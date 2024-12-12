«В полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирск», — говорится в официальном сообщении МВД, оно опубликовано в telegram-канале. По данным очевидцев, мужчина украл 9,5 млн рублей. После злодеяния он скрылся.
В банк мужчина зашел в камуфляжной куртке. На голове была балаклава, а в руках пистолет. Во время ограбления он связал сотрудника организации.
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В Новосибирске неизвестный мужчина украл из банка 9,5 миллиона рублей. Сейчас его ищут, сообщает ГУ МВД по региону. «В полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирск», — говорится в официальном сообщении МВД, оно опубликовано в telegram-канале. По данным очевидцев, мужчина украл 9,5 млн рублей. После злодеяния он скрылся. В банк мужчина зашел в камуфляжной куртке. На голове была балаклава, а в руках пистолет. Во время ограбления он связал сотрудника организации.