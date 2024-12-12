Почетный юрист РФ: платные аборты приведут к инвалидизации женщин

Платные аборты приведут к тому, что в России увеличится количество женщин-инвалидов. Об этом в разговоре с агентством заявила академик РАЕН, председатель движения «За права женщин России» Людмила Айвар. Юрист прокомментировала URA.RU информацию о заседании городского правительства Санкт-Петербурга, где обсудили вероятность исключения абортов из системы ОМС. Сообщение об этом ранее появилось на РБК-Санкт-Петербург.
«Не каждая женщина способна оплатить аборт, — говорит Айвар. — Если мы вспомним наше историческое прошлое, там и луковицы, и спицы, и что только в ход не шло, лишь бы избавиться от нежелательной беременности. Исключение процедуры из ОМС может привести к инвалидизации и гибели женщин, а дети сиротами останутся. Мы что хотим? Рождаемость поднять? Но это не так делается».
По словам председателя движения «За права женщин России», тема исключения абортов из ОМС, либо полного запрета процедуры повсеместно навязывается обществу священнослужителями, общественниками, политиками. «Вот им всем не нравится, что у нас аборт покрывается системой обязательного медицинского страхования, — говорит Людмила Айвар. — Но они забывают, что женщины, которые делают аборты, тоже оплачивают страховые взносы в ОМС, за счет чего и получают медицинскую помощь».
Юрист опасается, что в отдельных случаях подобные меры могут привести к самым страшным последствиям. «Если женщина не хочет рожать, она в любом случае избавится от ребенка. Либо она его выбросит, либо она его доносит, удушит, и будем потом в помойке искать этих детей, либо она свое здоровье угробит. Как бы не получилось, что из желания сделать как лучше, мы ребеночка выплеснем вместе с водицей».
Также в разговоре с агентством Людмила Айвар обратила внимание, что обсуждая аборты, акцент часто делается на том, сколько денег на это тратится. Но если от нежелательной беременности будут избавляться народными методами, в разы возрастет риск приобретенного бесплодия. И потом эти женщины пойдут на ЭКО, которое обходится государству гораздо дороже.
В Конституции ничего не написано о праве женщины, иметь ребенка или нет, — говорит URA.RU медицинский адвокат, член Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко. — У нас есть право на получение медицинской помощи. А дальше, исходя из других федеральных законов, мы приходим к выводу о том, что женщина имеет право выбора».
По мнению адвоката, исключение процедуры прерывания беременности из тарифов ОМС не приведет к полному отказу медучреждений делать аборты. «Просто в таком случае это будут делать за плату, — говорит она. — Во-первых, частные клиники, которые в последнее время добровольно отказываются от оказания услуги, начнут эту практику возобновлять. Во-вторых, государственные учреждения будут брать за нее деньги».
Ирина Гриценко говорит, что на сегодняшний день прямого запрета у частных медицинских учреждений по проведению абортов нет. Но требования к процедуре настолько жесткие, что клиникам становится не выгодно оказывать эту услугу. Если срок беременности меньше 11 недель, необходимо соблюсти «неделю тишины». После 11 недель время, которое врач обязан предоставить женщине на обдумывание, сокращается до 48 часов. В этот время беременной делают УЗИ, показывают эмбрион, демонстрируют его сердцебиение, с пациенткой общается психолог. «С точки зрения бизнеса, сложно выполнить все эти требования, — поясняет юрист. — Ты теряешь клиента, потому что сразу не оказал ему услугу».
Также Ирина Гриценко в разговоре с агентством подчеркнула, что если аборт производится по медицинским показаниям, к примеру, женщина не может выносить ребенка или выявлено неправильное прикрепление плода, то услуги должны оказываться в соответствии с тарифами ОМС бесплатно. «А если эта услуга просто желание женщины, вполне логично оказывать ее за плату», — говорит Гриценко.
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