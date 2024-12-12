Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освобожден населенный пункт Заря», — говорится в сообщении военного ведомства. Село находится под Селидово, западнее Цукурино.
В Минобороны добавили, что группировка «Центр» также отразила девять контратак. В ее зоне ответственности противник за сутки потерял почти 400 военных.
Карта с местоположением Зари
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