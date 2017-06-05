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Главные новости Тюменской области
17:05  05 июня 2017 0

Хозяйка тюменского батута, унесенного ветром вместе с детьми, не имела разрешения на работу аттракциона

Благотворительный фестиваль «Мы вместе». Екатеринбург, аттракционы, дети, батут
батут поставила молодая тюменкаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменские следователи отыскали хозяйку батута, который порыв ветра снес вместе с детьми. Тогда 3-летний мальчик попал в больницу с переломом ключицы и ушибом головы. Как выяснилось, батут купила 19-летняя тюменка и поставила его сама без всяких разрешений.

Следователи установили, что девушка не регистрировалась в качестве ИП, не открывала какое-либо юрлицо, не получала разрешения городских властей — она просто купила батут и поставила его около пруда «Южный» вблизи улицы Федюнинского. Это произошло 8 мая, а уже 13-го из-за сильного ветра надувной батут перевернулся, поскольку не был закреплен, и прыгавший на нем трехлетний малыш серьезно пострадал. Эксперты дали заключение о том, что ребенок получил тяжкий вред здоровью.

В пресс-службе СУ СКР по области рассказали, что 19-летняя девушка обвиняется по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Учитывая, что в инциденте пострадал малыш, тюменке грозит серьезное наказание: как минимум, штраф в 100 тысяч рублей, как максимум — заключение в местах не столь отдаленных на срок до шести лет.

Сейчас материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Надежда Карташова
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