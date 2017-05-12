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Главные новости Тюменской области
17:21  12 мая 2017 0

Определена дата, когда нужно, чтобы из Ишимского района ушла вода. Не уйдет — потери будут колоссальными и запомнятся надолго

Дубровский и пшеница Челябинск, пшеница, урожай
Аграрии Ишима боятся за будущий урожайФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Наводнение в Ишиме
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Вода, затопившая поля в Ишимском районе, должна уйти до 15—20 июня, иначе последствия потопа будут более разрушительными, чем сейчас. Такие расчеты привел первый заместитель главы Ишимского района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Максимов.

Нынешний паводок накрыл более 6 тыс. гектаров пашни по всему району. В прошлом году цифра затопленных площадей сельхозугодий в Ишимском районе была меньше на 2 тыс. Паводок этого года также отрезал от дорог более 4 тыс. гектаров.

«Конечно, наши производители стараются работать на тех землях, которые не подтоплены, — сказал Максимов. — Вопрос один — когда вода уйдет? Если позднее 15—20 июня, то посадить мы ничего не успеем. Оставим землю под пары. Если вода сойдет быстро, постараемся посадить скороспелые кормовые травы».

В региональном департаменте агропромышленного комплекса пояснили, что пока серьезного ущерба нет. «Вполне возможно, что часть земель и сейчас засеваются, — рассказал корреспонденту „URA.RU“ директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов. — Потом, когда вода уйдет полностью, хозяйства будут использовать затопленную сейчас землю для производства кормов. То есть там будет посев однолетних трав».

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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