Россия пригрозила США новым ударом «Орешника»

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Россия может повторно применить «Орешник», предупредил Константин Долгов
Россия может повторно применить «Орешник», предупредил Константин Долгов Фото:

России, вероятно, придется повторить удар ракетной системой «Орешник», чтобы сигнал дошел до США. Такой исход допустил бывший заместитель постпреда России в ООН, дипломат Константин Долгов.

«Однако я думаю, нам придется еще раз отправить сигнал. Судя по всему, первый удар „Орешником“ ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации президента Джо Байдена осталось чуть больше месяца. А команда будущего главы Дональда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал „Орешника“ считала», — подчеркнул собеседник в интервью изданию «Взгляд».

Он также обозначил, что Киев после удара «Орешником» 21 ноября задумался. Сам ракетный удар уже оказал влияние на всю спецоперацию РФ в целом, уточнил Долгов. В настоящий момент СВО проходит согласно целям, поставленных российским президентом Владимиром Путиным.

До этого в Пентагоне также предполагали, что Россия может повторно атаковать «Орешником» в ближайшие дни. Первый удар был совершен по украинскому предприятию «Юрмаш» в Днепре 21 ноября. Объект занимался производством вооружения.

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России, вероятно, придется повторить удар ракетной системой «Орешник», чтобы сигнал дошел до США. Такой исход допустил бывший заместитель постпреда России в ООН, дипломат Константин Долгов. «Однако я думаю, нам придется еще раз отправить сигнал. Судя по всему, первый удар „Орешником“ ничему не научил американцев. Это, впрочем, неудивительно. Они все делают ценой жизней украинцев, ценой самой Украины, так что им все равно. К тому же нынешней администрации президента Джо Байдена осталось чуть больше месяца. А команда будущего главы Дональда Трампа, судя по риторике, как раз сигнал „Орешника“ считала», — подчеркнул собеседник в интервью изданию «Взгляд». Он также обозначил, что Киев после удара «Орешником» 21 ноября задумался. Сам ракетный удар уже оказал влияние на всю спецоперацию РФ в целом, уточнил Долгов. В настоящий момент СВО проходит согласно целям, поставленных российским президентом Владимиром Путиным. До этого в Пентагоне также предполагали, что Россия может повторно атаковать «Орешником» в ближайшие дни. Первый удар был совершен по украинскому предприятию «Юрмаш» в Днепре 21 ноября. Объект занимался производством вооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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