Важный союзник России получит военные технологии от Японии

Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования

12 декабря 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

Монголия получит секретные технологии от Японии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Япония подписала взаимное соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий с Монголией. Об этом заявили в МИД Японии. «Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий», — говорится в документе МИД Японии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Договор начнет действовать только после завершения необходимых процедур. На данный момент у Японии уже существуют подобные соглашения с 16 странами. Среди них — США, Великобритания, Индия, Филиппины, ОАЭ и другие. Договор подразумевает конфиденциальность засекреченной информации, а также условие, по которому вооружение не может быть передано третьей стороне без согласия союзника. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отношения между РФ и Монголией успешно развиваются уже на протяжении нескольких десятилетий. Он назвал Монголию «важным союзником» в борьбе с милитаризмом и нацизмом во времена СССР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония подписала взаимное соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий с Монголией. Об этом заявили в МИД Японии. «Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий», — говорится в документе МИД Японии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Договор начнет действовать только после завершения необходимых процедур. На данный момент у Японии уже существуют подобные соглашения с 16 странами. Среди них — США, Великобритания, Индия, Филиппины, ОАЭ и другие. Договор подразумевает конфиденциальность засекреченной информации, а также условие, по которому вооружение не может быть передано третьей стороне без согласия союзника. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отношения между РФ и Монголией успешно развиваются уже на протяжении нескольких десятилетий. Он назвал Монголию «важным союзником» в борьбе с милитаризмом и нацизмом во времена СССР.