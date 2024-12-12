У «Аэрофлота» появятся новые самолеты МС-21

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Новые МС-21 поступят «Аэрофлоту» в 2026 году
Новые МС-21 поступят «Аэрофлоту» в 2026 году Фото:

В 2026 году «Аэрофлот» получит новые отечественные самолеты МС-21. Об этом сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов.

«Первые (отечественные самолеты — ИФ) ожидаем в 2026 году — это МС-21. Мы сейчас активно работаем с производителем по кастомизации этого самолета», — заявил Батанов на пассажирском форуме «PRO//Движение». Его слова приводит «Интерфакс».

Он также подчеркнул планы компании на увеличение пассажиропотока на 17% (до 55,4 млн человек) в следующем году.

Серийное производство МС-21-310 запланировано на 2025 год, несмотря на то, что сроки уже переносились. На ВЭФ-2022 «Аэрофлот» подписал соглашение с ПАО «ОАК» на поставку 339 самолетов. Тогда же были заключены контракты на 18 МС-21 и 34 SJ-100.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев сообщил, что к 2030 году в России потребуется заменить 300 иностранных самолетов. Тем не менее, развитие производства отечественных авиационных двигателей продвигается не так быстро, как необходимо, в связи с задержками в получении сертификатов на новые самолеты, передает «Национальная служба новостей».

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В 2026 году «Аэрофлот» получит новые отечественные самолеты МС-21. Об этом сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов. «Первые (отечественные самолеты — ИФ) ожидаем в 2026 году — это МС-21. Мы сейчас активно работаем с производителем по кастомизации этого самолета», — заявил Батанов на пассажирском форуме «PRO//Движение». Его слова приводит «Интерфакс». Он также подчеркнул планы компании на увеличение пассажиропотока на 17% (до 55,4 млн человек) в следующем году. Серийное производство МС-21-310 запланировано на 2025 год, несмотря на то, что сроки уже переносились. На ВЭФ-2022 «Аэрофлот» подписал соглашение с ПАО «ОАК» на поставку 339 самолетов. Тогда же были заключены контракты на 18 МС-21 и 34 SJ-100. Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев сообщил, что к 2030 году в России потребуется заменить 300 иностранных самолетов. Тем не менее, развитие производства отечественных авиационных двигателей продвигается не так быстро, как необходимо, в связи с задержками в получении сертификатов на новые самолеты, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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