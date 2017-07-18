Скандально известный тюменский салон красоты ООО «Ариэль» подвергся внеплановой проверке Роспотребнадзора из-за жалобы горожанина. Компанию оштрафовали на 60 тысяч рублей за нарушение прав потребителей.
Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области, в ООО «Ариэль» прошла внеплановая проверка из-за жалобы жителя Тюмени на нарушения при заключении договора. Так, в договоре, который компания заключала с потребителями услуг, отсутствовали сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности, перечень предоставляемых услуг, стоимость и порядок оплаты, а также условия и сроки предоставления этих услуг. Компании был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, однако «Ариэль» не оплатила его в течение установленного срока, из-за чего штраф удвоили.
Отметим, что у организации существуют проблемы с законом не только в сфере защиты прав потребителей. Так, по данным бывшего сотрудника колл-центра «Ариэль», с ним в течение 5 дней отказывались заключать договор, мотивируя это переносом процедуры на следующий день. Также в организации в 2015 году проходили прокурорские проверки, а в мае того же года компанию обязали оплатить 40 тысяч рублей из-за осуществления медицинской деятельности без лицензии.
Получить комментарий от самой компании не удалось. По телефону, указанному на сайте, никто не брал трубку.
Сейчас ООО «Ариэль» находится на улице Республики, 14/7 и значится как «Центр системного оздоровления». По информации, указанной на сайте центра, основную задачу сотрудников составляет «трепетная забота о красоте и сохранение состояния кожи, волос и тела на высоком уровне». Согласно данным из открытых источников директором и основателем компании является Алексей Машковцев.