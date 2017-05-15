{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,16
Динамика за 2 недели
Евро 62,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 мая 2017
14 мая 2017
13 мая 2017
12 мая 2017
11 мая 2017
13:54  15 мая 2017 0

На Викуловский район Тюменской области, где введен режим ЧС, идет рекордный паводок. Осталось два дня

В Викуловском районе ждут пик паводкаФото: пресс-служба губернатора

Пик паводка в Викуловском муниципалитете, как ожидается, придется на 16—17 мая. В районе введен режим ЧС. За последние сутки вода прибыла на 38 см, уровень подъема составил 730 см. Днем ранее был зафиксирован суточный подъем в 36 см. Опасным уровнем в Викулово считается отметка в 11 метров. Сейчас на месте ситуацию контролирует начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

В воскресенье, 14 мая, в Викулово побывал губернатор Владимир Якушев. Он осмотрел дамбы, склады для имущества и пункты временного размещения населения, сообщили в пресс-службе губернатора. На заседании оперативного штаба глава региона отметил, что в районе ожидается рекордный подъем воды, и задача номер один — успеть нарастить дамбу до отметки в 11 метров в районе улицы Ишимской.

«Дома там стоят прямо на берегу, — пояснил Владимир Якушев. — Предстоит нарастить дамбу, в том числе вручную укладывать мешки с песком. Времени немного, дал поручение мобилизовать силы и максимальный объем выполнить сегодня — завтра. Это задача номер один, потому что ожидается рекордный уровень воды, она будет подпирать, если береговую линию на этом участке не поднять, то некоторые дома подтопит, а этого нельзя допустить».

Жителей, чьи дома могут попасть в зону затопления, заранее оповестили об опасности, отметил Якушев. Мебель и скот люди могут перевезти в безопасное место. «Посмотрел эти склады, они большие, там сухо, имущество будет в полной сохранности до спада уровня реки, — отметил губернатор. — Но мы ставим максимальную задачу — сделать все необходимое, чтобы вода в Викулово не зашла. Вместе со всеми жителями мы полностью реализуем план действий».

Глава Викуловского района Александр Криволапов, в свою очередь, отметил, что угрозы подтопления других населенных пунктов нет. По его словам, вода ограничила доступ в деревни Заборка и Тюлешов бор, однако доставку продуктов уже организовали по грунтовым дорогам. «Их прогрейдировали, туда могут проехать и скорая, и пожарные», — заверил чиновник.

Напомним, в Тюменской области из-за паводка введен режим ЧС в Ишимском, Абатском, Казанском районах и в городе Ишиме. По информации пресс-службы губернатора, утром в понедельник, 15 мая, уровень воды в районе города Ишим составил 958 см — это ниже на 8 см, чем сутки назад. В целом с 11 мая близ Ишима вода ушла вниз на 24 см.

В Абатском районе паводковые воды достигли отметки в 1 145 см, за сутки вода прибыла на 9 см, опасный уровень здесь составляет 1 225 см.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров