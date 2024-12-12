В России 300 детей с диагнозом СМА получили бесплатно самый дорогой в мире препарат

300 детей в России бесплатно получили самое дорогое в мире лекарство
© Служба новостей «URA.RU»
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В России более 300 детей, страдающих тяжелой формой СМА, получили бесплатно “Золгенсма”
В России более 300 детей, страдающих тяжелой формой СМА, получили бесплатно “Золгенсма” Фото:

За четыре года в России более 300 детей, страдающих тяжелой формой спинально-мышечной атрофии (СМА), получили бесплатно лекарство «Золгенсма». Об этом в ходе совещания Совета Федерации сообщил депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

«Это беспрецедентный случай в мире. 300 юных пациентов, страдающих СМА первого типа — самой тяжелой формой, получили препарат „Золгенсма“ бесплатно», — заявил Румянцев.

Детей с диагнозом СМА в России чуть более тысячи. Спинальная мышечная атрофия — это наследственное заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы рук, ног, весь мышечный корсет, затем смещаются внутренние органы, нарушается дыхание. Позже у детей отключаются жевательные, глотательные и дыхательные мышцы. Дети со СМА без лечения доживают до 2 лет.

Впервые препарат, который считается самым дорогим в мире, получил маркировку и поступил в российские детские больницы в 2021 году. Тогда Минздрав России официально зарегистрировал лекарство. Его стоимость превышает 160 миллионов рублей.

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За четыре года в России более 300 детей, страдающих тяжелой формой спинально-мышечной атрофии (СМА), получили бесплатно лекарство «Золгенсма». Об этом в ходе совещания Совета Федерации сообщил депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. «Это беспрецедентный случай в мире. 300 юных пациентов, страдающих СМА первого типа — самой тяжелой формой, получили препарат „Золгенсма“ бесплатно», — заявил Румянцев. Детей с диагнозом СМА в России чуть более тысячи. Спинальная мышечная атрофия — это наследственное заболевание, при котором постепенно слабеют мышцы рук, ног, весь мышечный корсет, затем смещаются внутренние органы, нарушается дыхание. Позже у детей отключаются жевательные, глотательные и дыхательные мышцы. Дети со СМА без лечения доживают до 2 лет. Впервые препарат, который считается самым дорогим в мире, получил маркировку и поступил в российские детские больницы в 2021 году. Тогда Минздрав России официально зарегистрировал лекарство. Его стоимость превышает 160 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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