне ответственности противник за сутки потерял почти 400 военных.