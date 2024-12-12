Важный союзник России получит военные технологии от Японии

Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования
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Нато.вооружение. техника. stock, радар, пво, stock, радиолокация
Монголия получит секретные технологии от Японии Фото:

Япония подписала взаимное соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий с Монголией. Об этом заявили в МИД Японии.

«Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий», — говорится в документе МИД Японии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Договор начнет действовать только после завершения необходимых процедур.

На данный момент у Японии уже существуют подобные соглашения с 16 странами. Среди них — США, Великобритания, Индия, Филиппины, ОАЭ и другие. Договор подразумевает конфиденциальность засекреченной информации, а также условие, по которому вооружение не может быть передано третьей стороне без согласия союзника.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отношения между РФ и Монголией успешно развиваются уже на протяжении нескольких десятилетий. Он назвал Монголию «важным союзником» в борьбе с милитаризмом и нацизмом во времена СССР.

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Япония подписала взаимное соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий с Монголией. Об этом заявили в МИД Японии. «Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий», — говорится в документе МИД Японии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Договор начнет действовать только после завершения необходимых процедур. На данный момент у Японии уже существуют подобные соглашения с 16 странами. Среди них — США, Великобритания, Индия, Филиппины, ОАЭ и другие. Договор подразумевает конфиденциальность засекреченной информации, а также условие, по которому вооружение не может быть передано третьей стороне без согласия союзника. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отношения между РФ и Монголией успешно развиваются уже на протяжении нескольких десятилетий. Он назвал Монголию «важным союзником» в борьбе с милитаризмом и нацизмом во времена СССР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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