ВС РФ освободили Зарю в ДНР. Карта

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Освобожден населенный пункт Заря», — говорится в сообщении военного ведомства. Село находится под Селидово, западнее Цукурино.

В Минобороны добавили, что группировка «Центр» также отразила девять контратак. В ее зоне ответственности противник за сутки потерял почти 400 военных.

Где находится Заря, которую освободили ВС РФ: карта
Карта с местоположением Зари
Фото:

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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освобожден населенный пункт Заря», — говорится в сообщении военного ведомства. Село находится под Селидово, западнее Цукурино. В Минобороны добавили, что группировка «Центр» также отразила девять контратак. В ее зоне ответственности противник за сутки потерял почти 400 военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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