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Главные новости Ямала
10:54  18 июля 2017 8

Ямальские родители просят федерального омбудсмена спасти их детей. Один ребенок уже погиб

Глава города Евгений Тефтелев проверяет ход весенней уборки города. Челябинск, дети на стройке, это опасно
Ямальские родители просят оградить их детей от опасных строекФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обеспокоенные родители из Нового Уренгоя написали письмо уполномоченному по правам ребенка при президенте России Анне Кузнецовой. Они просят найти управу на компанию «Уренгойнефтегазстрой». Фирме принадлежит несколько недостроенных объектов в городе, доступ к которым никак не ограничен. На стройках часто играют дети.

Родители в письме сообщают, что есть судебное решение, обязывающее компанию обезопасить строительные объекты. Однако руководство не предпринимает никаких действий.

«Надеемся, что вы обратите внимание на наш призыв и поможете прекратить беспредел безответственных бизнесменов. Казалось бы, можно обратиться в правоохранительные органы и другие инстанции, но для „Уренгойнефтегазстрой“ даже судебное решение не является авторитетным», — пишет автор обращения.

Связаться с представителями компании не удалось. Они не отвечают на звонки.

С начала года на Ямале началась кампания по борьбе с заброшенными стройками и прочими опасными объектами. Ранее детский омбудсмен на Ямале Виталий Орешкин в интервью «URA.RU» рассказывал, что во всем регионе собираются списки подобных мест. Данные будут направляться в муниципалитеты для решения проблем.

Весной в Надыме на заброшенном заводе, который не был огорожен соответствующим образом, погиб ребенок. Общественники устали ждать действий от предпринимателей и сами заколотили все входы в опасное здание.

Вячеслав Егоров
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