Важный союзник России получит военные технологии от Японии

Монголия получит секретные технологии от ЯпонииФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Япония подписала взаимное соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий с Монголией. Об этом заявили в МИД Японии.
«Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий», — говорится в документе МИД Японии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Договор начнет действовать только после завершения необходимых процедур.
На данный момент у Японии уже существуют подобные соглашения с 16 странами. Среди них — США, Великобритания, Индия, Филиппины, ОАЭ и другие. Договор подразумевает конфиденциальность засекреченной информации, а также условие, по которому вооружение не может быть передано третьей стороне без согласия союзника.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отношения между РФ и Монголией успешно развиваются уже на протяжении нескольких десятилетий. Он назвал Монголию «важным союзником» в борьбе с милитаризмом и нацизмом во времена СССР.
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Япония подписала взаимное соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий с Монголией. Об этом заявили в МИД Японии. «Между правительством Японии и правительством Монголии было подписано соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий», — говорится в документе МИД Японии, опубликованном на официальном сайте ведомства. Договор начнет действовать только после завершения необходимых процедур. На данный момент у Японии уже существуют подобные соглашения с 16 странами. Среди них — США, Великобритания, Индия, Филиппины, ОАЭ и другие. Договор подразумевает конфиденциальность засекреченной информации, а также условие, по которому вооружение не может быть передано третьей стороне без согласия союзника. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отношения между РФ и Монголией успешно развиваются уже на протяжении нескольких десятилетий. Он назвал Монголию «важным союзником» в борьбе с милитаризмом и нацизмом во времена СССР.