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13 мая 2017
12 мая 2017
Главные новости 
20:36  13 мая 2017 0

В Тюмени ветер снёс батут с детьми, один ребёнок госпитализирован

Развлечение на батуте становится для уральцев опаснымФото: Pixabay

В Тюмени ветер снёс батут с детьми, один ребёнок госпитализирован. Об этом сообщили «URA.RU» читатели, ставшие очевидцами происшествия.

Развлекательное мероприятие проходило на пруду Южный. Когда на батуте прыгали дети, поднялся сильный ветер и перевернул натянутую сетку вместе с малышами.

«После этого порывом ветра батут понесло дальше и он снес два фонарных столба, — рассказали „URA.RU“ читатели. — Один ребенок ударился головой».

Родители не вызвали скорую, а сами отвели ребенка в больницу. Он получил травму ключицы и сейчас госпитализирован в ОКБ № 2.

«По данному факту организована доследственная проверка», — прокомментировала «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сразу двое детей получили переломы позвоночника, прыгая на батуте в парке «Отрыв».

Евгений Лазарев
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