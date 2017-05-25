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Главные новости Курганской области
16:39  25 мая 2017 2

Новости «URA.RU» работают! Владельцу фермы в Зауралье, где хотели зарезать коров, разблокировали счета

Комиссия по оплате труда. Курган, кривощеков сергей
Сергей Кривощеков поделился радостной новостьюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Молочной ферме из Каргапольского района ООО «Имени Калинина» удалось достигнуть компромисса со службой судебных приставов — часть поступающих средств за реализацию молока разрешили использовать на хозяйственные нужды. Об этом URA.RU» рассказал руководитель хозяйства Сергей Кривощеков.

Из-за ареста счетов в ООО «Имени Калинина» не могли выплачивать зарплату сотрудникам, руководство фермы опасалось, что вскоре придется прибегнуть к крайней мере и забить коров — их на ферме около тысячи.

«Сейчас мы сможем потихоньку расплатиться с долгами и начать нормально работать», — отметил Сергей Кривощеков.

Татьяна Жаткина
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