Женщины, рожденные в 70-х, могут прожить до 100 лет

Жданов: до 100 лет могут прожить женщины, рожденные в России в 1970 году
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Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут прожить целый век
Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут прожить целый век Фото:

Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут рассчитывать на то, что проживут целый век. Об этом в ходе международной конференции «Актуальные проблемы демографии России» заявил главный научный сотрудник МЛ исследований населения и здоровья Дмитрий Жданов. Доклад опубликован на сайте национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«Женщины, родившиеся в 1970-х годах, уже могут ожидать того, что продолжительность их жизни будет порядка 100 лет», — сообщил Жданов. По данным доклада, рекордная продолжительность жизни регулярно увеличивается. В среднем за каждый год продолжительность жизни растет на три месяца, то есть каждый день к ней добавляется по шесть часов.

По данным Росстата, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни составит 73,48 года. При этом женщинам традиционно обещают более долгую жизнь — 78,39 года, мужчинам — 68,45 года.

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Российские женщины, которым сейчас 54 года, могут рассчитывать на то, что проживут целый век. Об этом в ходе международной конференции «Актуальные проблемы демографии России» заявил главный научный сотрудник МЛ исследований населения и здоровья Дмитрий Жданов. Доклад опубликован на сайте национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». «Женщины, родившиеся в 1970-х годах, уже могут ожидать того, что продолжительность их жизни будет порядка 100 лет», — сообщил Жданов. По данным доклада, рекордная продолжительность жизни регулярно увеличивается. В среднем за каждый год продолжительность жизни растет на три месяца, то есть каждый день к ней добавляется по шесть часов. По данным Росстата, в 2024 году ожидаемая продолжительность жизни составит 73,48 года. При этом женщинам традиционно обещают более долгую жизнь — 78,39 года, мужчинам — 68,45 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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