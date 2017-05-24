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24 мая 2017
23 мая 2017
22 мая 2017
19:03  24 мая 2017 4

Ямальские власти придумали, куда потратить 10 млрд незапланированных доходов

На работу на велосипеде. Салехард, правительство янао
Окружное правительство распределило сверхдоходы, но дефицит бюджета не уменьшилиФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

С начала года ямальский бюджет получил около 10 млрд незапланированных доходов. Деньги пришли от нефтегазовых компаний и из федерального бюджета. Власти уже нашли им применение. В четверг, 25 мая, ямальское Заксобрание должно принять соответствующие поправки в окружной бюджет на 2017 год.

Незапланированные доходы не повлияют на размер дефицита окружного бюджета. Согласно поправкам, расходная часть будет увеличена на сумму доходов.

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Первый заместитель директора департамента финансов Андрей Захаров рассказал на заседании профильного комитета ямальского Заксобрания, что 1,15 млрд из полученных сверхдоходов пойдут на увеличение адресно-инвестиционной программы.

Порядка 3,2 млрд добавят в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Еще 3 млрд отдадут ресурсоснабжающим организациям как компенсацию выпадающих доходов.

750 млн пойдут на реализацию инвестпроектов. В их числе энергокомплекс в селе Толька и социальная инфраструктура вдоль нефтепровода «Заполярье — Пурпе», которую строит «Корпорация развития». Подробнее об этих проектах «URA.RU» уже рассказывало.

Вячеслав Егоров
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