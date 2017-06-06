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18:55  06 июня 2017 0

В Тюмени могут упразднить транспортный налог. Правда, повезет не всем автовладельцам

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монеты, деньги
Транспортный налог сейчас платят не все автовладельцы региона - некоторые пользуются льготамиФото: Jeff Belmonte/Flickr

В Тюменской области хотят освободить автолюбителей от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект в Областную думу внес депутат по Сургутскому округу Игорь Иванов. Правда, послабление ждет далеко не всех автовладельцев.

Народный избранник предложил внести изменения в статью 1 областного закона «О транспортном налоге», дополнив ее новым пунктом. От уплаты транспортного налога предлагается освободить тех автомобилистов, на которых зарегистрированы машины, использующие в качестве топлива природный газ — вне зависимости от мощности двигателя.

Игорь Иванов напомнил, что уже сейчас в некоторых регионах страны введены сниженные налоги для тех, кто использует альтернативные экологически чистые виды топлива — такие меры, отметил он, предусмотрены в ХМАО, Кировской и Брянской областях. В Тюменском регионе новшество поможет, в частности, обеспечить жителей экологически чистым транспортом, поскольку автобусы будет выгодно также перевести на газ, а также снизит бюджетные траты на топливо и уровень вредных выбросов в атмосферу.

Согласно информации на сайте Тюменской областной думы, Игорь Иванов был избран в парламент по Сургутскому избирательному округу, является членом фракции «Единая Россия» и занимает должность генерального директора ООО «Газпром трансгаз Сургут».

Надежда Карташова
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