У «Аэрофлота» появятся новые самолеты МС-21

В 2026 году «Аэрофлот» получит новые отечественные самолеты МС-21. Об этом сообщил директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов.
«Первые (отечественные самолеты — ИФ) ожидаем в 2026 году — это МС-21. Мы сейчас активно работаем с производителем по кастомизации этого самолета», — заявил Батанов на пассажирском форуме «PRO//Движение». Его слова приводит «Интерфакс».
Он также подчеркнул планы компании на увеличение пассажиропотока на 17% (до 55,4 млн человек) в следующем году.
Серийное производство МС-21-310 запланировано на 2025 год, несмотря на то, что сроки уже переносились. На ВЭФ-2022 «Аэрофлот» подписал соглашение с ПАО «ОАК» на поставку 339 самолетов. Тогда же были заключены контракты на 18 МС-21 и 34 SJ-100.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт» Виктор Горбачев сообщил, что к 2030 году в России потребуется заменить 300 иностранных самолетов. Тем не менее, развитие производства отечественных авиационных двигателей продвигается не так быстро, как необходимо, в связи с задержками в получении сертификатов на новые самолеты, передает «Национальная служба новостей».
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