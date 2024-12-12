В Новосибирске мужчина ограбил банк на 9 млн и скрылся. Фото

12 декабря 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

По данным очевидцев, мужчина унес из банка 9,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новосибирске неизвестный мужчина украл из банка 9,5 миллиона рублей. Сейчас его ищут, сообщает ГУ МВД по региону. В сети появилась фотография с человеком, который ограбил банк telegram-канал АСТ-54 Black Фото: «В полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирск», — говорится в официальном сообщении МВД, оно опубликовано в telegram-канале . По данным очевидцев, мужчина украл 9,5 млн рублей. После злодеяния он скрылся. В банк мужчина зашел в камуфляжной куртке. На голове была балаклава, а в руках пистолет. Во время ограбления он связал сотрудника организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новосибирске неизвестный мужчина украл из банка 9,5 миллиона рублей. Сейчас его ищут, сообщает ГУ МВД по региону. «В полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирск», — говорится в официальном сообщении МВД, оно опубликовано в telegram-канале. По данным очевидцев, мужчина украл 9,5 млн рублей. После злодеяния он скрылся. В банк мужчина зашел в камуфляжной куртке. На голове была балаклава, а в руках пистолет. Во время ограбления он связал сотрудника организации.