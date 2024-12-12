В Новосибирске мужчина ограбил банк на 9 млн и скрылся. Фото

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По данным очевидцев, мужчина унес из банка 9,5 млн рублей Фото:

В Новосибирске неизвестный мужчина украл из банка 9,5 миллиона рублей. Сейчас его ищут, сообщает ГУ МВД по региону.

В сети появилась фотография с человеком, который ограбил банк
В сети появилась фотография с человеком, который ограбил банк
Фото:

«В полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирск», — говорится в официальном сообщении МВД, оно опубликовано в telegram-канале. По данным очевидцев, мужчина украл 9,5 млн рублей. После злодеяния он скрылся.

В банк мужчина зашел в камуфляжной куртке. На голове была балаклава, а в руках пистолет. Во время ограбления он связал сотрудника организации.

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В Новосибирске неизвестный мужчина украл из банка 9,5 миллиона рублей. Сейчас его ищут, сообщает ГУ МВД по региону. «В полицию поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирск», — говорится в официальном сообщении МВД, оно опубликовано в telegram-канале. По данным очевидцев, мужчина украл 9,5 млн рублей. После злодеяния он скрылся. В банк мужчина зашел в камуфляжной куртке. На голове была балаклава, а в руках пистолет. Во время ограбления он связал сотрудника организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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