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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
15:03  01 июня 2017 1

В Зауралье усложнили процедуру получения детского пособия

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монета, деньги, копилка
Родителям придется отчитываться о доходах два раза в годФото: Pixabay

В Курганской области в пятницу, 2 июня, вступят в силу поправки, внесенные региональным правительством в порядок назначения и выплаты пособия на ребенка. Согласно им, получатели «детских» должны будут два раза в год (до 30 сентября и до 31 марта) представлять сведения о доходах семьи за первое и второе полугодие.

Как уточнили «URA.RU» в главном управлении социальной защиты населения, те, кто впервые обратился за пособием на ребенка, должны представить сведения о доходах не ранее чем через полгода с учетом указанных сроков. Если документы не поступят в ведомство, выплату пособия приостановят с 1 октября или с 1 апреля. Выплату возобновят при подтверждении права на ее получение. Справку о доходах можно представить через многофункциональные центры.

Помимо этого, по предложению министерства финансов РФ областное правительство приняло законопроект о приостановлении индексации размера пособия на 2018 год. Областная Дума пока его не утвердила.

Размер пособия на ребенка в Зауралье сейчас составляет 259 рублей, на детей матерей-одиночек — 518 рублей, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также на детей военнослужащих — 388 рублей. Получают выплату порядка 66 тысяч семей.

Анна Бояркина
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