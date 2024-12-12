Российские военные освободили новый населенный пункт в Курской области от украинских сил. На этот раз зачищена от украинских бойцов Новоивановка. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Российские войска освободили Новоивановку в Курской области», — уточнили в российском военном ведомстве. Общие потери ВСУ с начала вторжения Украины в российский регион составили уже более 40 тысяч военных, добавили в ведомстве.
Бои на курском направлении продолжаются. Военные планомерно освобождают российские населенные пункты.
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