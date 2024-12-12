ВС РФ освободили населенный пункт в Курской области

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ВС РФ освободили Новоивановку на курском направлении
ВС РФ освободили Новоивановку на курском направлении Фото:

Российские военные освободили новый населенный пункт в Курской области от украинских сил. На этот раз зачищена от украинских бойцов Новоивановка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Российские войска освободили Новоивановку в Курской области», — уточнили в российском военном ведомстве. Общие потери ВСУ с начала вторжения Украины в российский регион составили уже более 40 тысяч военных, добавили в ведомстве. 

Бои на курском направлении продолжаются. Военные планомерно освобождают российские населенные пункты. 

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Российские военные освободили новый населенный пункт в Курской области от украинских сил. На этот раз зачищена от украинских бойцов Новоивановка. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Российские войска освободили Новоивановку в Курской области», — уточнили в российском военном ведомстве. Общие потери ВСУ с начала вторжения Украины в российский регион составили уже более 40 тысяч военных, добавили в ведомстве.  Бои на курском направлении продолжаются. Военные планомерно освобождают российские населенные пункты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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