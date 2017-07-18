Обеспокоенные родители из Нового Уренгоя написали письмо уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой. Они просят найти управу на компанию «Уренгойнефтегазстрой». Фирме принадлежит несколько недостроенных объектов в городе, доступ к которым никак не ограничен. На стройках часто играют дети.
Родители в письме сообщают, что есть судебное решение, обязывающее компанию обезопасить строительные объекты. Однако руководство не предпринимает никаких действий.
«Надеемся, что вы обратите внимание на наш призыв и поможете прекратить беспредел безответственных бизнесменов. Казалось бы, можно обратиться в правоохранительные органы и другие инстанции, но для „Уренгойнефтегазстрой“ даже судебное решение не является авторитетным», — пишет автор обращения.
Связаться с представителями компании не удалось. Они не отвечают на звонки.
С начала года на Ямале началась кампания по борьбе с заброшенными стройками и прочими опасными объектами. Ранее детский омбудсмен на Ямале Виталий Орешкин в интервью «URA.RU» рассказывал, что во всем регионе собираются списки подобных мест. Данные будут направляться в муниципалитеты для решения проблем.
Весной в Надыме на заброшенном заводе, который не был огорожен соответствующим образом, погиб ребенок. Общественники устали ждать действий от предпринимателей и сами заколотили все входы в опасное здание.