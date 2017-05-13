20:36 13 мая 2017 0

Развлечение на батуте становится для уральцев опасным Фото: Pixabay

В Тюмени ветер снёс батут с детьми, один ребёнок госпитализирован. Об этом сообщили «URA.RU» читатели, ставшие очевидцами происшествия.

Развлекательное мероприятие проходило на пруду Южный. Когда на батуте прыгали дети, поднялся сильный ветер и перевернул натянутую сетку вместе с малышами.

«После этого порывом ветра батут понесло дальше и он снес два фонарных столба, — рассказали „URA.RU“ читатели. — Один ребенок ударился головой».

Родители не вызвали скорую, а сами отвели ребенка в больницу. Он получил травму ключицы и сейчас госпитализирован в ОКБ № 2.

«По данному факту организована доследственная проверка», — прокомментировала «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Тюменской области Анастасия Лепехина.

Напомним, ранее в Екатеринбурге сразу двое детей получили переломы позвоночника, прыгая на батуте в парке «Отрыв».